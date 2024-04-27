美國通過巨額援助烏克蘭以色列　將如何影響地緣博弈?

當地時間4月20日（上周六）晚間，美國眾議院以分案表決形式，通過了一攬子對外援助法案。其中備受矚目的是已因美國國內黨派之爭，耽擱超過半年的總額608億美元的對烏援助。最終，對烏軍援法案以311票贊成，112票反對和1票棄權的壓倒性表決結果獲得通過。此案預計很快能在民主黨掌握多數的參議院通過，並隨即由美國總統拜登簽署生效。



此次通過的一攬子援助法案總金額達950億美元，其中將提供608.4億美元用於解決烏克蘭衝突；230億美元用於補充美國武器、庫存和設施；為以色列提供260億美元，包括其中91億美元用於人道主義需求；另有81.2億美元用於印太地區。

作為世界頭號強國、西方世界的「帶頭大哥」，美國此次通過的援助法案將對全球地緣政治形勢產生極大的影響。安邦智庫（ANBOUND）的研究人員認為，這不僅會直接改變受援對象以及相關衝突地區的形勢，還會對全世界的地緣政治格局造成影響。

首先，該法案將清除美國總統拜登調動對烏克蘭援助資金的最大障礙，有效緩解烏克蘭已持續數月的火力、防空導彈和彈藥短缺問題，對改變烏克蘭戰場形勢可能起到重要作用。隨着俄烏衝突進入第三年，俄烏雙方的彈藥供應差距開始凸顯，彈藥短缺已成為制約烏克蘭軍隊戰場進展的關鍵因素之一。

2024年4月20日，美國眾議院投票通過向烏克蘭、以色列和台灣提供950億美元安全援助的法案後，親巴勒斯坦示威者拉橫額抗議。（Reuters）

今年2月17日，在烏軍宣佈放棄東部重鎮阿夫傑耶夫卡時，烏克蘭總統澤連斯基和美國總統拜登都將這一撤軍決定歸結為烏軍的彈藥短缺。澤連斯基當時表示，結束烏軍所面臨的「人為的彈藥短缺」是維繫戰場形勢的關鍵所在。自2022年2月俄烏戰爭爆發以來，美國承諾的對烏軍事援助總額已達到442億美元。這意味着，此次援烏法案承諾的608億美元，將遠超過去兩年美國的對烏軍援總量。

其次，此次援助將會給烏克蘭從軍事到心理帶來顯著的支持。4月20日，據「國際文傳電訊社-烏克蘭」報道，澤連斯基在接受巴西記者採訪時表示，烏克蘭的確很疲憊，但沒有人會選擇向俄羅斯投降。這些只是俄聯邦的敘述體——烏克蘭的一切都很糟糕，主動權掌握在俄羅斯人手中。

事實並非如此。俄羅斯的武器比烏克蘭多，現在卻是如此困難。所有的援助都在投票中，武器也會逐漸到來。烏克蘭將不會只依靠援助，自身也已開始恢復生產。澤連斯基說這番話時，美國眾議院還未通過投票。當608億美元軍援籌碼出現時，會給烏克蘭帶來很大的武器與心理支持，激發烏克蘭人的士氣。

美國眾議院4月20日通過價值950億美元的烏克蘭-以色列援助法案後，眾議院議長約翰遜（ Mike Johnson ）會見傳媒。（ Reuters）

第三，美國的對烏強力軍援將給俄羅斯造成巨大的壓力。俄羅斯雖然目前在烏克蘭戰場上佔有優勢，但戰場在整體上仍處於膠着狀態，俄羅斯維持這種態勢並不輕鬆。隨着烏克蘭得到美國的大量軍援，俄羅斯軍隊在烏克蘭戰場上的壓力將會顯著增大。持續兩年多的戰爭，已經極大地消耗了俄羅斯的軍人、軍事資產、財力，明顯衝擊了俄羅斯經濟，降低了俄羅斯人的生活水平。

隨着美國軍援帶來的壓力增大，俄羅斯將可能經受另一波烏克蘭的反擊，戰爭的烈度將可能增大，持續時間將會更長。面對一場可能遙遙無期的戰爭，俄羅斯的經濟和民意都將承受壓力。值得注意的是，美國眾議院還以360:58票通過扣押俄羅斯凍結資金並轉移至烏克蘭的法案，這將為烏克蘭帶來數十億美元的額外資金。這意味着，美國援烏資金最終可能用俄羅斯的被凍結資金來支付！

圖為2024年3月29日，烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克地區一個城市，俄羅斯對烏克蘭的攻擊過後，可見被燒毀的汽車和受損的建築。（Reuters）

第四，美國通過援烏法案將對歐洲國家的援烏帶來壓力。戰爭進行兩年多來，歐洲國家的援烏行動也進入疲勞期。尤其是目前階段，歐洲口頭承諾要遠大於實際行動。這部分是因為歐洲各國的國力有限，但更重要的還是歐洲的援烏意願出現分歧，援助意志弱化。此次美國的法案通過後，對處於猶豫觀望中的歐洲將是一個強刺激。

值得注意的是，正在競選的特朗普罕見地改變對援烏的態度，增強了美國兩黨的一致性。不論拜登還是特朗普在今年贏得大選，美國都會揮舞鞭子要求歐洲加大援烏，達到與美國援助相匹配的力度。美國的「帶頭」作用，會給歐洲國家和社會打一針強心劑。

第五，俄烏戰爭長期相持將使世界陷入僵局，影響全球地緣政治格局。美國加大援烏，可能使得俄烏戰爭以較高烈度的方式長期化，這固然會繼續打爛烏克蘭這個國家，消耗掉更多烏克蘭人，但同樣也會消耗俄羅斯的兵員、經濟和其他戰爭潛力。作為核大國，一個被長期消耗、看不到戰爭勝利前景的俄羅斯是危險的，俄羅斯是否會在壓力之下走向極端選擇，這對全世界都是個很危險的不確定性。

2024年4月4日，北約外長會議舉行期間，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）舉行會晤。（Reuters）

消耗是相互的，這場戰爭對於美歐和俄羅斯來說都不能輸，美國此次投入608億美元可能只是一個開始，如果俄羅斯展示出超強的耐受性，援烏對於美國和歐洲來說就可能是一個無底洞。

第六，如果美國通過增加軍援持續牽制住俄羅斯，將會騰出手來加強在亞太地區針對中國的地緣政治博弈。這種變化可能表現在如下方面：

（1）美國會緊抓中國援助俄羅斯問題，以此為突破口對中國發難。比如，擴大對中國正常的對俄出口制裁，目前已經看到這種跡象——有出口民用產品的中國企業受到美國製裁，中國的多數銀行不再為中俄貿易提供結算服務等。

（2）美國與亞太地區盟友將加大「圍堵」中國，其中，日本、菲律賓將分別在東海和南海「助攻」美國。而台灣問題也會被當作棋子，在中美博弈過程中被反覆「打劫」。在這種形勢下，如果美國的精力被牽制於兩場戰爭，客觀上能夠減輕中國的地緣政治壓力。

最終分析結論：

4月20日美國眾議院通過的一系列對外援助法案，將會對當前動盪的國際地緣衝突提供新的燃料。不僅會對俄烏戰爭、哈以戰爭這兩場戰爭添油加火，還會對全球地緣政治格局帶來很大影響。看似遠離戰場的亞太地區，並不能遠離這場動盪的格局。

本文轉載自安邦自庫2024年4月31日《每日經濟》專欄

