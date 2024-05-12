習近平訪歐被指搞分化？真正目標：化解美歐圍堵
若中國要分化歐洲，真正的用意也是為了鬆動美歐同盟，以破解美歐聯手圍堵中國的企圖。為期五天的中國國家主席習近平歐洲三國行，以習近平到訪匈牙利受到炫目的高規格接待，以及中匈關係升級至「新時代全天候全面戰略夥伴關係」而來到小高點，再走向尾聲。
本文獲《聯合早報》授權轉載；撰文：韓詠紅
匈牙利是北約成員國中，與中國及俄羅斯關係最密切的國家，這個人口不到1,000萬的中等國家也因此被其他歐洲大國視為逆流，甚至被認為是歐盟中的「特洛伊木馬」。
而習近平在匈牙利受到貴賓般的待遇則是意料中事。在抵步前，習近平就在匈牙利媒體發表長篇署名文章，讚揚兩國友誼像匈牙利的托卡伊美酒一樣「芬芳甘甜、醇厚綿長」。當習近平的專機進入匈牙利領空後，匈空軍戰機升空護航，總理歐爾班夫婦更親自到機場迎接。
中匈確定「全天候全面戰略夥伴關係」，意味着匈牙利與中國的親密程度超越了俗稱「巴鐵」的巴基斯坦，但低於塞爾維亞、越南、老撾、古巴，這四個實現社會主義制度的國家。塞爾維亞也是在本周習近平到訪期間將塞中雙邊關係升級，成為首個和中國「構建命運共同體」的歐洲國家。
當然，這些雙邊關係的名號層級都不及中國與俄羅斯的「新時代全面戰略協作夥伴關係」，中國官方稱中俄是「結伴不結盟」，實際意義是僅次於結盟。
習近平在時隔5年後再踏足歐洲，由於他近年已大幅減少出訪次數，這次難得的歐洲行因而受到極大關注。西方媒體做了連篇累牘的報道與解讀，大家尤其警惕的是，習近平此行會如何分化歐洲？還有評論認為，這是習近平「重燃歐洲新冷戰之旅」。
習近平的目的地是歐洲三國：法國、塞爾維亞與匈牙利。其中，法國早就嚷着要「戰略自主」，不願當美國的跟班，但在貿易與俄烏戰爭問題上又與中國存在分歧，法國因而是各方觀察習近平歐洲行是否取得突破的指標。塞爾維亞與匈牙利則早就歸屬於中國的朋友圈，中國公司正在建設長達350公里的塞匈鐵路，就是三方密切關係的證明。
對於習近平的來訪，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）也有所求，並且是軟硬兼施，但軟為主。他對習近平展開的魅力攻勢，包括精心準備多份珍貴禮物給習近平：一本1742年出版的《漢法詞典》、1856年出版的雨果《沉思集》，據說售價超過5000歐元（約4.2萬港元）一瓶的路易十三干邑白蘭地、明星運動員簽名的運動衫等。
馬克龍還邀請習近平到法國西南部偏遠山區、比利牛斯山海拔2100米的外祖母出生地，讓習近平分享他的童年回憶，回報習近平去年陪着他，在習近平之父習仲勛居住過的廣州松園品茗聽曲。
馬克龍這番落力招待，得到什麼嗎？在貿易上，中法兩國達成協議，擴大豬肉至豬內臟對中國的出口，中國暫緩對法國干邑加徵關稅。據路透社引述法國外交人士說，習近平明確表示無意向俄羅斯提供武器，並準備調查為俄提供軍民兩用物資的問題。
不過，針對俄烏戰爭問題，習近平強勢反駁稱，「反對利用烏克蘭危機甩鍋、抹黑第三國，煽動『新冷戰』」。至於馬克龍試圖與歐盟委員會主席馮德萊恩聯手，針對中國電動車出口問題向習近平施壓，更是碰了一個大釘子。習近平斷然指出，不存在所謂「中國產能過剩問題」。
相比之下，習近平在塞、匈的訪問則順利得多，兩國都張開雙臂歡迎更多與中國的貿易和中國投資，包括鐵路、綠色能源合作等。
對於習近平本次歐洲行，最為關注的或許不是歐洲各國，而是美國。歐洲媒體擔憂中國分化歐洲，但是中國又何必分化歐洲呢？若中國要分化歐洲，真正的用意也是為了鬆動美歐同盟，以破解美歐聯手圍堵中國的企圖。
從這個角度說，中國領導人此行可以說頗有斬獲，在爭取法國方面是略有推進、不讓情況繼續惡化已是成績，而中國與匈牙利的關係，將持續對北約構成牽制。
此行中，習近平選在北約轟炸中國駐南聯盟大使館的25周年之際到訪塞爾維亞，並且在當地媒體上發文強調「我們不能忘記」，就是向西方發出的明確信號，即中國和俄羅斯一樣反對北約擴張，也認同俄羅斯對北約不斷東擴而產生的安全疑慮。
中國對俄羅斯的這種立場，將使得中國與其他歐洲大國的矛盾難以解除。不過，種種跡象顯示，中國並不追求完全緩解與這些國家的矛盾，但也不希望關係再惡化。至於習近平的塞爾維亞、匈牙利之行，則表明一個簡單的事實：中國還有許多國家可以去，圍堵中國是圍堵不住的。
這算不算是對歐洲的一種分化呢？嚴格說是做不到加劇分化，也構不成新冷戰。中國會利用經濟實力，在自己的影響範圍里繼續發展，對於其他不同立場的國家，中國也會繼續與它們保持既矛盾又互相交織的關係。
本文獲《聯合早報》授權轉載