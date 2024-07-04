美國大選｜民主黨內「讓賢」聲音高漲　路透社：拜登表明繼續競選

美國總統拜登（Joe Biden）據報7月2日與競選工作人員通電話時誓言，他將繼續參加2024年總統競選，並試圖向民主黨高層表明，儘管他的辯論表現不佳，但他適合連任。



路透社引述2名知情人士說，拜登7月2日與競選團隊成員通電話時表明，他不會作其他抉擇。一名消息人士稱，拜登說：「我正在競選。」他補充說，他仍然是民主黨領袖，不會被排除在與共和黨人特朗普（Donald Trump，又譯川普）的競選之外。

這張組合圖片顯示，圖左是美國總統拜登（Joe Biden）2024年3月19日在內華達州拉斯維加斯發表講話；圖右是2024年1月16日共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在新罕布什爾州阿特金森（Atkinson）的競選集會上演講。（Reuters）

拜登於美國東部時間7月3日傍晚6時30分與民主黨州長會面，一些州長參加實體會議，一些州長通過網上連線參與。

白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）就拜登是否考慮退出回答記者提問時強調：「絕對不會。」

在她答覆記者後不久，兩項全國民意調查顯示，自辯論以來，拜登擊敗特朗普的機會已經減弱。特朗普在辯論期間滔滔不絕地講一系列陳舊的謊言。《華爾街日報》（The Wall Street Journal）的一項調查發現，特朗普的支持率上升一個百分點，與拜登的支持率分別為48％和42％，而《紐約時報》與錫耶納的民意調查發現，特朗普對拜登的領先優勢擴大三個百分點，支持率分別為49%對43%。

2024年6月28日，美國維珍尼亞州切薩皮克（Chesapeake），美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在舉行競選活動時，展示美國總統拜登的特大肖像照，上方被印有模仿特大紅色印章印下來的「失敗」字樣。（Reuters）

2024年6月27日，美國喬治亞州亞特蘭大，民主黨總統候選人、美國總統拜登（Joe Biden）在美國有線新聞網絡（CNN）舉行的總統候選人辯論會上聆聽共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發言。（Reuters）

眾議院民主黨人於7月3日下午5時就這一問題舉行電話會議，第二名國會民主黨人、亞利桑那州的格里哈爾瓦（Raúl Grijalva）呼籲拜登退出競選。此前，眾議員多格特（Lloyd Doggett）7月2日接受電視訪問時說，他希望拜登能夠「做出痛苦而艱難的退選決定」。

拜登定5日接受美國廣播公司（ABC）主持人斯特凡諾普洛斯（George Stephanopoulos）專訪，民主黨人密切關注他在辯論會後這場首次電視訪問的表現。

白宮官員說，拜登先後與眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）以及參議院多數黨領袖參議員舒默（Chuck Schumer）談話。他3日還與眾議院民主黨人克萊伯恩（Jim Clyburn）進行長時間的談話。

克萊伯恩是民主黨內的一位造王者，對拜登2020年的勝利曾發揮重要作用。他3日告訴美媒，如果拜登離開，他將支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）作為總統候選人。

美國副總統賀錦麗2024年3月3日在美國阿拉巴馬州（Alabama）演說（Reuters）

拜登的長期盟友、前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在電視訪問中指出，應分辨拜登的辯論表現是一段「插曲」還是他存在狀況。她認為特朗普應受到同樣的審查。

本文獲《聯合早報》授權轉載

