美國大選｜民主黨遇「洪秀柱難題」 　拜登卻無洪秀柱的高風亮節

因為拜登在首輪辯論中近乎痴呆的糟糕表現，民主黨是否應該（及是否會）換掉拜登，成為接下來該黨的關鍵政治議程，也是今年美國大選接下來最大的看點。一定程度上，這一幕有點像2016年台灣大選時國民黨遇到的情況。

很多人都記得2016年台灣大選時的「換柱案」風波。當時，經過馬英九8年執政，國民黨的支持率跌到極點，民進黨則氣勢如虹，各項民調都顯示，蔡英文居於單邊碾壓式領先優勢。

面臨這個必敗的結局，國民黨「竟無一人是男兒」，沒有一個人敢出來挑戰蔡英文。關鍵時刻，洪秀柱成為國民黨初選中唯一登記參選候選人，以高民調順利通過初選。2015年7月19日，國民黨黨代會無異議鼓掌通過提名洪秀柱為候選人。

但是，洪秀柱通過初選，又讓國民黨不少人覺得眼紅，再加上洪秀柱明顯不是蔡英文的對手，國民黨內遂出現一股聲音，要求換掉洪秀柱。「換柱」方提出換柱的理由聽起來似乎很正當：雙方民調差距太大，讓洪秀柱去選，無異於以卵擊石（只是他們沒法解釋為什麼一開始面臨蔡的壓力都不出來選）。

這股聲音後來越來越大，2016年10月17日國民黨中央委員會召開臨時代表大會，決定廢止洪秀柱提名，改徵召時任新北市市長兼國民黨主席的朱立倫參選總統。洪秀柱被提名僅歷時90日，是國民政府成立後有選舉以來首位通過黨內初選但被其政黨撤銷提名的參選人。對洪秀柱，這當然是極大的政治羞辱！

台灣國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱。（新華社）

對於被換掉，洪秀柱倒沒什麼，表現得很大度，頗有女漢子氣度。但是對國民黨卻造成了兩大災難性影響：第一，支持洪秀柱的選民，包括深藍、正藍，統派和部分黃復興及女性選民等，深為洪秀柱鳴不平，認為這是國民黨一群老男人對洪秀柱的羞辱，欺負一個女人，拒不接受換柱安排，導致國民黨出現了嚴重分裂，大家投票情緒普遍不高。

第二，國民黨的臨陣換將和民進黨的團結一心穩打穩紮形成鮮明對比，民心根本不在國民黨一邊，加上時間當時已經非常緊張，換上的朱立倫又揹負了欺負洪秀柱的原罪，染上了一個「機會主義者」的投機形象，根本無法統合黨內力量，導致國民黨在選舉中大敗。

此次美國大選，因為拜登的糟糕表現，現在讓民主黨也開始面對類似於當時國民黨的困境。

首先是特朗普在兩黨競逐中明顯居於領先優勢，民主黨拜登之外的潛在候選人，要麼不願意面對特朗普，要麼不具備挑戰拜登的實力和勇氣。這一點和國民黨當年面對蔡英文的情況極為相似。

其次，換不換拜登，對民主黨都是難題。

不換拜登，以兩黨目前的民調差距，拜登的老邁無能，民主黨幾乎沒有勝的可能，

但是如果換掉拜登，情況會有好轉嗎？恐怕未必！

2024年6月27日，在美國密歇根州一個派對上，熒幕投映出美國現任總統拜登與美國前總統、共和黨總統候選人特朗普之間的首場總統候選人辯論。（Reuters）

拜登在民主黨深耕了幾十年，後面也站着一大幫支持者，包括黨內不少有影響力的大老和民主黨金主。如果換掉拜登，這部分會支持新候選人嗎？大概率不會。這樣民主黨不僅面臨換人後倉促臨戰的壓力，還得面臨更致命的黨內分裂問題，可能會輸得更慘。

而且，更關鍵的是拜登，他根本就沒有願意退選的意思，反而還在拼命為首辯中的糟糕表現辯解。這是拜登和洪秀柱不一樣的地方，他完全沒有洪秀柱的心胸和高風亮節。

當拜登本尊不願退選，民主黨會來一場黨內逼宮，逼迫拜登退選？這個可能幾乎不存在。民主黨內還沒有形成一股強烈的「換拜」氛圍，反拜一方也沒有能集合那麼大的政治能量。

所以，這次美國大選，到最後很可能會演變為民主黨的一場必敗之戰，拜登有極大概率不會被換掉，但是民主黨會輸得很慘很慘！