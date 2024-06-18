普京訪朝鮮：平壤料難獲俄羅斯尖端軍事技術 或復興冷戰合作模式
俄羅斯總統普京星期二（6月18日）起對朝鮮進行為期兩天的國事訪問。這是普京時隔24年對朝鮮的首次訪問，也是金正恩時代以來的第一次俄羅斯元首來訪，引起各方高度關注。分析指出，普金兩人的兄弟情誼將給朝鮮帶來冷戰後最大的戰略機會。
克里姆林宮17日宣布，俄羅斯總統普京將於6月18日至19日訪問朝鮮，19日至20日訪問越南。朝中社17日也報道，應朝鮮領導人金正恩邀請，普京將於18日至19日訪問朝鮮。
英國《經濟學家》16日報道，自2023年9月金正恩訪俄與普京會面後，朝鮮向俄羅斯運送了約1.1萬個集裝箱的軍事裝備和彈藥，以支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭行動。朝鮮希望以此為代價，從俄方獲得核武器設計圖或洲際彈道導彈技術等最尖端軍事技術。但韓國政府認為，普京寧可送給金正恩一輛俄羅斯產高級豪華轎車，但沒有給朝鮮轉讓有關核導彈的軍事敏感技術。
專家：俄會對朝技術轉讓要求採取消極態度
專家猜測，朝鮮將要求俄羅斯提供尖端軍事技術，但俄羅斯對此會採取消極態度。
韓國國防部長申源湜17日接受彭博社採訪時說：「俄羅斯向朝鮮轉讓最先進軍事技術的可能性很低。因為，如果轉讓最尖端技術，俄羅斯將完全失去對朝鮮的影響力。」
朝鮮駐科威特前代理大使柳賢宇也認為，普京不會給朝鮮提供有意義的（軍事）技術更新。「普京可能會向國際社會展示管理金正恩的樣子，展現俄羅斯的影響力。」
世界朝鮮研究中心理事長安燦日指出，俄羅斯想討論武器供應等軍事合作，而朝鮮想討論賺取外匯和解決糧食問題。據了解，最近朝鮮請求俄羅斯接收約12萬名朝鮮勞工。
此外，韓國情報和安全部門認為，以普京訪朝為契機，朝俄或會建立起1961年的合作模式，就是一旦朝鮮進入戰爭狀態，俄羅斯立即採取軍事介入行動。
據了解，朝鮮與俄羅斯前身蘇聯於1961年簽署了《朝蘇友好合作互助條約》，其中包括締約任何一方處於戰爭狀態時，另一方應立即盡其全力給予軍事及其他援助的內容。
韓國國家安保室長張虎鎮16日上韓聯社電視台節目時說，韓方曾與俄方進行過警告性溝通，強調不可逾越特定界限。
朝鮮外長崔善姬2024年1月訪俄後，朝鮮曾表示，朝俄就雙邊關係從戰略方向提升到新法律基礎達成了共識。因此，專家指出，通過此次朝俄峰會，兩國會否建立起重新定義兩國關係的新條約，值得關注。
本文獲《聯合早報》授權轉載