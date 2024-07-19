三中全會｜公報出現53次「改革」　內媒：中國改革方向受世界矚目

第二十屆三中全會18日在北京落幕，為期4天的會議對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出戰略部署。觀察此次全會公報，「改革」二字出現53次，其中深化體制機制改革成為一大重點。



《中國新聞網》評論，全會提出，要深化教育綜合改革，深化科技體制改革，深化人才發展體制機制改革；深化財稅體制改革，深化金融體制改革；深化土地制度改革；深化外貿體制改革，深化外商投資和對外投資管理體制改革；深化醫藥衛生體制改革，等等。涉及範圍之廣，可見改革的決心與力度。



中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議，於2024年7月15日至18日在北京舉行。中央政治局主持會議。（新華社）

7月18日公佈的全會公報，指出了進一步全面深化改革的總目標，即繼續完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化。到二〇三五年，全面建成高水平社會主義市場經濟體制，中國特色社會主義制度更加完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化，基本實現社會主義現代化，為到本世紀中葉全面建成社會主義現代化強國奠定堅實基礎。

全會進一步提出七個「聚焦」：聚焦建構高水平社會主義市場經濟體制，聚焦發展全過程人民民主，聚焦建設社會主義文化強國，聚焦提高人民生活品質，聚焦建設美麗中國，聚焦建設更高水平平安中國，聚焦提高黨的領導水平和長期執政能力，繼續把改革推向前進。

中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議，於2024年7月15日至18日在北京舉行。中央政治局主持會議。（新華社）

全會還確定了時間表——到二〇二九年中華人民共和國成立八十週年時，完成本決定提出的改革任務。《中國新聞網》評論稱，路徑清晰，任務明確。在改革步入深水區的當下，單個的問題突破、矛盾解決已經行不通，更需要增強系統性、整體性，形成改革合力。

據統計，「改革」二字出現53次，其中深化體制機制改革成為一大重點，公報寫道「進一步全面深化改革目標之一，就是推進國家治理體系和治理能力現代化，而治理體系和治理能力現代化關鍵在於體制機制的通暢運轉。」

中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議，於2024年7月15日至18日在北京舉行。中央政治局主持會議。（新華社）

中央黨校(國家行政學院)教授竹立家表示，推進中國式現代化要從經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設等方面綜合考慮，統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局，做到統籌與協調，前提就是體制機制之間的上下貫通、高效協同。

觀察全會公報，全會進一步對「中國式現代化」內涵和外延進行系統闡釋，包括中國式現代化的重要保障、必然要求、鮮明標識、本質要求等等。例如，全會特別明確，在發展中保障和改善民生是中國式現代化的重大任務。

完善強農惠農富農支援制度；加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設；完善收入分配製度，完善就業優先政策，健全社會保障體系，深化醫藥衛生體制改革，健全人口發展支援和服務體系……一系列舉措涉及老百姓最關心最直接最現實的利益問題。

竹立家分析，新時代中國社會主要矛盾是人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾，而強調普惠、基礎、兜底，就是針對這個主要矛盾，完善基本公共服務制度體系，在醫療、養老等群眾反映突出問題上，回應群眾關切。