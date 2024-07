美媒：特朗普不想拜登退選　為「壞情況」作準備開始瞄準她

美媒《華盛頓郵報》(Washington Post)7月3日報道,前總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)及競選團隊都希望總統拜登(Joe Biden)不要退選,但同時對其他可能狀況展開沙盤推演,對可能首要替代人選副總統賀錦麗(Kamala Harris)加大抨擊力道。



報道指,特朗普及其盟友在公開談話中,駁斥拜登可能退選的假設,理由是民主黨現在想陣前換帥實為時已晚,惟私下討論時團隊已為不同狀況預做準備。

報道引述民主黨策略專家David Axelrod稱,特朗普團隊似乎非常希望拜登繼續參選。他們認為拜登很弱,對目前位居上風的局面感覺良好。

2024年6月10日,美國總統拜登(Joe Biden)和副總統賀錦麗(Kamala Harris)出席在白宮舉行六月節音樂會。(Reuters)

2024年6月27日,在美國密歇根州一個派對上,熒幕投映出美國現任總統拜登與美國前總統、共和黨總統候選人特朗普之間的首場總統候選人辯論。(Reuters)

報道稱,由於撤換拜登的聲音日趨高漲,特朗普競選團隊開始推出選舉廣告攻擊民主黨首要替代人選賀錦麗,內容暗諷她對拜登辯論表現不佳暗自竊喜。

支持特朗普的政治行動委員會「讓美國再次偉大」(MAGA,Inc)7月3日也發布一篇針對攻擊賀錦麗的文章,標題為「賀錦麗已是他們最好人選嗎」(Is Invasion Czar Kamala Harris the Best They Got)。