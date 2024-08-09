巴黎奧運｜霹靂舞成奧運新增項目 街舞次文化「跳」進奧運會！

【巴黎奧運／奧運2024】四年一度的奧運，事隔百年再度於法國巴黎舉行。每屆奧運會都會調整、加入新比賽項目，以此體現世界體育文化多樣性。今年奧運則新加入了4個新項目：霹靂舞（Breaking）、滑板（Skateboarding）、競技攀岩（Sport climbing）以及沖浪（Surfing），而霹靂舞更是首度加入奧運會，但可惜香港隊無緣出戰。有興趣欣賞這門新項目的話，就要留意8月9日晚上10時開始的霹靂舞男子組小組賽以及霹靂舞女子組賽事！



霹靂舞是什麼？

傳統的競技、體育舞蹈分為國際標準舞與國際拉丁舞。對於霹靂舞，這項新加入的項目賽事，有些人可能會誤以為這只是一種普通舞蹈，但霹靂舞是強調節奏感、協調性的專業運動，亦是種結合體育、藝術、文化的流行舞蹈藝術。霹靂舞者（男性舞者稱為B-Boy，女性舞者則稱為B-Girl）透過音樂與對手，即時發揮個人創意，展現而成的舞步動作。

根據巴黎奧委會資料，霹靂舞對決將是三局兩勝制，評審根據選手的創意﹑技術﹑個性﹑表現力﹑音樂性及多樣性去評分。要獲勝的話，舞者必須掌握音樂的節奏定格，跳出最能貼合音樂、同時與眾不同的舞步。

大家想看懂霹靂舞，可以先從基本舞步開始了解，主要包含搖滾步（Toprock）、排腿（Downrock或Footwork）、定點（Freezes）、大地板（Power moves）四大類。(Gettyimages)

霹靂舞亮點選手大有來頭 世界冠軍芸集

霹靂舞能夠躋身巴黎奧運，各地高手都使出渾身解數，賽事總共有32名選手參賽，B-Boy、B-Girl各有16個名額，名額來之不易；以下亦有6位值得留意的熱門選手！

霹靂舞亮點選手：B-Girl Nicka（Dominika Banevič）

Nicka 是位相當年輕的荷蘭選手，年僅17歲就已經成為有史以來最年輕的霹靂舞世界冠軍，無疑是巴黎奧運的奪金大熱！

霹靂舞亮點選手：B-Girl Nicka（Dominika Banevič） (IG@_breakingforgold)

霹靂舞亮點選手：B-Girl Ayumi（福島亞由美）

一直以來，都有種說法指運動員巔峰年齡平均於25歲到30多歲，但對於Ayumi 而言，年齡並不等於她的極限！Ayumi 現年41歲，她更是21歲才開始接觸霹靂舞，她更以行動證明自己的努力，於2021年成為Red Bull BC One世界總決賽冠軍、2022年伯明罕世界運動會收獲銅牌。

霹靂舞亮點選手：B-Girl Ayumi（福島亞由美） (IG@_breakingforgold)

霹靂舞亮點選手：B-Girl Ami（湯淺亞實）

Ami 外表甜美早已收獲不少人的注意，她的勢力亦不容忽視！她不單是2018年成為首位獲得RedBull BC One世界總決賽的B-Girl、二度贏取RedBull BC One世界冠軍，2023年杭州亞運中亦奪得霹靂舞亞軍。

霹靂舞亮點選手：B-Girl Ami（湯淺亞實） (IG@_breakingforgold)

霹靂舞亮點選手：B-Boy Victor（Victor Montalvo）

笑容可掬的Victor Montalvo，從20歲開始，已在霹靂舞界中收獲不少名勝，佔據主導地位已經將近十年！他不單贏取過Red Bull BC One 世界兩次總決賽冠軍，更是應屆WDSF World Championship 男子世界冠軍。

霹靂舞亮點選手：B-Boy Shigekix（本井重幸）

Shigekix 的呼聲相當高！憑著他俐落與超凡舞姿，半年前於杭州亞運中奪得史上第一面亞運霹靂舞金牌，並順勢取得巴黎奧運資格，更是今屆日本奧運代表團的開幕禮持旗手。

霹靂舞亮點選手：B-Boy Shigekix（本井重幸）(gettyimages)

霹靂舞亮點選手：B-Boy Quake（孫振）

有著台灣霹靂舞「第一把交椅」之稱的孫振，二度奪取Red Bull BC One 台灣區的冠軍，竟是從自學一步步走到世界舞台！雖然他目前位居世界排名第16 名，但憑著負傷參賽奧運的決心，仍令不少人看好。

霹靂舞亮點選手：B-Boy Quake（孫振） (IG@_breakingforgold)

霹靂舞非首度亮相大型運動會！

霹靂舞發源自1970年代紐約，可以說是第一種嘻哈舞種。發跡後迅速盛行，征服全世界。後來日漸確立出一套規則，當音樂出現連續獨奏時間，B-Boys、B-Girls 就會以充滿活力的舞姿表演、較勁。步入90年代，霹靂舞亦出現不同賽事，例如自1990年代出現，源自於德國的大型國際街舞比賽「Battle of the Year」、自2004 年開始舉辦，霹靂舞的世界級賽事「Red Bull BC One」等。

霹靂舞近年亦不時出現在大型運動會，包括2018年布宜諾斯艾利斯的青年奧運會、2023年的杭州亞運等。雖然霹靂舞只有50多年歷史，早已多次亮相大型運動會，今年終躍升至列為奧運正式比賽項目、被世界運動舞蹈總會推動成為新式競技舞蹈。