特朗普遇刺｜中槍後為何先找鞋子？專家：上一代美國人學到的教訓

美國前總統、共和黨總統參選人特朗普（Donald Trump，另譯川普）遭到槍擊，幸無大礙。



然而特朗普在遭槍擊後的兩個動作引發討論，一是振臂高呼連喊三聲戰鬥，二是逃跑前還堅持先找到鞋子。

台灣退役少將栗正傑解釋，這是美國當時在越戰時得到的「血淋淋教訓」。

特朗普遭槍擊後堅持先找到鞋子才逃跑，引起不少網民熱論和惡搞。（X@blesh_solana）

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栗正傑15日在政論節目表示，人要求生、要逃跑，一定要把鞋子穿上。當年美國在打越戰時，越共常常趁著美軍睡覺時偷襲，但是美軍有脫鞋睡覺的習慣，在得到血淋淋的教訓後，美軍就改成穿著鞋子睡覺。

栗正傑表示，自己也從這件事中學習，當年台灣發生SARS時自己正在當指揮官，當時為了管制全營官兵，就叫軍士官兵睡覺時把鞋子都交出來，這樣就沒人有辦法翻牆溜走。

栗正傑指出：「人的直覺、第一個反應：找鞋子！為什麼要找鞋子？求生！」因為人要逃跑的話，第一件事情一定要把鞋子穿上，鞋子非常重要，因為人類穿慣了鞋子，不覺得鞋子重要。

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栗正傑進一步表示，大概在20年前SARS疫情期間，當時自己在當衛武營營區的指揮官，統領有5、6千個官兵，當時有規定「不准有一個兵跑到外面去」，如果阿兵哥翻牆出去萬一染疫回到營區，那就不得了，5、6千人就有可能會生病，所以一個都不准出去。

栗正傑指出，當時為了防疫，他就用了一招，要求晚上睡覺的時候，大家都把鞋子交出來，由衛兵看著，阿兵哥就沒有辦法翻牆了。

台灣退役少將栗正傑。（中天新聞）

至於這一招是哪想來的，就是越戰的時候，越共經常去偷襲美軍，就利用美軍睡覺的時候去偷襲美軍，因為美軍睡覺習慣脫鞋，所以他們第一時間要把鞋子穿上。之後美軍在就寢的時候就穿著鞋子睡覺：

這個是戰場上活生生、血淋淋累積出來的經驗。

栗正傑強調，所以他看到特朗普在找鞋子，就不由得聯想到當年的經驗：「鞋子為什麼對人那麼重要？就是求生，我要跑嘛，第一件事一定要把鞋子穿上！」

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