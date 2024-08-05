日圓升值｜市民稱不影響外遊　未料匯價急變　兌換「蝕咗少少」

日本央行加息，每百日圓兌港元，由曾低見4.85算後回升，記者今日到找換店視察，見日圓買入價已升至5.33算。有計劃月內到日本外遊的市民表示，原以為匯率會一直下跌，豈料短期內上持續升，所以未有於日圓最低位時兌換更多，不過形容損失不太多，「蝕咗少少，但都係百零蚊」，亦會繼續到日本外遊消費。



林先生存有百多萬日圓在戶口，八月尾家人會去東京，因此今日趁日圓未升太多兌換10萬元。（盧翊銘攝）

今星期出發日本家庭旅遊：咩價都要再換多少少

李先生本周即將與家人到日本旅行，他表示，之前匯率跌至每百日圓兌4.9港元時，已兌換廿萬日圓，當時打算日圓匯率再跌時，以更低位兌換，豈料走勢有變，「之前諗住會跌，點知係咁升」。

他表示，只是半個月內的事，沒預料到會日圓會「升一大截」，近日都沒有特別留意，卻已「升返好多」。他估算比上一次兌換，今次應該「蝕咗少少，但都係百零蚊」，所以不太介意。他表示，兌換金額夠用，由於即將出發旅遊，「咩價都要再換多少少。」

李先生今星期將到日本旅遊，但他之前以為日圓會繼續跌而「唱唔夠」，今日趕住唱多少少。（盧翊銘攝）

已存百萬日圓爸爸 月尾家人旅行再兌換10萬

林先生的太太和兒子二人八月底將去東京，他今日到找換店兌換10萬日圓。他表示，池袋是一家的「鄉下」，全家每年都會去日本，由2000年開始，每本護照都只有日本簽證。他指，雖然銀行戶口已存百幾萬元日圓，但旅行前亦會再兌換，又稱日本央行宣布加息後，「4.9澎一聲升到5.3，橫掂都就快去，三個禮拜就出發。」

美國聯準會或於9月減息，因而大機會令日元再升值，林亦表示有預計過，並指到時如果會再去日本，會再換日圓。

林先生存有百多萬日圓在戶口，八月尾家人會去東京，因此今日趁日圓未升太多兌換10萬元。（盧翊銘攝）

兌換人民幣較貴 市民稱繼續北上消費 享受更親切服務

另外，人民幣近日大幅抽升，每百港元兌約91.6人民幣，有市民表示，不會影響北上消費意欲。市民孔先生每星期北上消費一至兩次，由購買日用品到吃飯、唱卡拉OK，每次消費五至六百人民幣。作為居住北區的長者，他形容北上方便、便宜，「兩蚊、搭一站車就到口岸」。他說，不認為人民幣反彈會影響北上意欲，因為北上能得到「更親切的服務」。

他憶述二三十年前曾到訪大陸，當時仍會被推撞、受不禮貌對待，但現時已截然不同，感受到內地對長者友善、亦會被年輕人讓座。他說，反觀香港，服務態度不算好，即使政府曾推行「禮貌運動」，普遍香港服務態度「還需被好好教導」 。

區先生一個月會北上一至兩次，每次消費約五百人民幣，主要用於飲食、唱卡拉OK。他一向使用內地支付寶，因此人民幣升值對他而言沒有影響，亦認為北上消費能享受更好服務，不會影響他人北上意欲。他笑說，每個月只會「自律」北上一兩次，因去太多會失去新鮮感。