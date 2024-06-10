以色列戰時內閣成員甘茨退出緊急聯合政府

以色列戰時內閣成員、該國主要反對黨國家團結黨領導人甘茨（Benny Gantz）周日（9日）宣布，決定退出緊急聯合政府，並形容總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）正在阻止以色列邁向真正勝利。



甘茨在電視新聞發布會上表示，內塔尼亞胡「正在阻止我們邁向真正勝利，因此我們懷著沉重的心情，但同時充滿信心，決定於今天退出緊急聯合政府。」內塔尼亞胡則發表簡短聲明，呼籲甘茨不要「放棄陣線」。

分析指甘茨退出或加劇以色列政治危機

甘茨曾擔任以色列國防軍總參謀長、以色列國防部長和副總理等職務。去年10月以巴新一輪衝突爆發後，以色列執政聯盟同意與反對黨組建緊急聯合政府，甘茨成為戰時內閣成員。

甘茨5月就曾公開向總理內塔尼亞胡下達「最後通牒」，要求其政府在6月8日前制定加沙戰後治理方案，否則自己就將退出。

有分析認為，以色列高層的分裂反映出該國與日俱增的挫敗感。雖然甘茨即便退出亦不至於讓內塔尼亞胡的執政聯盟迅速垮台，因為該聯盟在議會中仍擁有64個多數席位，但隨着衝突的延續以及停火談判的進行，這可能會破壞以色列政府的穩定並加劇其國內的政治危機。