日本自民黨持續頹勢　東京都議會補選慘敗　岸田文雄勢地位不保

近來，日本首相岸田文雄「麻煩不斷」。7月7日，在東京都議會補選中，日本執政黨自由民主黨在9個選區僅獲兩個議席，被批「大慘敗」。受自民黨「黑金」等醜聞影響，日本前首相菅義偉及年輕議員等紛紛要求岸田下台。



本文獲授權轉載自中新社，原文標題：日本執政黨「大慘敗」，岸田文雄「被逼宮」

日本國內經濟不振、政治不穩，外交政策收效甚微的情況下，岸田政權還能堅持多久？

7月7日，日本東京都議會補選（9個議席）進行投計票，自民黨在8個選區推舉了候選人，最終結果2勝6負。

日本前復興相平澤勝榮將該結果形容為「大慘敗」。有評論稱，此次失敗可能導致岸田文雄的凝聚力進一步減弱，或影響9月的自民黨總裁選舉。

2024年3月17日，日本首相兼自民黨總裁岸田文雄，出席在東京召開的自民黨大會並發表講話。（Reuters）

日本國會：日本首相岸田文雄2023年1月23日在日本東京議會下院舉行的第一天例行會議上發表施政演說。（Reuters）

中國社會科學院日本研究所副所長呂耀東在接受中新網採訪時表示，「自民黨在東京都議會補選上失利，對自民黨的繼續執政，尤其是對岸田能否連任自民黨總裁，影響很大。」

北京外國語大學「長青學者」、清華大學國際關係學系教授劉江永認為，該結果「使自民黨黨內對未來的選舉產生很大擔憂，黨內分歧以及對岸田的不滿進一步上升」。

剛剛結束的東京都知事選舉中，現任東京都知事小池百合子以無黨派人士身份參選，以較大優勢再獲連任。這與東京都議會補選形成鮮明反差。

對此，劉江永稱，「小池是靠自己個人能力和形象贏得了選舉，沒有自民黨出面。而東京都議會補選，恰恰是有些『自民黨大佬』去站台，反而影響了候選人的當選。這說明，日本民眾不看好自民黨。」

2024年7月7日，東京都知事小池百合子向支持者揮手致意。（Kyodo/via REUTERS）

日本共同社評論道，「危機感在黨內擴散開來」。一些自民黨成員則在當天再次呼籲岸田下台。

「自民黨可以說是完敗，首相應謙虛地傾聽國民的聲音辭職。」日本眾議院議員大西英男稱。

事實上，這已經不是岸田第一次被「逼宮」。圍繞自民黨「黑金」等醜聞，日本前首相菅義偉及自民黨黨內骨幹和年輕議員紛紛要求岸田下台。

菅義偉6月在一個網絡節目上，批評岸田文雄因為「黑金」醜聞失去民眾信任，日媒將菅義偉此次發言稱為「事實上要求岸田下台」。

菅義偉曾在網上批評岸田文雄因為「黑金」醜聞失去民眾信任，被外界視為要求對方下台。（Reuters）

在重重「逼宮」壓力下，岸田是否會提前下台？

呂耀東和劉江永都給出了否定的答案。呂耀東指出，「岸田的任期到9月結束，他還有競選連任自民黨總裁的意願，所以在這麼短的時間內，他不會提前辭職。」

劉江永分析稱，岸田上台後，有兩件事對其執政產生了極大負面影響。

其一，日本前首相安倍晉三中槍身亡以後，原「統一教會」和自民黨的政治勾結曝光，自民黨威信下降。

其二，自民黨「黑金」醜聞導致岸田支持率持續下跌。

劉江永還稱，「日本經濟也存在一些深刻的矛盾。長期以來，日本工資難以上漲，而日元貶值，美國不斷加息導致日本進口物價上漲，日本民眾實際收入下降，招致民眾對政府不滿。」

「在此基礎上，岸田一直企圖利用外交，通過為美國『帶節奏』等，提高支持率，但收效甚微。」劉江永說。

呂耀東也表示了相同看法。「如果內政不行，岸田可能在外交上做一些彌補，包括在亞太地區攪局，或者是進行一些所謂雙邊或者多邊安全合作，但是都沒有達到其目的。」

日本時任官房長官松野博一被指收受逾1000萬日圓回佣，結果在去年底下台。圖為2021年10月4日，他宣布日本新內閣名單。（Reuters）

日本放送協會（NHK）及日本時事通訊社於6月中旬進行的民調顯示，岸田內閣支持率分別為21%及16.4%，降至上台來最低水平，自民黨支持率也創下了該黨自2012年重新執政以來的新低。

劉江永預測道，「如果對岸田不利的黨內動向繼續往前發展，9月總裁選舉中，他很可能會落選。」

如果岸田在自民黨總裁選舉中落敗，誰是最有可能的接班人？

目前，日媒討論熱度最高的是日本自民黨前幹事長石破茂。在共同社6月下旬實施的民調中，石破茂以26.2%在「誰適合當下任總裁」的項目中居於首位。

據日媒報道，石破茂已瞄準預定9月舉行的黨總裁選舉，正在就參加競選展開協調。

不過，石破茂曾4次挑戰競選總裁，但都以失敗告終。共同社稱，他在自民黨黨內的基礎薄弱，積累國會議員票是難題。

石破茂：圖為2020年9月12日，日本自民黨前幹事長石破茂在東京出席2020年自民黨總裁選舉前的辯論活動。（Getty Images）

劉江永也稱，「從民調和輿論，包括一些日本資深政治記者的評估來看，現在可能性最大的就是石破茂。」不過，儘管他有一定政治經驗，但「從某種意義上來說，他在日本派閥政治中是一個弱勢人物。」

呂耀東則認為，「9月的自民黨總裁選舉既要考慮民眾的支持率，也要看執政黨內部的意願，目前的態勢還不明朗。」