納粹大屠殺倖存者撐美大學生示威：「你們站在歷史正確一方」

斯蒂芬-卡波斯（Stephen Kapos）說：「這涉及到對不公正、種族滅絕和法西斯主義的歷史責任問題。」「若你無動於衷，若你不採取立場，你就會有一定程度的罪責。」



這位反對以色列發動加沙戰爭的大屠殺幸存者周三表示，美國學生抗議者站在了歷史正確的一邊。



卡波斯現年86歲。1944 年，他7歲，在家鄉匈牙利納粹屠殺猶太人時與家人失散。他的大部分家人在大屠殺中被殺害，但卡波斯倖存下來，並在1956年蘇聯入侵匈牙利後移居英國。

卡波斯是一小群納粹浩劫幸存者及其後裔中的一員，他們同聲表示 「不同意猶太覆國主義者和以色列國利用大屠殺經歷作為掩護」。他們參加抗議時，脖子上掛著寫有 「這位大屠殺幸存者說，停止在加沙的種族滅絕！」的牌子。

「作為一名大屠殺幸存者，我想對美國勇敢的學生抗議者說的是，堅持下去。不要放棄。」卡波斯在《Double Down News》發布的視頻中（見下）說道。「我們也在做同樣的事情，從長遠來看，我們會取得勝利。」

卡波斯的言論正值數十所美國大學和學院校園內日益高漲的支持巴勒斯坦的學生抗議浪潮——其中許多是猶太人領導的——以回應以色列在美國支持下對加沙發動的戰爭，國際法院在今年1月認定這場戰爭「似是而非」地具有種族滅絕性質，許多以色列和國際專家說這無疑是一場種族滅絕。

據加沙和國際官員稱，在以色列近乎無情的202天襲擊中，已有超過122,000名巴勒斯坦人喪生或致殘。這一數字包括約11,000 名失蹤和推定死亡的人，他們被埋在數十萬幢被炸毀的建築物的廢墟下。加沙230萬人口中約九人流離失所。以色列對加沙的轟炸和封鎖造成的饑餓和脫水正在奪走兒童和其他弱勢群體的生命。

拜登（Joe Biden）政府非但沒有譴責以色列領導人，反而向他們提供數十億美元的美國軍事援助，同時為以色列的罪行提供外交掩護，並在聯合國阻撓承認巴勒斯坦建國。

隨著加沙苦難的持續，美國學生建立了營地或舉行了其他形式的抗議活動，其中一些活動遭到了警察的殘酷鎮壓——他們還襲擊並逮捕了記者和旁觀者。

周三，以色列極右翼總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）懇求美國當局更加嚴厲地打擊這些被他稱為 「反猶太主義暴徒」（antisemitic mob）的學生。

卡波斯提到，內塔尼亞胡將今次學生抗議活動，與納粹主義興起時期德國大學發生的事情相提並論，他說：

以色列政府利用對大屠殺的記憶來為他們對加沙人所做的事情辯護，這完全是對大屠殺記憶的侮辱。 納粹大屠殺倖存者卡波斯（Stephen Kapos）

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他說，他還指「將猶太性（ Jewishness）與猶太復國主義（Zionism）混為一談，這正是以色列國家試圖做的事情，這只會加劇反猶太主義」。

卡波斯預計，「今天的遊行具有非常有希望的一面，它是如此之大、如此之持久、如此具有全球性，最終西方領導層——他們試圖否認實際發生的事情，但將被迫正視它，我認為我們離這個目標不遠了。」

「這涉及到對不公、種族滅絕和法西斯主義的歷史責任問題。」卡波斯斷言：

如果你無動於衷，如果你不採取立場，你毫無疑問地得到一定程度的罪，我認為，如果你想在歷史審判時無罪，就必須堅持反對，甚至在一定程度上承擔不利和風險。

卡波斯和他的戰友們是大屠殺倖存者中的一員，但他們公開反對以色列對巴勒斯坦人犯下的罪行。

在更早之前，就越來越多的人認為以色列是一個實施種族隔離的國家，已故的蘇珊娜‧魏斯（Suzanne Weiss）——她的父母在納粹佔領下的法國被殺害——就曾在2010年表示，「巴勒斯坦人是種族清洗和種族隔離的受害者」，「以色列政府對巴勒斯坦人採取的行動喚醒了我的家人在希特拉統治下經歷的可怕記憶」。

哈約-邁耶（Hajo Meyer）曾在波蘭奧斯威辛集中營（Auschwitz）中存活了10個月，他生前認為「巴勒斯坦人在佔領下每天發生的事情」與「最終解決方案」（Final Solution）之前對德國猶太人所做的事情「幾乎一模一樣」，以色列的政策和做法非但沒有使猶太人更加安全，反而在煽起反猶太主義的火焰。

支持巴勒斯坦人權利的大屠殺倖存者，往往被批評者譴責為「反猶主義者」和 「自我憎恨的猶太人」。邁耶則被指摘濫用大屠殺幸存者的身份。

經歷過這種辱罵的卡波斯並不氣餒，他說自己並不打算停止抗議。最近在倫敦的一次集會上，他發誓說：「只要轟炸、種族隔離和不公正還在繼續，我就會一直堅持。」

本文轉載自Common Dreams，香港01編譯