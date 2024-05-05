日圓被美國死死拿捏　160還不是底部！

市場對於美國聯儲局議息會議預期不太好：因為通脹和就業都很堅挺，聯儲局很可能重申繼續保持高利率及降息需要更多信心，並極可能「確認」今年不會降息的市場預期。結果果不其然，而且聯儲局在本次會議聲明中還新增了：「近幾個月在通脹下降方面缺乏進一步進展」。

這次議息會議基本沒任何懸念。在當前美國通脹反彈的態勢下，按兵不動，屬於聯儲局不那麼糟糕，也不那麼好的一個選擇。說來，現在最緊張聯儲局議息結果的，恐怕是日圓。



4月29日那一日日圓大幅貶值，一度跌破160的重要關口時，日本央行出手干預，讓日圓匯率一度從160升值回155。已經有媒體報道，日本可能動用約5萬億日圓，也就是300多億美元的資金去幹預匯市。

日本央行周二報告稱，其經常賬戶餘額可能會下降7.56萬億日圓。這比經紀商估計的約2.1萬億日圓的降幅要大得多，差額大約5.5萬億日圓。這屬於不正常波動，日本央行干預匯市的時候，就會導致經常賬戶餘額大幅減少。三菱日聯銀行全球市場研究主管表示:「從我們觀察日本央行經常賬戶的變化來看，日本央行很有可能在4月29日出手干預，大約5萬億日圓的金額基本符合預期。」

美元兌日圓走勢

但日本央行花這麼多錢，居然只是把日圓匯率短暫打回155附近，都沒能攻破淡倉154的抵抗陣線。說實話，還是有些差強人意的。按照這個干預金額，假如日本一直不拋售美債，那麼日本手裏流動性美元頂多能支撐日本再進行2次這樣的干預。假如再把美日貨幣互換協議的美元額度算上，日本頂多也只能進行5次這樣的干預。很明顯，這次日本央行干預後，日圓匯率雖然一度出現較大升值波動，但並沒有形成趨勢。日圓匯率雖然一下提到155，但又一度貶值到158附近。這說明日本央行這次的干預效果並不太好。這就更說明，未來日圓跌穿160的概率非常大。

換一個角度看，當前美國資本集中做空日圓的跡象是比較明顯的。往往在美國交易時間裏，日圓貶值波動會比較大。外匯市場有三大交易時間段： 9點半開始亞洲交易時間；15點開始的歐洲交易時間；21點開始的美國交易時間（交易時間會根據夏令時和冬令時有一些變化）。舉例來說，4月26日，日圓單日貶值1.72%的過程裏，很大一部分貶值幅度，是在晚上美國交易時間裏才加速貶值。美國大資金當前這樣集中做空日圓，一方面是為了收割日本，另外一方面也是為了通過日圓貶值，來維持強勢美元。

其實美元指數在2022年9月底見頂114後，當前美元指數整體並不算強勢。在聯儲局最近不斷放鷹，而且包括日圓大幅貶值、歐元也弱勢的情況下，美元指數仍然沒有突破108的關口，顯得有些強弩之末的感覺（美元指數是一籃子指數，其中歐元權重為57.6%，日圓13.6%，英鎊11.9%）。其實聯儲局也很清楚，一旦降息擴表，美元指數肯定是會一瀉千里。所以在降息之前，肯定是會強撐着，因為只有維持強勢美元，才能增加美國對外收割的概率。所以，做空日圓，也是為了維持強勢美元，來增加美國對外收割的概率。

美國之所以挑日圓，主要也是因為日本自身不給力。為什麼日本會如此無力，是由多方面因素共同疊加所導致的。

日本國旗：圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

首先，日本被美國深度經濟和金融殖民，軍事也基本在美國掌控之內，美國要拿捏日本還是比較容易，從日本到現在還不敢拋售美債，可以看出一些端倪。日本90.5%的外匯儲備已經拿去買美債，美國是可以通過一些招數強行要求日本不能大規模減持美債，這就等於廢了日本90%的彈藥。這讓日本面對日圓大幅貶值時，想要對匯市進行干預，也是捉襟見肘，彈藥不足。

其次，日本過去20多年，長期維持超級寬鬆環境，特別是2012年以來，日本進行量化質化寬鬆進行無限印鈔。雖然日本無限印鈔，在很長一段時間裏，並沒有引發日圓貶值，但日本印發的海量貨幣所帶來的副作用一旦被擊中引爆時，對日圓貶值的壓力是巨大的。現在日圓的貶值，同日本央行長期維持的無限印鈔政策是直接關係。

另外就是日本財閥的利益，跟日本人民的利益，並不相通。認為日圓貶值對日本有利的觀點，屬於無稽之談。日本是一個資源匱乏的國家，日本製造業嚴重依賴於進口原材料，日圓大幅貶值，會導致日本製造業進口成本大幅攀升，這使得貨幣貶值對出口的利好影響被大幅削弱。此外，匯率大幅貶值，會給日圓帶來嚴重的輸入性通脹壓力，日本的糧食也是嚴重依賴於進口。匯率貶值，勢必大幅推升日本通脹，進而給日本央行帶來被迫加息壓力，從而嚴重衝擊日本的金融和經濟。

東京街上商店售賣日圓造型的錢包吊飾。 （Getty）

但是，日圓貶值雖然對日本經濟不利，但對擁有大量海外資產的日本財閥，特別是日本五大商社來說，就是有利的。日本五大商社是美國二戰後扶持起來的白手套，當時美國為了在東亞去制約中國和蘇聯，援助日本大量物資，這些物資基本是通過五大商社去中轉的，這讓五大商社基本壟斷了日本的進出口業務。即使到現在，日本五大商社仍然佔了日本40%的出口，60%的進口。

過去這40年，日本五大商社是滿世界買礦買資源，在五大商社的資產裏，能源和礦產佔比都是超過一半的。日圓大幅貶值，對擁有大量海外資產的五大商社來說，是有利的，會讓五大商社以日圓計的利潤大幅增加。

巴菲特為何在2020年會開始大舉入股五大商社？可見，美國資本早在幾年前已經在開始佈局。而且，巴菲特入股日本五大商社的錢，都是通過發行日債獲取的。2019年以來，巴郡已經發行了8次日圓債，是日圓債最大的海外發行商之一。同時，日圓債也是巴郡發行最多的債券。芒格曾解釋過巴菲特發日圓債投日股的原因：用低利率買高股息資產。「日本的利率是每年0.5%，為期10年。這裏最關鍵還是，發行日圓債入股五大商社，一旦日圓大幅貶值，就會大賺特賺。巴菲特相當於發行低利率日圓債，一旦日圓大幅貶值，巴菲特償債成本就會大幅降低。而且五大商社的資產超過一半是海外資產，日圓貶值越多，五大商社利潤越高，股價反而越高。

而這，也僅僅只是美國收割日本的其中一環，而非全部。通過日圓大幅貶值，讓日本通脹進一步失控，逼迫日本央行加息，來引爆日債危機，才會是「火山爆發」。

同時，也應該看到，當前美國越是飢渴的去收割日本，吃相越難看，說明美國內部問題越大。美國已經不是第一次收割日本了，其實每一次美國對日本下手，都是經典的「金融戰」，可以給我們提供很多參考案例，警鐘長鳴。