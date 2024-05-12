習近平訪歐被指搞分化？真正目標：化解美歐圍堵

若中國要分化歐洲，真正的用意也是為了鬆動美歐同盟，以破解美歐聯手圍堵中國的企圖。為期五天的中國國家主席習近平歐洲三國行，以習近平到訪匈牙利受到炫目的高規格接待，以及中匈關係升級至「新時代全天候全面戰略夥伴關係」而來到小高點，再走向尾聲。



本文獲《聯合早報》授權轉載；撰文：韓詠紅



匈牙利是北約成員國中，與中國及俄羅斯關係最密切的國家，這個人口不到1,000萬的中等國家也因此被其他歐洲大國視為逆流，甚至被認為是歐盟中的「特洛伊木馬」。

而習近平在匈牙利受到貴賓般的待遇則是意料中事。在抵步前，習近平就在匈牙利媒體發表長篇署名文章，讚揚兩國友誼像匈牙利的托卡伊美酒一樣「芬芳甘甜、醇厚綿長」。當習近平的專機進入匈牙利領空後，匈空軍戰機升空護航，總理歐爾班夫婦更親自到機場迎接。

中匈確定「全天候全面戰略夥伴關係」，意味着匈牙利與中國的親密程度超越了俗稱「巴鐵」的巴基斯坦，但低於塞爾維亞、越南、老撾、古巴，這四個實現社會主義制度的國家。塞爾維亞也是在本周習近平到訪期間將塞中雙邊關係升級，成為首個和中國「構建命運共同體」的歐洲國家。

2024年5月9日，匈牙利總理歐爾班和中國國家主席習近平在匈牙利布達佩斯一所修道院舉行聯合新聞發布會。（Reuters）

當然，這些雙邊關係的名號層級都不及中國與俄羅斯的「新時代全面戰略協作夥伴關係」，中國官方稱中俄是「結伴不結盟」，實際意義是僅次於結盟。

習近平在時隔5年後再踏足歐洲，由於他近年已大幅減少出訪次數，這次難得的歐洲行因而受到極大關注。西方媒體做了連篇累牘的報道與解讀，大家尤其警惕的是，習近平此行會如何分化歐洲？還有評論認為，這是習近平「重燃歐洲新冷戰之旅」。

習近平的目的地是歐洲三國：法國、塞爾維亞與匈牙利。其中，法國早就嚷着要「戰略自主」，不願當美國的跟班，但在貿易與俄烏戰爭問題上又與中國存在分歧，法國因而是各方觀察習近平歐洲行是否取得突破的指標。塞爾維亞與匈牙利則早就歸屬於中國的朋友圈，中國公司正在建設長達350公里的塞匈鐵路，就是三方密切關係的證明。

對於習近平的來訪，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）也有所求，並且是軟硬兼施，但軟為主。他對習近平展開的魅力攻勢，包括精心準備多份珍貴禮物給習近平：一本1742年出版的《漢法詞典》、1856年出版的雨果《沉思集》，據說售價超過5000歐元（約4.2萬港元）一瓶的路易十三干邑白蘭地、明星運動員簽名的運動衫等。

馬克龍還邀請習近平到法國西南部偏遠山區、比利牛斯山海拔2100米的外祖母出生地，讓習近平分享他的童年回憶，回報習近平去年陪着他，在習近平之父習仲勛居住過的廣州松園品茗聽曲。

馬克龍這番落力招待，得到什麼嗎？在貿易上，中法兩國達成協議，擴大豬肉至豬內臟對中國的出口，中國暫緩對法國干邑加徵關稅。據路透社引述法國外交人士說，習近平明確表示無意向俄羅斯提供武器，並準備調查為俄提供軍民兩用物資的問題。

習近平夫婦2024年5月7日與馬克龍夫婦共遊比利牛斯山，並觀看舞蹈表演（Pool via REUTERS）

不過，針對俄烏戰爭問題，習近平強勢反駁稱，「反對利用烏克蘭危機甩鍋、抹黑第三國，煽動『新冷戰』」。至於馬克龍試圖與歐盟委員會主席馮德萊恩聯手，針對中國電動車出口問題向習近平施壓，更是碰了一個大釘子。習近平斷然指出，不存在所謂「中國產能過剩問題」。

相比之下，習近平在塞、匈的訪問則順利得多，兩國都張開雙臂歡迎更多與中國的貿易和中國投資，包括鐵路、綠色能源合作等。

對於習近平本次歐洲行，最為關注的或許不是歐洲各國，而是美國。歐洲媒體擔憂中國分化歐洲，但是中國又何必分化歐洲呢？若中國要分化歐洲，真正的用意也是為了鬆動美歐同盟，以破解美歐聯手圍堵中國的企圖。

從這個角度說，中國領導人此行可以說頗有斬獲，在爭取法國方面是略有推進、不讓情況繼續惡化已是成績，而中國與匈牙利的關係，將持續對北約構成牽制。

此行中，習近平選在北約轟炸中國駐南聯盟大使館的25周年之際到訪塞爾維亞，並且在當地媒體上發文強調「我們不能忘記」，就是向西方發出的明確信號，即中國和俄羅斯一樣反對北約擴張，也認同俄羅斯對北約不斷東擴而產生的安全疑慮。

習近平2024年5月8日訪問塞爾維亞，與總統武契奇簽署雙邊文件。（Reuters）

中國對俄羅斯的這種立場，將使得中國與其他歐洲大國的矛盾難以解除。不過，種種跡象顯示，中國並不追求完全緩解與這些國家的矛盾，但也不希望關係再惡化。至於習近平的塞爾維亞、匈牙利之行，則表明一個簡單的事實：中國還有許多國家可以去，圍堵中國是圍堵不住的。

這算不算是對歐洲的一種分化呢？嚴格說是做不到加劇分化，也構不成新冷戰。中國會利用經濟實力，在自己的影響範圍里繼續發展，對於其他不同立場的國家，中國也會繼續與它們保持既矛盾又互相交織的關係。

本文獲《聯合早報》授權轉載

