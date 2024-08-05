全球股災悄然而至　已有金融危機爆發之相？

8月4日全球金融市場掀起一股風暴，有種金融危機爆發的感覺。日本股市首當其衝，日經225指數今天單日大跌12.4%，創下歷史上第二大跌幅。韓國股市今天也跌熔斷了，交易一度暫停20分鐘，尾盤收跌8.77%；土耳其股市也大跌超過8%，兩度熔斷；歐洲股開盤後，也普遍大跌3%左右。



日股歷史上最大單日跌幅是1987年10月20日創下的14.9%的跌幅。當時是因為美股在1987年10月19日單日暴跌22.6%，這就是著名的「黑色星期一」。所以連帶日本在次日的10月20日出現14.9%的單日跌幅。可見，日本今天單日暴跌12.4%，是極其罕見的異常現象。這是隻有爆發金融危機，才可能出現的巨大波動。

恐慌情緒很快就蔓延全球。亞太股市今天也是集體下跌，特別是跟美國走得越近，就跌越狠。事實上，至截稿時止，美國道瓊斯指數已經連跌三天。

表面上看的一個導火索，是日本宣佈加息，並開始準備縮表。但這個更像是一個催化劑，只是加速全球股市下跌，而非根本原因。日本會選擇加息，根本原因也是聯儲局激進加息，導致美日利差過大，進而導致匯率大幅貶值，日本為了挽救匯率，才不得不加息。本輪源頭仍然在美國身上，而不是在日本身上。

8月4日全球金融市場掀起一股風暴，日本股市首當其衝，日經225指數單日大跌12.4%。名古屋證券交易所的員工們正在觀看日本日經指數的顯示屏。（Reuters）

根本原因還在於美國聯儲局的貨幣政策。數據可見，這波美股和日股大跌，是從7月11日後開始跌，而非7月31日日本宣佈加息縮表才開始跌。7月11日以來，日本股市已經累計下跌25.8%，這是不到一個月的時間，就出現的跌幅，已經把日本今年漲幅跌沒了。

日本股市在7月11日是還漲出歷史新高，7月12日才開始跌。7月11日晚上，美國公布通脹數據降温，這讓市場徹底肯定聯儲局9月降息預期，結果美元大跌，美股也是7月11日晚上開始跌，日本央行趁機出手干預，結果日元開始這波大幅升值。

美國非農就業數據顯著弱於預期，導致股市和債券收益率下跌，同時推動了波動性和減息預期的急劇上升。(Getty Images)

但美股和日股這次並沒有因為市場對美國聯儲局降息預期升温而上漲，反而因此出現大跌。此前，就曾在《日本加息│日本又被美國祭旗 全球金融危機恐在路上》回溯過：

1980年加息到20%， 1982年開始降息，然引發1982年拉美債務危機。

1988年加息到9.75%，1989年開始降息，戳破1990年日本泡沫。

1994年加息到6%，1995年年中開始降息持續到1996年，引發1997年亞洲金融危機。

1999年加息到6.5%，加息途中被戳破2000年的網路泡沫。

2004年加息到5.5%，2007年開始降息，2008年次貸危機爆發。

只有2015年那輪加息屬於加息到一半，就戛然而止，所以沒有引發較大的金融危機。

也就是，1980年以來，每次聯儲局加息到5%以上，都會引發金融危機，無一例外。此外，金融危機爆發時間距離聯儲局首次加息時間，通常是2-4年內。這次聯儲局是2022年開始加息，去年加息到5.25%，如今開始有強烈降息預期，按照歷史規律看，2024年-2026年，有可能爆發金融危機。

並且，1980年以來的5次金融危機，只有2000年網路泡沫是加息途中被引爆，其他4次都是聯儲局降息之時，或者降息之後才全面爆發。所以，聯儲局降息時，或者降息後，才是比較有可能爆發金融危機的時間點。

這可能也是為什麼，這次市場越確定聯儲局要降息，反而跌越狠，因為大家都在搶跑。也就是說，不是聯儲局降息導致金融危機爆發。而是金融危機爆發，迫使聯儲局降息。今天全球股市大跌後，市場又再度強化聯儲局降息預期。

2024年3月20日，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議結束後會見傳媒。（Reuters）

市場甚至開始預期聯儲局8月有可能臨時開緊急會議，提前宣佈降息擴表來救市。不過估計，如果提前開緊急會議，反而會加劇市場恐慌。這就跟2020年3月，聯儲局緊急降息的初期一樣。不降息，本來市場覺得還能再撐一撐。結果聯儲局突然緊急降息，市場一下感覺自己被推進ICU病房了，反而加劇恐慌。所以，聯儲局8月是否會緊急降息，取決於這波全球金融市場崩跌的嚴重程度。

當前全球金融市場大跌，根源還在於聯儲局激進加息縮表，並且長期維持高利率。最關鍵是，美股和日股等金融市場頂着聯儲局加息周期，在過去一年多裏瘋狂上漲，已經出現嚴重泡沫化現象。所以才會在聯儲局貨幣政策稍有變化的關鍵節點上，籌碼鬆動得如此嚴重，這也說明美股當前的泡沫化有多嚴重。

像英特爾在上周五單日暴跌26%，也算是一個比較危險的信號，雖然這更多是英特爾自身問題，但也能反映當前美股一些問題。2000年網路泡沫，還有2008年次貸危機爆發前，都出現美股頂着聯儲局激進加息瘋漲的現象，然後在泡沫狂歡中出現暴跌。