希望布林肯這次來別浪費中國的時間

根據中國外交部正式宣佈的日程，4月24日到4月26日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）對中國進行訪問，但和以往類似的訪問有很大的區別。外交部北美大洋洲司的負責人就此向媒體做了一個公開的吹風會，介紹了訪問的相關情況，這個相當重要，而且這種做法並不多見。尤其如果你看完整個吹風會的內容之後，就會發現非常值得高度關注。



作者：沈逸，復旦大學國際政治系教授



第一，本次訪問是中美首腦三藩巿會晤後安排下來的，要落實中美首腦峰會的精神，保持對話，管控分歧、推進合作、加強國際事務協調，雙方一直對此訪問保持溝通。4月2日，拜登總統在同習近平主席通話時，美方主動提出安排訪問事宜，中方對此表示歡迎。其中的關注點在於不是說美國不想來，或是中方請美方來，而是美方最高領導人想安排見這個面。

第二，對於中美關係，說實話之前中國人是很客氣的，給美方表示出了巨大的善意。但是後來發現不行，美國容易犯兩個問題，一個叫蹬鼻子上臉，一個就是軟飯硬吃，站着討飯。所以為了形成一些新的遊戲規則，真正落實相互尊重、和平共處、合作共贏，真正落實所謂的以和為貴、以穩為重、以信為本，中方這次改了套路，在見面之前用吹風會的形式把我們的態度亮出來了。

布林肯訪華：美國國務卿布林肯與上海紐約大學副校長雷曼一同跟上海紐約大學的學生交談。（Reuters）

比如我們對過去一段時間中美關係的看法，提到其中有一些積極因素，如開闢了三藩巿願景；就中美建交45周年互致賀信；3月27日習近平主席集體會見美工商界和戰略學術界代表；4月2日應約同拜登總統打電話，在兩國元首的戰略引領下，呈現了止跌企穩的態勢。

但是中美關係中的消極因素也很突出。第一，美方依然在頑固推行對華遏制戰略（「遏華戰略」）。第二，不斷採取干涉中國內政、抹黑中國形象、損害中國利益的錯誤言論和行動，對此我們予以堅決反對反制。

所以美國方面，尤其是布林肯還有拜登，千萬不要產生一個誤會，覺得自己可以玩弄中國，一方面採取很多行動，一方面覺得可以隨便向中國挑釁，玩弄於鼓掌之間，我想見就隨時能去見。甚至還要傳遞訊息，本次訪問的目的是為了教訓中國，要對中國指手畫腳，美國不會做出任何讓步。

這種態度我們不接受。所以中方明確提出了五大訴求，樹立正確認知，從繫好第一顆戰略紐扣開始：美方不尋求新冷戰，不改變中國體制，不尋求遏制中國，不尋求強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突。這個「五不一無意」是中方的明確關切，我們希望把它落到實處，把「三藩巿願景」變成實景，而不是用競爭的名義搞遏制、搞打壓。

美國國務卿布林肯訪華，4月25日在上海會見上海市委書記陳吉寧。（Reuters）

一是希望相互尊重，和平共處，保持溝通，防止衝突，恪守聯合國憲章，在有共同利益的領域開展合作，負責任地管控雙邊關係中的競爭因素。如果你認可這七點指導原則，中方有耐心進行會談，但是談什麼不是美方說了算。

二是加強對話，包括外交、安全、經貿、財經、氣候變化、執法、農業、文化，有訪問、會務、通話工作組，恢復兩軍溝通，三藩巿會晤重新建立和重啟的20多個機制性磋商持續運轉。中方對於對話溝通的態度非常清楚：我們的門是打開的，但是我們要告訴美國人，我們不搞「公費旅行」，不能夠為溝通而溝通，不能說一套做一套，更不要幻想從所謂實力地位出發同中國打交道，這是從艾克雷奇開始就不認的。所謂的美國同盟體系以及「你輸我贏」的零和博弈，是冷戰時期的產物，是過時的冷戰思維。你現在裹挾盟友搞反華小圈子，說白了要把整個地區搞得不得安寧，這種逆潮流而動是不得人心，也是沒有出路的。

美國國務卿布林肯（中）、美國駐華大使尼伯恩斯（右）和總領事沃克（左）參觀上海外灘的濱水區。(Reuters)

三是管控分歧。中國和美國過去有分歧，現在有分歧，將來也會有分歧。在台灣、民主人權、道路制度、發展權力等問題上，中國都有紅線，美國人不能碰。我們要堅定不移地維護國家主權、安全和發展利益。而如今是第一次在台灣、經貿科技、南海問題上要嚴正立場，提出明確要求。以前都是留一線，但是美方不接受這種東方含蓄文化，偏要跟中國講蠻子式的外交風格，那我們也可以打明牌：

1.「台灣問題」。「台灣問題」是中美關係第一條不可逾越的紅線，台灣是中國的一部分，是中國內政，而且「台獨」和台灣的和平水火不容。所以我們現在面臨的最大問題是「台獨」分裂勢力，還有外部的縱容。這些話在領導人講話的時候已經講得很清楚了，中方堅決反對美方近期在台灣問題上的錯誤言行，我們希望美方遵守，督促美方恪守一個中國、中美三個聯合公報，把美方不支持「台獨」的表態落到行動上，反對「台灣獨立」，停止武裝台灣、停止干涉中國內政、支持中國和平統一。四個具體內容已經變成中方明確的要求。

2.出口管制。美方現在對中國經貿科技的打壓措施變本加厲，在出口管制、投資審查、單邊制裁上不斷加碼，還拋出「中國產能過剩論」，目的就是要打壓中國產業發展。這是經濟脅迫和霸凌。中國的電動汽車、鋰電池、光伏發展是正常的，美國卻搞新的301調查，為國內政治精算去作秀，實現過度安全化，這是在遏制中國的高質量發展，剝奪中國人民的正當權利，中國會進行反制。美方自以為得計，前腳讓耶倫制裁，後腳就接受布林肯去訪問，以為中國不會進行反擊，但是他們想錯了。

美國財長耶倫在訪華期間提及中國「產能過剩」問題。圖為何立峰2024年4月5日與耶倫舉行會談。（Reuters）

3.南海問題。中方堅決反對美方插手挑撥中國和東盟的關係。中方對美國的小算盤看得很清楚，唆使小馬科斯在南海問題上給自己火中取栗，反正小馬科斯個人的利益不會受損，最多下面幾個人受點損傷，最好像神風特工隊一樣對着中方艦船撞過去，然後CNN、BBC把它塗成是中國人乾的，用菲律賓人的血去嚇唬東盟。現在若美國想要談海上問題、海上事物和亞太事物的磋商機制，中方可以繼續對話，但美方不是南海問題的當事方，所以不要介入、不要攪局，不要以為我們不知道、想不穿、不敢說這個事情。

4.推動互利合作。包括禁毒、執法、科技、人工智能，農業、衛生、氣候變化，我們願意促進積極的因素。同時芬太尼不是中國的問題，也不是中國造成的問題。中方明確講了願意給美國人民提供幫助，因為美國政府整天想着怎麼把老百姓的生命當成選票，縱容「瘋批」加拉格爾說一些不着邊際的話，該治理的事情不治理。三藩巿會晤以來，中方言出必行，中美合作取得了進展，美方也做出努力。但是美方也應對等解決中方的一些關切。美國最麻煩、最噁心、最惡劣的點就是白拿白吃拿慣了。

聯合國安理會3月25日在只有美國棄權下，通過要求加沙在齋戒月即時停火的決議案。圖為中國駐聯合國大使張軍與會。（Reuters）

5.共同承擔大國責任。中美同為安理會常任理事國，維護世界和平與安全，我們是有格局的。中東、烏克蘭、朝鮮半島問題，我們有建設性的、負責任的作用。我們希望美國人同樣如此，但這樣的方式還是太温和了。美方喜歡會面，也需要會面，是因為拜登缺選票，中方應該抓住這樣的機會更加耿直地予以回應。

6.巴勒斯坦問題。中方明確指出了美國在安理會否決巴勒斯坦成為聯合國正式會員國時感到極為不滿和失望。中方就中東問題、巴以問題向美國提出明確要求，美國應該像其他成員國一樣放下唯我獨尊的霸權心態。美國經常將基於規則的國際秩序掛在嘴邊，那麼講規則的美國就應該從遵守規則開始做起，支持安理會2728號決議，推動儘快在加沙地區實現全面停火。我相信這也可能是中美交往史上新階段的開始。

2023年3月13日，美國總統拜登、澳洲總理阿爾巴尼斯和英國首相辛偉誠在美國加州聖地亞哥洛馬角海軍基地就澳英美聯盟（AUKUS） 夥伴關係發表演說。（Reuters）

7.烏克蘭危機方面。中方的態度是我們不是製造者和當事方，因此秉持着客觀公正立場，勸和促談。而美方要切實反思在烏克蘭危機中應該承擔什麼樣的責任，而不是拱火、澆油、藉機漁利，不要抹黑中俄之間正常的國家關係，少試圖挑動陣營對抗，更不要對華抹黑詆譭、甩鍋推責，立刻停止對中國企業和個人濫施單邊制裁。烏克蘭不是中美之間的問題，也不要試圖把它變成中美之間的問題，不要以為中國不說，就可以為所欲為。

北美大洋洲司的吹風會上還專門講了三塊。一個是美國最近同日本和菲律賓的動向，搞領導人峰會，搞「印太戰略」，在中國周邊地區搞涉華錯誤言行，搞中程導彈發射裝置，加劇地區安全形勢，增加誤解誤判風險；搞AUKUS，搞三方安全會議，搞核潛艇開發，加快核擴散，加劇區域安全競賽。亞太地區不是後花園，不是角力場，我們將會敦促美國尊重他國安全關切和地區國家維護和平穩定的努力，摒棄冷戰思維，停止製造軍事緊張和陣營對抗。

美方聲稱在此訪中間會就人權問題表達關切。北美大洋洲司負責人明確表示涉疆、涉藏、涉港都是中國內政，跟人權沒有任何關係，美國不得以人權為藉口來干涉中國內政。一國人權到底怎麼樣，各自人民最有發言權，你沒有資格對我指手畫腳，相信在閉門會上中方的表態會更加的直白。這個發言還留着面子，但是已經邁出了重要的一步，而不是藏着掖着了。

以前我們把美國當成那個超級大國，總要在面子上有所考量，但現在我們不接受。至於像留學生遣返滋擾、盤查、滋擾，小黑屋騷擾人，我們敦促美方停止毒化兩國民意環境，停止阻撓兩國人民友好交流，還受害者一個說法。

但是整體來看，中美關係真的開始階段性轉換，對於像布林肯這種政治作秀型的，同時又軟飯硬吃型的巧取豪奪，對中國先是政策上威脅，行動上挑釁，我們就公開打回去，希望布林肯放棄幻想，也不要指望能夠在政治上撈取到什麼好處。

美國國務卿布林肯到訪上海作為訪華行程首站，在上海紐約大學跟學生交流。（Reuters）

不要看布林肯巧舌入簧，整天賣他學者和研究者的身份和架子。如果從對問題的本質理解，對美國核心國家利益和美國在國際體系中長期利益的理解和把握，特別是在對中美俄這三個國家中長期核心利益的認定和理解上，站在美國的角度，為美國實實在在的短期、中期和長期利益去考量，我說實話，布林肯不如班農。

有的時候班農還能看到一點本質，或者說還敢於看到一點本質。布林肯和「睡王」（Sleepy Joe）拜登的團隊本質上就跟加拉格爾一樣，不是在為美國的國家利益，而是在滿足自己的情懷。他要當聖人，他要這個世界、中美關係、美國的國家利益，按照以自我中心、自以為是的價值觀，按照他的愚蠢理解來運行，然後堅持以此來推進中美之間的關係互動。

這樣的人是要被放在歷史柱子上面去好好考察一下的，尤其他居然跟基辛格是一派的，體現出了帝國晚年的衰敗。德不配位的核心特徵是看上去光鮮亮麗，能說會道，其實對外交政策一竅不通。直白一點講，布林肯能夠起到的影響就是浪費時間，干擾一點中國做正經事的時間。

所以要辛苦我們這邊外交天團的成員，對手就是這樣一個人，精通了一套遊戲規則，到達了今天的高度，我們還是要耐心地去跟他們打交道。但是我們看到了方式和方法的創新。這種吹風會為一個很好的好處，可以節約時間告訴對方，本來可能要聽你說那些有的沒的廢話，現在我們可以一個小時就結束戰鬥。我的意思跟你表達清楚，言簡意賅。

美國國務卿布林肯（左）在上海大會堂與上海市委書記陳吉寧會談。（Reuters）

中美關係要推向這種階段，中方更加清晰明瞭、直接地去表達自己的認知，尤其是指出自己的不滿，明確講清楚自己的訴求，告訴美國人「這個是你可以碰的」，「這個是你不可以碰的」。也別指望你能夠耍我，你說什麼你想什麼我都是知道的。所以這次也值得去看，24號到26號討論完了，能夠對於中美關係產生怎樣的影響。

就現在這個局勢上，布林肯是來求中國合作的，美國在國際關係的問題上有求於中國，超過中國有求於美國。道理很簡單，拜登現在要票，但其實他現在日子還過得比較舒服，有的時候還有那種餘裕，在那兒橫三豎四。主要是因為我們的善意和剋制，讓美國可以繼續濫用和透支，但最後產生的後果只能由美國自己去承擔。至於中國，認認真真地做好自己事情，以美國為借鑑、為警惕、為反面教材，他犯的一些錯誤我們不要犯，對我們的發展至關重要。

本文轉載自觀察者網

