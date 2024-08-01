以色列在德黑蘭暗殺哈尼亞　試圖將伊朗拖進戰爭

哈馬斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）在德黑蘭遇刺，外界普遍認為是以色列所為。他當時在德黑蘭參加伊朗新總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）博士的就職典禮。兩人在哈尼亞遇害前才剛會面。



作者：伊朗政治發展及核計劃專家、洛杉磯南加州大學的教授穆罕默德·薩希米（Muhammad Sahimi ）

截至本文撰寫為止，以色列尚未對這起謀殺案或其為幕後黑手的指控置評。

在暗殺哈尼亞的過程中，以色列會對兩個目標下手，而不是一個。第二個目標是佩澤希齊揚新政府。在改革派總統上任的當天，一位外國領袖和伊朗的盟友遭到暗殺，身為伊朗最高國家安全委員會的首長，他必須處理具有國際層面和影響的安全危機。

哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）在德黑蘭遇刺前一天，才跟伊朗最高精神領袖哈梅內伊會面（Ayatollah Ali Khamenei）。（Reuters）

如果佩澤希齊揚在伊朗第二輪總統大選中的對手賈利利（Saeed Jalili）勝出，以他激進極端的立場和狂轟亂炸的作風，將有助於以色列試圖說服國際社會，與伊朗進行外交接觸不會有成果，必須對伊朗施加最大壓力。

但佩澤希齊揚是個溫和派，雖然他多次譴責美國支持以色列在加沙戰爭、對伊朗實施嚴厲的經濟制裁，以及退出與伊朗簽訂的正式稱為 JCPOA 的核條約，但他也很務實地尋求與美國對話。在競選期間，佩澤希齊揚曾多次表示他將尋求與美國談判，這一立場顯然得到了最高領袖哈梅內伊 (Ayatollah Ali Khamenei) 的支持，以求解除經濟制裁。

2024年7月30日，哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）在德黑蘭遇刺前一天，正是出席伊朗新任總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）的就職禮，二人見面握手。（Reuters）

然而，以色列，尤其是內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）現階段最不希望看到的是伊朗和美國進行對話。如果如此，內塔尼亞胡會想把戰爭擴大到黎巴嫩，希望伊朗做出強烈反應，直接加入戰爭。雖然真主黨和伊朗都不希望現階段與以色列開戰，但沒有人應該抱有幻想，以為如果以色列與黎巴嫩和真主黨展開全面戰爭，伊朗會袖手旁觀。

哈馬斯是遜尼派組織，過去20年來一直與伊朗有分歧，尤其是在敘利亞戰爭期間拒絕支持敘利亞的巴沙爾-阿薩德（Bashar al-Assad），激怒了德黑蘭；真主黨則不同，它是什葉派組織，也是伊朗在中東最重要的資產。如果以色列開始對黎巴嫩發動全面戰爭，而伊朗不介入保護真主黨，它將在整個中東地區的盟友中失去所有的可信度。伊朗之前已經因為沒有維護加沙的哈馬斯而受到也門胡塞支持者批評。

2024年7月31日，哈馬斯領袖哈尼亞在伊朗疑遭以色列暗殺，德黑蘭民眾上街抗議。（Reuters）

由於伊朗並未顯示出與以色列直接開戰的傾向，對以色列來說，下一個最好的情況就是將其困在一個難以為繼的境地。暗殺盟友的領導人，尤其是在德黑蘭新政府宣誓就職的當天晚上，就是這個陷阱。它使佩澤希齊揚及其盟友處於極為困難的境地。

原文刊登於Common Dreams，香港01編譯