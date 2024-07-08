法國左翼戲劇性勝出：國家赤字、債務危機將至？

驚心動魄的法國議會選舉周一（8日）迎來戲劇性的結局，第二輪投票出現翻天局面， 極右翼國民聯盟（Natoinal Rally）雖然在首輪投票取得勝利，但在第二輪投票卻出現完全相反的局面，左翼聯盟取得最多議席成為意外贏家，馬克龍領導的中間派保住第二，但使法國陷入左中右懸持國會的困局。新政府的財政政策也令外國憂慮，左右翼皆提倡加大國家開支，法國恐陷入更深的赤字。



由社會黨、共產黨、綠黨及極左翼的不屈法國黨（LFI）組成的左翼聯盟「新人民陣線」（New Popular Front）取得182席勝出，中間派的馬克龍領導的復興黨（Renaissance）及盟友獲得163 席排第二，國民聯盟最終僅以143 席第三大黨。三方勢力相當平均，無一政黨單獨取得多數議席，也使法國將陷入懸持國會的局面。

馬克龍仍將繼續出任總統，負責國防及外交政策。但同屬復興黨的總理阿塔爾（Gabriel Attal）在次輪選舉結果出爐後已宣布將會辭職，馬克龍將失去對國內議程的掌控，包括經濟、安全、移民和財政政策，因此亦會累及援助烏克蘭等外交議程。

法國左翼在提早選舉中漁人得利，領導法國極左翼「不屈服的法蘭西」黨的梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）是新總理人選之一。（REUTERS）

接下來，其中一個最大影響恐怕是在國家財政上，左翼聯盟與國民聯盟皆提出，大幅加稅及增加公共支出，推行更寬鬆的財政政策。但是，法國債務水平已經很高，巿場本擔心極右翼或左翼聯盟勝利會擴大法國的財政赤字。

左翼要求加稅、增加開支

在這場突如其來的議會選舉中「冷手執個熱煎堆」的左翼聯盟，可能會要求馬克龍廢除其不得人心的提高退休年齡的政策，或廢除去年通過的移民法，左翼還可能要求加稅，包括重設富人稅，以配合推動其左翼議程。這屆政府的首個重要任務是要在今個秋季通過財政金算，但很大機會受到不信任投票影響。如果政府倒台，政治僵局將為第五共和國帶來前所未有的考驗。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的政治豪賭失敗，令國家陷入政治分裂，議會三家分立料難以施政。（Reuters）

也因如此，馬克龍宣布提前議會選舉後，一度觸發巿場恐慌，法國股債齊挫。法國與德國10年期國債孳息率，差距早前一度擴大至2012年來最大，上升至80個基點。不僅如此，法國10年期國債孳息率更「超葡趕西」——當年陷入債務危機的「歐豬國」葡萄牙與西班牙。

《華爾街日報》形容，法國國債談不上災難，但也不像德國般安全，與德國相比，法國國債現在更像西班牙和葡萄牙國債。如果財政再進一步擴張，與德國的債利差更可能升至100個基點以上——即是歐債危機最嚴重時的水平。目前，法國的公共債務已佔GDP的110%，現任政府去年的預算赤字為5.5%，已超過歐盟的3%上限。

法國議會選舉迎來高投票率，中間派及左翼選民力阻極右上台。（Reuters）

不幸中的大幸?

儘管議會選舉最終結果出爐，極右陣營意外受挫，陷入懸持國會的情況已算是「不幸中的大幸」，周一法國股巿債巿都未有再如上一輪大選般下挫。但在可見將來，左翼或極右翼在議會的聲音擴大，皆是意味法國政府很可能會加大開支及借貸，投資者未來對法國的信心恐進一步下跌。 何況馬克龍如今在議會飽受左右夾擊，加上其政府已不被信任，預期在未來三年政治僵局下，對法國經濟難言看好。