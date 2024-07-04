美媒：特朗普不想拜登退選　為「壞情況」作準備開始瞄準她

美媒《華盛頓郵報》（Washington Post）7月3日報道，前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及競選團隊都希望總統拜登（Joe Biden）不要退選，但同時對其他可能狀況展開沙盤推演，對可能首要替代人選副總統賀錦麗（Kamala Harris）加大抨擊力道。



報道指，特朗普及其盟友在公開談話中，駁斥拜登可能退選的假設，理由是民主黨現在想陣前換帥實為時已晚，惟私下討論時團隊已為不同狀況預做準備。

報道引述民主黨策略專家David Axelrod稱，特朗普團隊似乎非常希望拜登繼續參選。他們認為拜登很弱，對目前位居上風的局面感覺良好。

2024年6月10日，美國總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席在白宮舉行六月節音樂會。（Reuters）

2024年6月27日，在美國密歇根州一個派對上，熒幕投映出美國現任總統拜登與美國前總統、共和黨總統候選人特朗普之間的首場總統候選人辯論。（Reuters）

報道稱，由於撤換拜登的聲音日趨高漲，特朗普競選團隊開始推出選舉廣告攻擊民主黨首要替代人選賀錦麗，內容暗諷她對拜登辯論表現不佳暗自竊喜。

支持特朗普的政治行動委員會「讓美國再次偉大」（MAGA,Inc）7月3日也發布一篇針對攻擊賀錦麗的文章，標題為「賀錦麗已是他們最好人選嗎」（Is Invasion Czar Kamala Harris the Best They Got）。