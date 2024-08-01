國際政治進入新戰國時代　斬首謀殺成各國安全大患

哈馬斯領導人哈尼亞在伊朗被殺，只是近年一系列類似事件的重演，只不過因為被暗殺對象剛與法塔赫參加完北京會談，又是應邀參加伊朗總統就職典禮的貴賓，讓人感到格外突然。事實上，這幾年遇刺身亡或因不明原因突然喪命的國家政治或軍事領導人可不在少數，僅僅在伊朗，就先後有哈尼亞、萊希、蘇萊曼尼，以及首席核科學家莫森·法赫裏扎德等四位領導人遇刺。

有人說，伊朗這個國家的安全系統真是糟糕，簡直像篩子一樣漏洞百出，讓敵國出入如無人之境，真是一個倒黴國家。其實倒黴的何止伊朗，像伊朗這樣領導人遭到刺殺的情況這幾年實在太常見了。日本前首相安倍晉三在街頭喪命，一向平靜的歐洲這兩年針對政治領導人的槍聲也此起彼伏，連美國總統候選人特朗普不久前也差點死於非命。

而就在哈尼亞被謀殺不到24小時，有新聞說蘇丹主權委員會主席兼武裝部隊總司令布爾汗在該國東部城市蘇丹港參加一所軍事院校的畢業典禮時遭到無人機襲擊，布爾汗在襲擊中幸未受傷，但是他的隨從人員負傷了。

2024年7月30日，哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）在德黑蘭遇刺前一天，正是出席伊朗新任總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）的就職禮，二人見面握手。（Reuters）

國際政壇這種現象，如果從玄學的角度，只能說是這幾年風水對在台面上當權的大小領導人們流年不利，在安保上需要格外小心。但走出玄學的角度，從當前風雲激盪的的世界格局看，卻反映出在這一輪百年未有之大變局下，出現了一種令人膽戰心驚的政治新變化。

這個新變化就是，謀殺，正和常規軍事或政治鬥爭一樣，成為一種流行的手段，被敵國或本國的政治反對派們或民粹勢力分子們擺上枱面。而這一現象又反映出國際政治正在進入類似於中國歷史上的戰國時代，政治規則因為政治紛爭禮崩樂壞，正變得越來越激進，越來越極端！

謀殺這種手段本來是上不得枱面的。因為它具有某種程度的恐怖政治性質，帶有強烈的黑社會色彩，不容易獲得民眾支持。而且一旦得手就像吸大麻、掙快錢一樣容易上癮，使得相關國家或政黨、政治組織不願意再費力通過政治綱領與社會動員爭取民眾支持，容易患上「捷徑依賴」，進而毀掉自身的政治意志與政治正當性，因而並不為傳統政治所接受。所以歷史上正常的大國戰爭和政治鬥爭很少採取這種極端方式，越是成熟的國家或政治組織，越是不屑於採取這種極端政治方式。

「特朗普遇刺」現場照片（Reuters）

但這一輪國際變局，因為，第一，衝突多發生在實力懸殊的國家或政治組織之間，與衝突有利益關聯的大國不願輕易策動戰爭以免陷入戰略被動，小國通過常規戰爭手段卻難以獲得對抗優勢；第二，各國內部不可控的民粹主義激流洶湧，政治激進分子泄憤有餘而有組織政治對抗或策動革命的能力不足；第三，無人機，導彈等現代軍事科技不僅在國家層面在社會層面也廣泛應用。這三個原因致使整個政治對抗的形態發生了巨大變化，原來上不到枱面的暗殺方式，開始成為流行的方式。

簡言之，就是因為國際政治環境變了，人類軍事科技進步了，同時也因為激進民粹主義在世界範圍內氾濫了，原來人們定義的一些規矩也被顛覆了。用學術界的話說，就是以特定目標為指向的非傳統安全越來越重要了。這就是世界各國、各國際政治組織都在重塑安全概念的原因之一。

對人類安全來說，對這個動盪世界來說，這究竟這是好事還是壞事，還很難說。說是好事，是因為和大規模戰爭衝突相比，這種以少數個人為指向的肉體消滅方式可以減少無辜傷亡；說是壞事，是因為假如謀刺的是引發一戰的斐迪南大公那樣的領導人，很可能會引發連鎖反應與報復，爆發更大規模的戰爭。

（轉自微信公眾號 杭子牙）