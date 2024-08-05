香港武協助推中國武術｢長短兵｣發展　運動員：望登奧運會最高舞台

8月4日，由香港武術聯會和暨南大學聯合舉辦為期3日的「2024年長短兵核心教練及裁判班」在廣州南天名苑舉行結業禮。本次活動中，本港老中青三代武術運動員成為「先行者」首次正式規範地學習長短兵套路技法，望將這項中國武術器械格鬥項目帶到香港、走向世界，讓更多人了解中華武術的獨特魅力。



此時正值巴黎奧運，曾在各項武術大賽中獲得金牌的香港武術精英運動員何健欣表示，希望未來中國武術能加入奧運賽場，自己也能實現作為運動員站上國際最高舞台的夢想。



長短兵起源於中國古代戰場上的兵器對抗。目前是中國武術項目中，手持長、短器械進行的一項對抗式競技體育項目，屬於武術器械格鬥類，是中國武術運動重要的組成部份。長兵器代表著中國武術中的棍、矛、長劍等武器，而短兵器主要有短劍、短矛等。

擁有蘇炳添等多位運動名人的廣州暨南大學，近年來不遺餘力推動長短兵運動。為在香港推動這項運動的發展，香港武術聯會特別成立長短兵運動發展專責小組，與暨南大學合作開辦長短兵核心教練及裁判班，首次開班就有不少香港武術運動員參與。

對抗式競技因危險難推廣？

以南拳為主項的香港武術精英運動員何健欣是第一次接觸長短兵項目，練習了20多年武術的她還是感歎，與自己過去練習的兵器技法不同，「相對來講我練的兵器會輕、薄一些，但長短兵就比較大一些」。她也興奮表示，兩人對打的競技運動，打中即得分「我覺得好好玩！」。

她介紹，過去自己打南拳，更多的是獨自表演，但長短兵需要雙方對打，一開始以為會非常痛，但嘗試時發現有護甲，兵器也是軟膠製成，雖然力度大但完全不痛不會受傷。

香港武術精英運動員何健欣。（香港武術聯會供圖）

香港武術名家張國泰先生亦在現場向記者介紹，長短兵競技的擊打聲雖然很大，但僅是方便裁判更好地計分做出的道具效果。作為在香港推行中國武術文化的前輩，張國泰曾經擔心長短兵項目的安全問題，而當自己親身體驗過後，他才放心表示，「今次學完之後，希望將長短兵推廣到香港校園中，未來可能在香港掀起長短兵熱潮。」

據悉，長短兵比賽中，運動員會身穿護甲，運用各種技術套路動作來攻擊對手的得分部位，比賽結果以得分制來評判勝負。

望推廣中國武術入奧運 登最高水準舞台

正準備今年在日本舉辦的套路世界盃的何健欣表示，自己的目標是希望將中華武術帶到全世界。雖然東京奧運中的空手道，以及目前奧運固定項目跆拳道等，都屬於「武術」大項，但與中國傳統武術的計分方法、含義等完全不同。

很想讓大家知道我們的武術、我們的精氣神，以及動作的含義、表達的內容，還有我們的思想理念。所以作為運動員，我都希望努力推廣武術進入奧運會，站上一個最漂亮最高水準的舞台，去展示發揮自己。 香港武術精英運動員何健欣

相比起已十分成熟的奧運項目，中國武術無論從普及度、技法、計分方式等各種方面仍待不斷提高發展。對此，張國泰先生也表示，不論長短兵還是其他武術項目，都在不斷修改、優化規則，「可能暫時並不完美，還需要不停修改，但就算奧運比賽也在不斷改進」。

結業儀式上，暨南大學校董、香港武術聯會會長霍震寰和暨南大學副校長張榮華一起為學員頒發結業證書。暨南大學校董霍啟文、中國武術協會副主席田新德、廣州市委常委、統戰部部長王世彤、深圳武術協會主席李斌、廣東武術隊總教練黃建剛等嘉賓出席活動。