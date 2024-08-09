空調是中國製造，「遙控器」卻在美國人手裏　巴西學者：這不公平

我敢打賭這台空調肯定是中國製造的，但遙控器卻在他們（美國人）手裏——這不公平。

在北京對話和聯合國南方中心South Center共同主辦、中國公共外交協會指導的「金磚國家貨幣和金融體系改革」對話會上，巴西學者、北京對話特約專家馬可（Marco Fernandes）接過翟東升關於空調遙控器的比喻 （一屋子人用空調，為什麼美國拿着遙控器？），批評美元霸權。

馬可指出，金磚國家在全球政治和經濟格局中的重要性正在增加，特別是在食品和能源領域。金磚國家擁有巨大的潛力，可以通過共同戰略和行動，如成立糧食交易所，來影響全球糧食和能源的定價權，並減少對美元的依賴。此外，金磚國家在可再生能源和核能領域也顯示出強大的影響力。金磚國家有能力通過戰略性合作在全球市場上發揮更大的作用。

8月下旬，北京對話將邀請國內外專家繼續就「金磚國家與多極世界構建」展開對話。為了更好地承上啟下，我們精選部分特約專家在五月份研討會上的發言。

巴西學者、北京對話特約專家馬可（Marco Fernandes）在「 金磚國家貨幣與金融體系改革」對話會發言 。（北京對話）

以下為馬可發言：

我非常喜歡翟老師關於空調的比喻，非常貼切。李世默補充的（美國）「一手拿槍一手拿遙控器」的細節也很好。但這個比喻中缺少了一個重要的點：我敢打賭，這台空調肯定是中國製造的，但遙控器卻在他們（美國人）手裏——這不公平。

但值得我們注意的是，美國現在所感到的壓力也越來越大了。過去一年裏有很多跡象都能表明這一點。最近的一個是特朗普的講話，不知道你們有沒有聽到，他在一次集會上說：「如果我贏了，我們將制裁那些遠離美元的國家。」這是一個直接的威脅。

如果我們繼續談論去美元化，美國就威脅要制裁我們。但我們正是因為他們一直在制裁我們才談論去美元化，而他們的回應是進一步制裁。所以我覺得這也表現了他們（美國人）的絕望。現實就是他們也不知道該怎麼辦了。幾個月前，佛羅里達州的參議員魯比奧（Marco Rubio）也說，去美元化的問題在於，如果去美元化成功了，美國將失去制裁其他國家的能力。

最有意思的是最近來自美國大型銀行和投資基金的兩份報告。其中一份是去年六月來自摩根大通的報告，指出了一些去美元化的初現跡象。我手頭有一些有趣的數據，因為我們知道美元在各個方面依然佔據主導地位，無論是儲備還是貿易等領域。但即便如此，他們也意識到了美元在全球儲備中的比例正在下降，比如去年就降至58%的歷史最低點。

雖然還是佔多數，但確實也是歷史最低點。同時他們還指出，過去五年中黃金儲備從全球總量的11%上升到15%。所有這些都是跡象。

2024年6月12日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）發表講話，維持利率不變。（Reuters）

最近幾周，黑石也向投資者發出了警告。他們表示，由於去美元化的原因，持有美元現金的投資者現在應該將資金部分分散到債券上。因為在接下來的幾個月和幾年裏可能會有不好的事件發生。所以我認為這些都是來自美國的信號——我們離去美元化這一目標還有很遠——但即便是美國也承認「遙控器」不再那麼安全了。

我最近在讀一些作品，是一位全球市場和去美元化問題專家寫的。有趣的是他認為去美元化無論如何都會發生。所以他已經在以一種無需急躁的態度對待這件事，因為它終將到來。但他強調的一個重點是由中央銀行控制的數字貨幣。在他看來，因為美國無法對其進行干預，所以數字貨幣是很關鍵的。所以我對各位的問題是：現在有超過100個國家正在進行數字貨幣的測試，我們知道中國在這方面已經非常領先。那麼，中央銀行控制的數字貨幣（CBDC）作為去美元化的潛在解決方案有多大意義呢？

我必須承認，在我們巴西前總統羅塞夫（Dilma Rousseff）和我們的大使面前演講，讓我有點緊張，我感到責任重大。我們需要的是想法和行動。金磚國家已經走過了15年，面臨許多挑戰和曲折。例如，當博索納羅擔任巴西總統時，巴西實際上幾乎退出了金磚國家——雖然不是名義上，但實際上確是如此。讓五個國家坐在一起並制定一個共同的戰略並非易事。

但同時我們要注意到，特別是在過去兩年對烏克蘭的特別軍事行動開始之後，全球南方的態度有所不同。正如羅塞夫（金磚銀行）行長所提到的，現在有40個國家希望申請加入金磚國家。所以很顯然，現在的情況與三年前不同。我們取得了一個重大的勝利，那就是在2015年成立了新開發銀行，當時羅塞夫還是巴西的總統。但我們需要更進一步。我認為在這一點上，也許在未來幾年我們需要實現的一項戰略是金磚國家的一些共同勝利——這些勝利要能體現在造福我們的國家和人民上。這並不容易。

2024年6月10日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在下諾夫哥羅德出席金磚國家外長會晤。（中國外交部）

將金磚機制作為我們共同勝利的一個樣板，向拉丁美洲宣傳，我認為這可能是未來幾年領導人可以採納的想法之一，因此我認為其中一件事是，去年金磚國家擴展後，金磚國家成為地球上兩種基本商品——食品和能源的潛在巨頭。我們知道，美元霸權的基礎之一是石油、天然氣、小麥、大豆——大部分都以美元計價。對於食品，全球平均約78%的食品貿易以美元計價。對於石油，視來源而定，約80-90%，對於天然氣，約80%。

世界上所有國家都需要食品和能源。如果食品和能源以美元交易，你就必須購買美元，你的儲備中必須有美元。但看看上個月在俄羅斯提出的一個很有意思的提議——這是得到普京總統公開支持的——即創建一個金磚國家的糧食交易所。這背後的意義是什麼呢？今天的金磚國家大約生產了全球60%的大米。中國、印度和巴西是主要生產國。對於玉米，大約佔30%，對於小麥，佔45-50%。

想象一下，如果我們創建這個糧食交易所。其實現在金磚國家內部也已經在進行討論了。我們應該在10月喀山峰會上會看到一份報告。這可能會使金磚國家能夠對糧食進行定價。如果這些國家坐在一起並有一個共同的戰略，我們也許能夠真正定義糧食價格。最大的好處是我們可以開始用其他貨幣進行貿易——比如盧布、比如人民幣，人民幣將是一個主要貨幣，但也包括巴西雷亞爾，因為巴西也是糧食的主要生產國之一。所以普京總統說，我們生產了地球上大部分的糧食，但定價權卻在巴黎和芝加哥，這在道理上是說不通的。我們需要對此採取一些行動。

第二點，正如羅塞夫行長已經提到的，是關於全球能源市場的。我們都知道這個問題非常敏感。截至目前沙特阿拉伯尚未正式加入金磚國家，這並非一個巧合；這個問題還需要討論。我們希望到10月他們能在喀山峰會做出決定，但我們可以想象他們正承受着來自美國的巨大壓力。

2023年4月13日，巴西總統盧拉（左）在中國上海出席巴西前總統羅塞夫（Dilma Rousseff，左）出任金磚五國（BRICS）開發銀行行長的就職儀式。（Reuters）

讓我們簡要談談能源問題。現在暫時將沙特阿拉伯（加入金磚）視為一個夢想，一種願景。如果算上沙特阿拉伯，金磚國家擁有全球45%的石油儲備，並擁有56%的天然氣儲備。如果我們再算上核能——很多人認為這是實現低碳排放的主要可能（方法）之一，而濃縮鈾是核電站的燃料。俄羅斯國家原子能公司生產了全球一半的濃縮鈾，而中國生產了18%的濃縮鈾。所以這意味着幾乎70%的濃縮鈾來自金磚國家，特別是中國和俄羅斯。

我不知道大家有沒有注意到，就在上周，美國禁止了從俄羅斯購買濃縮鈾，這又是一次搬起石頭砸自己腳的行為。正如羅塞夫行長常說的那樣，他們常常自縛手腳，但其實現在他們別無選擇。歐盟也面臨同樣的問題，目前歐洲大約25%到30%的濃縮鈾也來自俄羅斯。今天，俄羅斯國家原子能公司在全球十個不同的國家進行34個項目的建設。中國在自己國內的擴展最大，國內有21個核電站，但俄羅斯正在十個不同國家進行核電站項目，擴大其全球影響力。

中國、印度和巴西加起來生產的可再生能源超過了七國集團的總和。圖為中國安徽省合肥市，一名員工在太陽能電池板生產線上工作。（REUTERS）

最後，關於可再生能源，我們知道中國是遙遙領先的，位居世界第一；美國位居第二，印度第三，巴西第四。所以中國、印度和巴西加起來生產的可再生能源超過了七國集團的總和。看看金磚國家在全球能源市場上的潛在影響力。重申一下關於定價權的問題，實際上這已經開始了，因為目前俄羅斯和沙特阿拉伯決定了世界石油的價格。這也可以在天然氣、鈾領域實現，同時，這也是一個開放市場、接納非美元貨幣的機會。

最後，作為總結，我們一直在談論新的萬隆時刻。就像1955年的萬隆會議，以及我們在提新的不結盟運動。我們這裏有南方中心，作為77國集團和不結盟國家的官方代表。但我認為這也是我們回顧歷史上最成功的第三世界和全球南方機構的時刻，也就是OPEC。OPEC是萬隆和不結盟運動的產物，但這是第三世界國家第一次聯合起來，在委內瑞拉的倡議下共同努力的成果。

1949年，委內瑞拉去見了伊朗人，跟他們說：「我們應該多談談，因為美國、英國和荷蘭的大公司正在拿走我們所有的資源，而我們卻一無所有。」委內瑞拉、伊朗、伊拉克、科威特和沙特阿拉伯在1960年如何能夠建立機構，並至少在石油市場上轉移全球力量？這值得思考。最後，我想說我聽過羅塞夫行長不止一次提到的一點，我們必須記住，新開發銀行只有9年曆史。建立這些機構是需要時間的。

許多歷史學家認為，OPEC的第一個十年是一個失去的十年。也許這麼說有些不公平，因為他們已經取得了一些里程碑式的成就，但OPEC真正變得強大是在十年之後的70年代。這對我們來說也是如此。我們想要成就，想要勝利，但這需要時間。而對方有武器，也許他們會搞破壞。他們非常強大，但毫無疑問，地球上已經有了一種新的氣氛，許多證據表明我們可以勝出。我們必須有遠大的想法，大膽行動，勇敢無畏。非常感謝大家。