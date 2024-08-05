亞太股巿暴跌，哪裏出問題了？｜專家有話說

8月5日，受疲軟的美國就業及經濟數據打擊，疊加日元飆升和中東地緣政治緊張局勢，全球投資者的信心受挫，周一日韓股市低開低走，導致全球股市繼續遭重挫。至5日收盤時，日經股指和東證股指均重挫12%以上，創1987年以來最大跌幅。其中日經225指數較上一交易日下跌4451.28點，報31458.42點，兩度觸發熔斷機制。



受此影響，韓國股市兩大股指也雙雙觸發熔斷機制。韓國綜合股價指數（KOSPI）盤中跌幅超過10%，跌破2400點關口，觸發熔斷機制，截至收盤下跌8.77%。韓國創業板指（KOSDAQ指數）暴跌8%後觸發熔斷機制，交易暫停20分鐘，截至收盤下跌11.30%。

針對此前美國就業數據暴雷導致美股以及亞太股市5日發生的「黑色星期一」事件，觀察者網聯繫了原中國現代國際關係研究院東北亞研究所（日本所）研究員、全球化研究中心主任劉軍紅老師，請他分析此輪暴跌的動因，以及此輪暴跌帶來的潛在影響。

觀察者網：本周一，日韓股市發生暴跌，日經225指數今天開盤以來已兩度觸發熔斷機制。您如何看待日韓股市此輪熔斷？這與日本央行在7月貨幣政策會議超預期加息15bps有何關係？

劉軍紅：加息對於日本股市和經濟具有較大影響。此輪日本股市下跌不是今天下跌，而是在確認加息以後加速下跌，可以說日本加息觸動了國際資本市場的連鎖反應。此輪下跌的背景是上周五美國7月季調後非農就業人口錄得11.4萬人，為2024年4月以來最小增幅，遠低於預期的17.5萬人。美國7月的失業率意外升至4.3%，為疫情後的高點，私營部門招聘速度降至16個月來的最低水平。這一系列數據暴雷，結合此前鮑威爾講話，形成了9月的確定降息預期。

圖為2024年8月5日，京都外匯兌換公司Gaitame.com的一名員工在電腦前工作。（Reuters）

在日本加息、美國降息的背景下，美日利差正在變小。這也就導致日元從此前的一種超貶值狀態向升值狀態變化，這會導致資金在主要市場流向反轉，對市場影響很大。

但現在不是日元加息的好時機，因為近期中東地區地緣政治風險增大，同時美國的經濟背景不好，這使得現在日元加息的相關條件不足，形成了所謂的超預期加息。在這一背景下，韓國股市內因不是韓國股市此輪波動的主因，主要原因是他們的股市也連帶受到美日以及歐洲股市影響，從而被迫產生了市場波動。

觀察者網：日本央行此前曾大量購入日股和日債，同時以巴菲特為代表的美資也曾借入日本資金購入日股，此輪日股熔斷對日本央行以及外國投資者有多大影響？是否會出現股債雙殺乃至股債匯三殺？

劉軍紅：現在日本的金融政策與歐美、包括英國的金融政策並不同步，這引發了潛藏的市場風險。此前，日本央行通過大量購買國債，事實上向市場無限制供應基礎貨幣。同時由於它執行低利率乃至負利率的非傳統金融政策，讓全球資本進行了大量的日元套利交易，例如巴菲特之類的美資借入日元，到其他市場進行投資，就是利用零利率借走日元進行低成本乃至無成本套利交易。

歐美市場是存在基礎利率的，只要將借入的資金移動到歐美市場，就可以形成收益，如果購買金融產品就可能形成更大的利益，這就形成了此前的金融套利潮流，這是本輪匯市和股市變化的先決資金條件。同時這樣的資金操作也會加劇日元的貶值，但是現在這一情況由於日元加息落地發生了變化。

同時由於加息前，日本央行還沒有縮表，這意味着央行手中還有大量日本國債。在此時加息，與資金市場的預期差距較大，而這也超出了當局對於市場反應的預期。

這樣的變化意味着日元升值並不會導致日本反向對美國進行收割，事實上在這一輪市場交鋒後，日本央行損失可能會比較大。至於股債匯市場之後發展，可能需要看市場調控結果。

圖為2024年3月19日，日本東京外匯交易公司Gaitame.com的電子熒幕旁展示着小型美國和日本國旗擺設。電子熒幕顯示着美元與日圓匯率。（Reuters）

觀察者網：上周五，美國7月季調後非農就業數據僅11.4萬人，大幅低於預期，觸發美國衰退的後驗指標「薩姆法則」。隨後，在上周五的交易中美國科技股巨頭英特爾股價暴雷，引發了美股大規模下跌，此次下跌對日韓股市影響有多大？是否會引發全球性金融危機？

劉軍紅：現在看，有一部分美日的股票經歷了超常上漲，尤其是部分超大企業，比如美國科技股七姐妹中有部分出現了一萬億、兩萬億以上市值的個股。在這些股票的引領下，歐美股市無疑是形成了基於金融政策、AI和高科技邏的股市泡沫。

截至上周五收盤，納斯達克指數相比於7月11日高點已經下跌10.04%視覺中國

這個泡沫遲早要被刺破，刺破的動因可能是多樣的。但是這次美日金融政策的變動，甚至是日美金融政策變動的不同步，直接導致了美日股市的這一輪暴跌。

近期的日股單日暴跌，回撤幅度很大，讓我想起了1987年10月，「黑色星期一」以及之後引發的全球股市的暴跌歷史。而此次日股暴跌幅度甚至超過1987年的那次暴跌。

至於這次是否會引發全球性金融危機，現在還不確定。如果明天暴跌止住了，是一種情形；如果沒止住就是另一種情形——每種情況都會引發不同變化。至於是不是危機需要由市場決定，如果市場形成共識，出現危機，那麼危機就將到來。如果沒有形成共識，那可能危機就還不會到來。我認為在這個問題上，個人判斷不具有權威性。

本文獲《觀察者網》授權刊載

