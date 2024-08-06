日經指數從一潰千里到極限拉升　風險無限放大　或許只是開始

如果說8月2日日本股市創2016年以來最大跌幅，日經225指數收盤暴跌5.8%，市場算是有預期的，那麼日經225指數8月5日單日大跌12.4%，創下歷史上第二大跌幅，是把市場跌「傻」了。而8月6日開盤前，日經225指數期貨大漲8%向上觸及熔斷，至發稿時止，日股漲超8%。



日本央行在7月31日的貨幣政策會議上決定，將政策利率從0%至0.1%提高至0.25%左右。這是今年3月日本央行結束負利率政策以來首次加息。在加息宣佈之後，日元對美元急劇升值，連續衝擊了150、145日元關口。而股市方面徹底就扛不住了。8月1日，日經一度下跌約3.9%；2日大跌5.8%，5日暴跌12.4……雖然日本股市下跌，市場有一定預期，但是跌的這麼猛，幅度這麼大，速度這麼快，是超預期的。而8月6日的大漲，則是典型的炒盤。

2024年7月4日，日本東京一名男子路過一間證券公司外的顯示屏幕，屏幕上顯示東證股價指數、日經指數以及日圓兌美元的匯率。（Reuters）

市場出現踩踏現象的時候，是投資者都爭相拋售的時候，就會出現暴跌的情況。同樣的，市場大跌之後，又是炒盤伺機而動的機會。日股一直以來都被國際資本視作險之地。當然，但是說到底，日股也是美元體系中的一個「分部」。

西方的金融市場，是用劇烈的波動來替代長期的橫盤的。所以如果市場預期未來會降息，那麼就會提前把資產市場的價格打下來，具體操作就是投資者做空美股同時做多「恐慌指數」VIX。有相當一部分投資者掙到了大錢，這些人就會在市場超跌之後從空頭迅速轉化為多頭，抄底後迅速拉上價格，這樣他們在後續的上漲中就會穩賺不賠。而要知道，這種空間換時間的機制，就是現在市場競相暴跌的原因。

VIX恐慌指數反映投資者對後市看法。（路透社）

另一方面，也不要低估金融資產的「投機性」，即便沒有實體經濟支撐，只要金融資本的炒家拿到了足夠多、足夠低的籌碼，也可以立刻從谷底把價格拉回來甚至搞出一個大泡沫來讓別人接盤。這種金融機制雖然可以讓投機者賺得盆滿缽滿，但是消耗的卻是國運的能量。每每一回，錢就從大眾手裏集中到財閥手裏一回，這就是資本主義時代的「資本兼併」。所以，看到股指大跌大漲，很可能都是「入坑」的開始。這更是風險無限放大的開始。

但必須要認清，這一輪過山車，美國是火藥桶，日本央行只是導火索。其實細想之下，早有信號出現。股神巴菲特近日果斷拋售，大幅減持蘋果、美銀，清倉比亞迪，不是針對個股，而是回籠資金，現金為王，就是訊號。

圖為2024年5月1日，美國紐交所內，一名交易員正在工作，他前方的熒幕上正在顯示美國聯儲局議息會議後，儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在華盛頓舉行的新聞發布會。（Reuters）

事實上，美國經濟的繁榮很大程度是靠財政政策粉飾太平，因為今年是大選年，拜登政府在瘋狂地花錢「買票」，營造鶯歌燕舞的氣氛，給選民大派紅包，各種補貼和福利，只為一個目的：贏特朗普。其實美國經濟去年已經開始衰退，只不過投資者還陶醉於股市上漲和AI革命的幻覺中。現在遮不住了，最新的非農就業數據顯示，新增工作崗位數量遠低於預期，失業率升至4.3%。這表明勞動力市場表現不佳，加劇了市場對經濟衰退的擔憂。同時，一些科技公司的不佳財報也影響了市場情緒。

美國經濟衰退是灰犀牛，日本加息就是黑天鵝。此前，零利率的日元是廉價資金，一直為國際金融市場提供流動性。由於日本利率較低，全球投資者借入低成本的日元，將其兌換成美元等其他貨幣，以投資於高利率國家的資產。這種模式下，只要日本維持低利率，日元持續貶值，就能為全球市場提供流動性支持，有利於美股等風險資產的上漲。

圖為2022年9月22日路透社發布的設計圖片，相中可見日圓紙幣。（REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo）

然而，日本突然加息引發了全球資本套息交易的逆轉。隨着日元匯率的迅速攀升，全球投資者開始拋售資產以償還借入的日元。估計這幾天很多做日元套利交易的資金爆倉了，引發拋售潮。

此外，日元升值將打擊出口，對日本本土企業非常不利，令日本經濟復甦蒙上陰影，「日本復興」的神話可能也要被證偽了。

日本遭遇「失去的三十年」，這10餘年來，日經指數從8500點漲到了42000點。拉長看，怎麼都可以說是一輪超級牛市。可是這輪日經牛市的根基是什麼呢？日本經濟表現靚麗嗎？事實上，以美元計算，日本2023年的名義GDP已經低於德國，跌至世界第4位。而日本國民經濟的支柱產業造車業，目前正面臨着中國藉助新能源賽道超車的巨大壓力。如果日本製造被中國製造取代，日本還將進一步「墮落」，而這還是大概率事件。

甚至可以說，日經牛市的質量，與美國牛都沒法比，畢竟美國科技遙遙領先，AI革命不是假的，日本有什麼呢？日本的這一輪牛是央行下場硬托起來的，是零利率和QE製造的貨幣現象。疫後恢復一刺激，再疊加輸入型通脹，好像給人一種走出長期通縮的感覺，這不一縮表加息，市場馬上就作出了最激烈的反應。

8月4日全球金融市場掀起一股風暴，日本股市首當其衝，日經225指數單日大跌12.4%。名古屋證券交易所的員工們正在觀看日本日經指數的顯示屏。（Reuters）

更需要引起警惕的是，日股的一潰千里或許只是開始，某種程度上說明，全球金融市場，大概率已經繃到一個零界點上了。

從歷史來看，2000年2007年日元和日本利率的走勢都引發了全球資本市場的巨震。這主要和「日元」一直扮演套息交易（Carry Trade）的關鍵角色有關。套息交易，是指投資者借入低利率貨幣（如日元），然後投資於高利率貨幣或其他高收益資產，以賺取利差和資本增值。由於日元長期維持低利率甚至負利率，它成為了套息交易中的主要融資貨幣。大量投資者利用日元低利率環境進行融資，投資於其他市場。而當日元匯率或利率發生變動，尤其是升值時，套息交易面臨平倉壓力，投資者需要拋售高收益資產並買回日元以償還債務。這種大規模的資金流動對全球資本市場造成了巨大衝擊，導致權益市場承壓。

2000年8月，日本央行將利率從0%調整到0.25%，當時看來互聯網泡沫的風險仍然可控。但糟糕的是，就在日本央行升息僅兩周後，納斯達克指數開啟了超過兩年的跌勢。2006年7月和2007年2月，日本央行兩次加息。幾個月後，美國次貸危機爆發，引爆全球金融危機。

圖為美國晶片商英特爾（Intel）亞利桑那州一間工廠外的標誌，攝於2022年10月2日。（Reuters）

再結合8月2日片巨頭英特爾更是爆出「驚雷」。英特爾公佈的第二財季的財報顯示，營收為128億美元，同比轉盈為虧，英特爾股價暴跌26%與此同時，知名晶片設計公司ARM也因全年業績指引不及預期，令投資者不滿，導致股價盤中大跌超15%。今年最火的英偉達，也連續跌幅超過5%……

所以，或許這次日本的「閃崩」只是一個開始，更大的衝擊，可能馬上就到了……畢竟，一方面實體經濟不斷受挫，一方面資本市場高歌猛進。這樣弔詭的情況同時出現，最典型的不就是日本和美國嗎？這裏的泡沫有多大，泡沫炸裂的就會有多大。