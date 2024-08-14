岸田文雄辭職｜首次無派閥總裁選舉　潛力人選有哪些？

當地時間8月14日，日本廣播協會（NHK）、日本經濟新聞等日媒報道，日本首相岸田文雄當天上午召開記者會，宣佈將不參加下月舉行的自民黨總裁選舉。這也意味着，始於2021年10月的岸田內閣將於今年秋季下台，自民黨選出新總裁後，岸田將不再擔任日本首相。



日媒指出，岸田退選是因其判斷無法消除黨派系政治資金問題等引起的國民不信任，難以再次當選。路透社則認為，自民黨此後選出的「岸田繼任者」將不得不想辦法團結一個「難以駕馭的執政集團」，並解決國內生活成本可能得進一步上漲、與中國的地緣政治緊張局勢升級，以及特朗普明年可能重返白宮等難題。

日本共同社介紹稱，對於此次黨總裁選舉，自民黨前幹事長石破茂事實上已表明有意參選。數碼相河野太郎也向副總裁麻生太郎表達了參選意願。現任幹事長茂木敏充、前環境相小泉進次郎、前經濟安全保障擔當相小林鷹之、經濟安保擔當相高市早苗也獲得了支持。

圖為2023年12月13日，日本首相岸田文雄在首相官邸舉行記者招待會。（Getty）

不過，在專家學者看來，不同於以往可以基於派閥支持傾向作出預測，這是首次沒有派閥的自民黨總裁選舉，誰將當選恐怕難以預測。不過，由於岸田在任期間徹底改變了戰後日本安保政策、對中對美關係等，因此其繼任者上台後到底是繼承岸田路線還是調整方針，對日本未來外交走向極為關鍵。

遼寧大學日本研究中心客座研究員陳洋告訴觀察者網，岸田文雄放棄參選，主要有兩個方面的原因。

一來在於自民黨內缺乏廣泛的支持，即使岸田本人參選最終也將是大概率落選，所以為了不丟失政治顏面，岸田才提前宣布不參選。

二來在於其內閣支持率的長期低迷，儘管通過內政外交手段謀求刺激支持率提升，但岸田內閣支持率始終處於低於30%的「危險水位」。民眾的不支持，也讓岸田失去了繼續競選總裁的合理性。

圖為2020年9月12日，日本自民黨前幹事長石破茂在東京出席2020年自民黨總裁選舉的辯論活動。（Reuters）

誰將成為岸田的繼任者，顯然也是目前最引人關注的問題。陳洋認為，未來首相人選其實相對難以預測，因為這次自民黨總裁選舉是首次沒有派閥的總裁選舉。以往，有派閥，基於派閥的公開支持，基本可預測誰能當選，但現在則難以預測。總體來看，在日本社會有較高知名度的石破茂、在黨內獲得實幹家好評的茂木敏充，以及岸田內閣官房長官林芳正都是有利的競爭人選。

談及岸田下台後對於日本外交的影響，陳洋指出，考慮到岸田執政三年徹底改變了戰後日本安保政策，加大在中美之間選邊站隊，渲染炒作所謂「台灣有事就是日本有事」，因此自民黨新總裁/日本新首相是繼承岸田路線，還是調整新的方針，無疑決定日本未來的走向。「當然這主要也在於誰最終當選，若石破茂上台或許會改變，但若茂木、林芳正的話則未必。」

目前，日本政壇實際形成了岸田文雄、麻生太郎、茂木敏充三足鼎立的「三頭政治」局面。此前有人認為，如果茂木敏充直接對岸田文雄的總裁地位發起挑戰，那麼身為自民黨副總裁的麻生太郎的態度將至關重要。

2024年5月29日，中共中央對外聯絡部部長劉建超5月29日在東京會見多名日本政要，他與自民黨幹事長茂木敏充舉行會談。（中共中央對外聯絡部網站）

有報道稱，岸田今年1月強行解散自民黨派系以及在修改《政治資金規正法》一事上未採納麻生的意見，令二人產生了一定隔閡。或許是意識到麻生太郎態度的重要性，岸田文雄曾在6月中旬連續兩週與麻生太郎共進晚餐，希望修復兩人的關係，共議總裁選舉大計。

此外，「小石河」（即前首相小泉純一郎之子小泉進次郎、石破茂、河野太郎的合稱）也是日本「後岸田時代」的首相熱門候選人。日本《每日新聞》引述知情人士的話報道稱，日本數碼大臣河野太郎在6月26日晚與麻生太郎進行了大約兩個小時的餐聚，向對方表達了要參加9月自民黨總裁選舉的想法。

河野太郎是日本眾議院前議長河野洋平之子，曾任日本外務大臣和防衛大臣，有一定的政治資本。不過，在TBS電視台公布的民意調查中，受訪者認為適合擔任首相的政治家的前兩名卻是石破茂和小泉進次郎。

小泉進次郎在個人網站的圖片（shinjiro.info）

除了這些首相熱門候選人之外，包括高市早苗和野田聖子也已早早對外宣布要參選。其中，高市早苗是已故前首相安倍晉三的「鐵桿擁躉」，安倍生前也曾有意將高市早苗打造為日本戰後首位女性首相，但後來卻無果而終。

根據日經新聞與東京電視台7月26至28日進行的民調，岸田文雄內閣7月的支持率為28％，不支持的比例則高達64％。值得一提的是，此次民調中還特別詢問了日本民眾對眾多候選人的看法。其中，石破茂以24％的支持率位居第一，其後是小泉進次郎（15％），以及現任的經濟安全保障相高市早苗（8％）。

單從自民黨支持者來看，石破茂的支持率為20％，小泉進次郎為18％，兩人比較接近。岸田文雄的支持率則為12％。而在沒有特定支持政黨的無黨派民眾中，石破茂的支持率為19％，小泉進次郎為14％。

然而，值得注意的是，石破茂的不利之處是其黨內基礎薄弱，被貼有「黨內在野黨」的標籤，如何獲得國會議員支持是他面臨的課題。2008年，石破茂首次競選自民黨總裁，被麻生太郎擊敗。2012年、2018年、2020年的自民黨總裁選舉中，石破茂也未能獲得足夠多的國會議員支持，均以失敗告終。

此外，值得警惕的是，石破茂在8月7日出版新書中闡述了其對於修憲的觀點，主張刪除日本和平憲法第九條第二款「不保持陸海空軍及其他戰爭力量，不承認國家的交戰權」的內容，宣稱自衛隊「獨立保衛日本」。

自民黨在與前「統一教會」的關係問題遭曝光後，從2023年12月左右開始，圍繞黨派的政治資金爭議愈發嚴重。根據日本經濟新聞和東京TV的民意調查，截至2024年7月，岸田內閣支持率已連續8個月低迷在20%區間。自民黨內有聲音認為，「為了恢復黨的勢頭，應展現出新的面貌和變化的形象」，甚至有黨內議員要求岸田不要再尋求連任。

岸田文雄在8月14日上午的記者會上表示，在本次自民黨總裁選舉中，有必要向公眾堅定地表明自民黨將會改變，透明公開的選舉和自由激烈的辯論對此非常重要。他說道：「要表明自民黨將會改變，最顯著的第一步就是我讓出位置。我不會參加即將到來的總裁選舉。」

日本首相岸田文雄2024年6月21日在首相辦公室出席記者會。（Reuters）

岸田稱，圍繞「世界和平統一家庭聯合會」（前「統一教會」）、政治派系的金錢資助問題等，出現了一系列導致公眾對政治不信任的情況，作為自民黨總裁和日本首相，他有責任對相關問題做出回應，並採取措施防止此類問題再次發生，「我一直堅定地努力確保自己不會背叛日本人民」。

他說：「我在政治和金錢問題上廣受批評，只有得到人民的信任，政治才有可能實現，懷着推進政治改革的強烈願望，我面向人民，做出了這一重大決定。」

岸田文雄在2021年9月的自民黨總裁選中擊敗了河野太郎等人，並於同年10月接替菅義偉成為日本新首相，在職天數已超過1000天。負責自民黨總裁選舉管理的選舉管理委員會將在8月20日的會議上決定選舉日程，選舉將在9月20日至29日之間進行。

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