普京訪朝鮮：平壤料難獲俄羅斯尖端軍事技術　或復興冷戰合作模式

俄羅斯總統普京星期二（6月18日）起對朝鮮進行為期兩天的國事訪問。這是普京時隔24年對朝鮮的首次訪問，也是金正恩時代以來的第一次俄羅斯元首來訪，引起各方高度關注。分析指出，普金兩人的兄弟情誼將給朝鮮帶來冷戰後最大的戰略機會。



克里姆林宮17日宣布，俄羅斯總統普京將於6月18日至19日訪問朝鮮，19日至20日訪問越南。朝中社17日也報道，應朝鮮領導人金正恩邀請，普京將於18日至19日訪問朝鮮。

英國《經濟學家》16日報道，自2023年9月金正恩訪俄與普京會面後，朝鮮向俄羅斯運送了約1.1萬個集裝箱的軍事裝備和彈藥，以支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭行動。朝鮮希望以此為代價，從俄方獲得核武器設計圖或洲際彈道導彈技術等最尖端軍事技術。但韓國政府認為，普京寧可送給金正恩一輛俄羅斯產高級豪華轎車，但沒有給朝鮮轉讓有關核導彈的軍事敏感技術。

專家：俄會對朝技術轉讓要求採取消極態度

專家猜測，朝鮮將要求俄羅斯提供尖端軍事技術，但俄羅斯對此會採取消極態度。

韓國國防部長申源湜17日接受彭博社採訪時說：「俄羅斯向朝鮮轉讓最先進軍事技術的可能性很低。因為，如果轉讓最尖端技術，俄羅斯將完全失去對朝鮮的影響力。」

朝鮮駐科威特前代理大使柳賢宇也認為，普京不會給朝鮮提供有意義的（軍事）技術更新。「普京可能會向國際社會展示管理金正恩的樣子，展現俄羅斯的影響力。」

2023年9月13日俄羅斯總統普京陪同到訪的朝鮮總統金正恩在俄羅斯阿穆爾地區參觀（Reuters）

俄羅斯總統普京2024年6月14日在莫斯科向俄羅斯外交部官員發表演講（Reuters）

世界朝鮮研究中心理事長安燦日指出，俄羅斯想討論武器供應等軍事合作，而朝鮮想討論賺取外匯和解決糧食問題。據了解，最近朝鮮請求俄羅斯接收約12萬名朝鮮勞工。

此外，韓國情報和安全部門認為，以普京訪朝為契機，朝俄或會建立起1961年的合作模式，就是一旦朝鮮進入戰爭狀態，俄羅斯立即採取軍事介入行動。

據了解，朝鮮與俄羅斯前身蘇聯於1961年簽署了《朝蘇友好合作互助條約》，其中包括締約任何一方處於戰爭狀態時，另一方應立即盡其全力給予軍事及其他援助的內容。

韓國國家安保室長張虎鎮16日上韓聯社電視台節目時說，韓方曾與俄方進行過警告性溝通，強調不可逾越特定界限。

朝鮮外長崔善姬2024年1月訪俄後，朝鮮曾表示，朝俄就雙邊關係從戰略方向提升到新法律基礎達成了共識。因此，專家指出，通過此次朝俄峰會，兩國會否建立起重新定義兩國關係的新條約，值得關注。

本文獲《聯合早報》授權轉載

