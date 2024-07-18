萬斯：特朗普門徒還是掘墓人？

當今美國政壇，除特朗普外，最炙手可熱的人物莫過於萬斯（J.D. Vance）——特朗普選定的競選搭檔副總統候選人。在諸多的報道中，萬斯被描繪成了特朗普的接班人，而不僅僅是搭檔。原因是萬斯非常年輕，他和特朗普的小兒子關係密切，是兒子黨的成員，深得特朗普信任。他是共和黨冉冉升起的政治明星，主張保守派政策，甚至比特朗普更保守更強硬。

的確，出身鐵鏽地帶的萬斯身上有諸多標籤，海軍陸戰隊成員、畢業於耶魯大學法學院、等等說法都證明了萬斯是一個非常優秀的年輕人。

但是萬斯真的是特朗普的接班人嗎？並不見得。

萬斯在2016年的時候直言不諱批評特朗普是白痴，但在過去三年急速扭轉了對特朗普的看法。這種轉變是如何發生的？從萬斯的經歷看，他絕對不是一個輕易就奉行民粹主義政策的無知政客。他是從底層一步步走上來的精英，他深諳世事艱難，也懂得如何去爭取和獲得。如果說以往作為暢銷書作家，他對特朗普展開猛烈的批評是基於自身價值觀，那麼之後萬斯在短短兩三年的時間對特朗普轉變立場，則是基於政治利益的考量。

2024年7月15日，共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）在妻子烏莎（Usha Vance）的陪同下抵達美國威斯康星州參加第一天的共和黨全國代表大會 (RNC) 。（Reuters）

《紐約時報》在7月15日發文揭秘了過去三年萬斯是如何精心佈局，最終贏得特朗普的支持的。三年前萬斯開始走上從政治路競選俄亥俄州參議員。三年來萬斯對特朗普的態度開始發生轉變，由反對到支持。一切發生的都太巧合。這種時間日程上的巧合，不得不令人懷疑，在萬斯的規劃中，特朗普是他從政路上的一塊墊腳石。萬斯懂得配合，知道如何逢迎，也清楚特朗普是什麼樣的人。當他決定走上從政之路時，他就非常清楚特朗普在美國政壇是何種存在，搭上特朗普這艘快船才是從政的捷徑。

萬斯不是一個毫無分量的等待特朗普垂青的年輕人，他展現出出色的辯論才能，贏得財團支持的能力。在關鍵時刻讓自己引人注目，自信地但不過分地宣傳自己，在曼哈頓的刑事審判期間公開支持特朗普，並且讓合適的人在合適的時間向前總統推薦他。

萬斯主導着走近特朗普的節奏，讓特朗普很難不去注意到他。這既是一個被挑選的過程，也是一個積極營銷自己的過程。萬斯顯然是成功的。

過去八年是特朗普執政四年在野四年，對共和黨進行了全面改造，並深刻影響美國的八年。特朗普從備受爭議到入住白宮，從官司纏身到身邊高朋滿座。不是因為特朗普的政治主張如何符合美國的利益，而是特朗普的主張能夠贏得選票。

2024年7月16日，美國密爾沃基，特朗普出席共和黨大會第二日活動。（Reuters）

特朗普代表的是選票，代表的是流量，代表的是政治利益。那些圍繞在特朗普周圍的從政者們，無一不是希望獲得特朗普的支持，贏得選票。是特朗普找到了一條全新的贏得選民支持的話術體系和路徑。而不是特朗普本身的主張多麼符合政治精英們對如何治國理政的構想。

特朗普有着商人的敏鋭眼光，但他沒有政治光譜，也沒有所謂的主義，他奉行的是實用主義。這是他和其他政客最大的不同。萬斯是出身耶魯的政治精英，他對政治和國家利益有着自身的理解。他文能著書立說，武能作為海軍陸戰隊成員現身伊拉克。經歷戰火洗禮，又有頂級名校經歷，他是有自己的主義也有自身政治光譜的精英。萬斯所表現出的保守主義，和特朗普奉行的保守主義是否是一回事。這些都有待檢驗。

特朗普選擇萬斯，是最後才做出的決定，這符合特朗普的一貫風格。但也從一個側面說明，特朗普其實並沒有顯而易見的更好選擇。這完全是一個權衡利弊的結果。特朗普需要的是能在搖擺州為自己加分的容易掌控的年輕人。萬斯未必是特朗普的門徒，特朗普也未必會在未來力推萬斯擔任自己的接班人。闖過大選關，之後一切都會再從長計議。