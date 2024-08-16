西方航空公司郵輪撤出中國　業界：供求配套及政治問題

赴華旅客人數持續增加之際，多間西方航空公司過去一個月卻宣布暫停飛往中國的航班，國際郵輪公司也取消一部分中國航線。業內人士分析，需求不足是造成西方企業撤離中國的根本原因。



英國航空公司8月9日宣布，從10月26日起暫停倫敦飛北京航班一年，意味着這條冠病疫情後復航剛滿一年的航線，又將再度停飛。

上個月，英國第二大航空公司維珍航空宣布，在今年夏航季結束後停飛倫敦至上海航線。作為維珍航空飛中國的最後一條客運航線，停飛相當於宣告退出中國市場。

英國航空（British Airways）決定10月26日起暫停倫敦飛北京航班一年。（Getty Images）

汶萊皇家航空同樣在7月宣布停飛北京；澳洲航空則是早在今年5月就宣布，從7月28日起暫停悉尼飛上海航班。

航空業內人士接受《聯合早報》採訪時分析，成本增加是歐洲航空公司暫停中國航線的主要原因之一。

俄烏戰爭爆發後，歐洲國家與俄羅斯互相關閉領空，造成歐洲航空公司的中日韓航線飛行時間變長、成本增加；中國航空公司無須繞飛俄羅斯，因此更具成本優勢，可以通過壓低價格吸引潛在客戶，提升市場佔有率。

不過，業內人士指出，歐洲航空公司撤離更關鍵的原因在於市場需求不足。

據英國廣播公司（BBC）消息，英航母公司國際航空集團（IAG）財務總監吉百利（Nicholas Cadbury) 上個月在財報會議上指出，公司面臨中國需求疲軟的問題。

汶萊皇家航空宣布停飛時，也表明將繼續密切關注監測市場狀況，並在未來市場情況改善後再恢復航班，顯示需求不足與停飛密切相關。澳航行政總裁華萊士（Cam Wallace）曾指出，澳洲和中國之間的旅行需求並未強勁恢復，一些月份澳航往返上海航班的入座率只有一半。

澳航指，澳洲和中國之間的旅行需求並未強勁恢復，部分往返上海至澳洲的航班入座率只有一半。 （Reuters）

從統計數據來看，中國民航局官網最新數據顯示，今年6月國際航線的旅客運輸量達535萬人，同比增長111.9%。不過，這一數字仍低於2019年12月的632萬人，表明國際航線旅客量仍未恢復至疫情前水平。

在入境人數方面，雖然今年以來入境中國的外國人大增，但佔比仍較低。中國國家移民局數據顯示，今年上半年共有2億8700萬人次出入境中國，其中本國居民和港澳台人士佔比高達九成，外國人僅佔一成。

對遊客數量趨勢有敏銳感知的旅行社，也察覺到赴華遊客需求下降。華運文旅集團董事長助理羅妍接受《聯合早報》採訪時說，公司去年起接待的境外遊客大增，但2025年的新訂單與今年相比下降兩三成，其中高端行程的降幅更大。

不過，羅妍指出，航線取消目前對於赴華遊客數量的影響還不太顯著，因為國際旅客通常會提前半年到一年預訂，即便取消航線也會提供處理方案，對旅客影響不大。

除了成本和需求的考量，中美航線也受政治因素影響。執飛中美航線的中國航空公司空服人員受訪時說，儘管中美航空公司目前每周可開設50趟航班，但由於兩國關係緊張，美國航空公司僅運營35趟往返航班，中國航班數量雖然更多，但每間航空公司也只能分到一兩條航線，遠低於疫情前。

業者：國際郵輪靠港中國手續繁瑣

國際郵輪公司皇家加勒比、地中海航運公司（MSC）7月以來先後宣布，取消明年由中國母港出發的相關航次，為正在復甦的中國郵輪市場增添變數。

郵輪業資深從業者受訪時指出，國際郵輪不停靠中國港口，很大層面是政治問題。他說，官方雖然聲稱開放，但國際郵輪停靠中國的手續其實十分繁瑣，「財大氣粗的國際郵輪感覺受到刁難，於是乾脆不靠港」。

啟德郵輪碼頭的商店都幾乎已遷出，現時十室九空，只剩兩間食肆仍然營運。（吳美松攝）

這名業者說，中國部分港口設施和管理達不到郵輪港標準，無法給郵輪客戶較好的體驗，也降低國際郵輪的靠港意願。

國際郵輪取消航次的同時，今年暑期郵輪市場還出現價格跳水和「劈價速銷」現象，部分航線價格幅度達50%。

受訪業者說，中國郵輪雖然引入歐美郵輪公司的管理體系，但銷售仍採用中國的方式，由旅行社買入一定數量艙位後再轉賣，需求不足時就會出現大劈價。

本文獲《聯合早報》授權轉載

