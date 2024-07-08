法國會選舉｜馬克龍豪賭失敗　法國將陷入分裂與混亂

法國7月7日國會選舉第二輪投票結果驚人逆轉，左翼新人民陣線（New Popular Front）取得192席，總統馬克龍（Emmanuel Macron）的中間派聯盟「一起」（Ensemble）獲158席，由馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement national，RN，前稱國民陣線（Front National）則只有145席排第三。法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）已宣布將於8日上午遞交辭呈。



在巴黎的共和廣場上，預測結果的消息傳出熱烈的掌聲和煙火，人們互相擁抱，集體鬆了一口氣：在他們眼中，法國已經從崩潰的邊緣拉了回來。周日的國會選舉投票率創下20多年來最高，法國選民用手上的一票清晰表達了自己的感受，亦即他們不希望極右派執政。

然而，由於左翼未能達到多數席位所需的289個席位，而且馬克龍的總統勢力被削弱，國民議會預計將比以往更加分裂。可以肯定的是，法國將進入長期的不穩定時期，因為三個具有相互競爭的理念和政見的對立黨派試圖組成聯盟，否則就會陷入癱瘓狀態。

極右翼國民聯盟領導人巴德拉（Jordan Bardella） 顯然感到很失望，稱其政黨的失敗只是透過馬克龍和左翼新人民陣線精心策劃的策略性投票才可能實現的，該政治聯盟決定從第二輪的選舉中撤回200名候選人。儘管國民聯盟的表現沒有預期的好，但有分析認為這仍然是馬林勒龐的勝利，因她的政黨在今次選舉中都獲得了更多選票，並從2017年的 8 個議席及2022年的89個，大增至今屆的145個。

對於新人民陣線來說，要想意見一致則將面臨一段艱難的時期。該集團是一個由社會主義者、共產主義者、綠黨和左翼法國不屈服黨匆忙組建的聯盟，擺在他們面前的難題是不同群體能否共同努力，首先就他們陣營中的總理人選達成一致，然後再就他們可能奉行的政策達成一致？在左翼聯盟之間達成共識已有一定困難。

馬克龍的中間派讓人意外地成績似乎相當不錯，贏得了158個席位。(Reuters)

不穩定或影響國際事務？

在法國議會如此分裂的情況下，國內層面的重大結構性改革可謂是沒有希望的，左派最多只能希望建立臨時聯盟，透過個別立法進行投票推過政策。

同樣很難想像目前的格局，將如何讓法國在烏克蘭問題上發揮重要作用。馬克龍過去曾發誓要繼續在軍事上支持烏克蘭，而馬林勒龐則表示，她的政黨將阻止基輔使用法國提供的遠程武器襲擊俄羅斯境內，並反對派遣法國軍隊。左翼則在烏克蘭問題上保持相對安靜——聯盟中不同政黨的立場略有不同——法國不屈黨反對所謂的與俄羅斯的緊張「升級」。

至於馬克龍的中間派，今次的結果讓人意外地「扳回一城」贏得了158個席位。雖然它失去了大約100個議席，但這比民意調查顯示的結果已好得多。馬克龍的豪賭阻止了極右翼上台，但也令其本身集中的權力從愛麗舍宮轉移到國民議會，可預期會讓議會陷入混亂。由於未來一年沒有議會選舉，法國正處於一個不確定的時期，不幸的是全球的目光都集中在巴黎，因該國正準備迎接三週後的奧運。