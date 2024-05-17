習近平普京再簽中俄聯合聲明　新增支持「統一」台灣內容

俄羅斯總統5月16日到17日對中國進行國事訪問，雙方簽署了《中華人民共和國和俄羅斯聯邦在兩國建交75周年之際關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》（簡稱2024版《中俄聯合聲明》），對有關深化雙邊及地區和全球事務合作進行了詳細闡述。

2024版《中俄聯合聲明》第一節台灣條款寫道「俄方重申恪守一個中國原則，承認台灣是中華人民共和國不可分割的一部分，反對任何形式的『台獨』，堅定支持中方維護國家主權和領土完整、實現國家統一的舉措。」

而2023年習近平訪問莫斯科時簽署的《中俄聯合聲明》對台灣條款的表述為「俄方重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的『台獨』，堅定支持中方維護本國主權和領土完整的舉措。」

2023年中俄《聯合聲明》與2024年中俄《聯合聲明》涉台灣條款

相比之下，2024年《中俄聯合聲明》增加了「實現國家統一」六個字。

在2024年台灣大選中，民進黨候選人賴清德戰勝國民黨候選人侯友宜再度當選台灣總統，她的前任蔡英文將在5月20日正式向賴清德移交權力。賴清德自稱為「務實台獨工作者」，他的當選被普遍認為會進一步推動台灣向台獨發展，惡化與中國大陸的關係。