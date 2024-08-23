烏軍近來進攻俄羅斯本土庫爾斯克州，雙方在該州發生激烈衝突。不少人認為烏克蘭此舉是為了爭取談判的籌碼。

俄羅斯「自由媒體」網站日前刊登了斯韋特蘭娜·戈姆齊科娃的文章，題目為《烏克蘭問題最有成效的「峰會」就是戰場》。文章認為，由於俄烏雙方觀點相差甚遠，雙方不可能就談判結束烏克蘭衝突達成共識，因此戰場將是解決烏克蘭問題的唯一出路。以下為文章主要內容。



俄羅斯國家杜馬國際事務委員會第一副主席阿列克謝·切帕發表聲明指出，俄羅斯可能參加烏克蘭問題首腦會議，但條件是應「明確宣佈」會議議程。「今天我們看到，烏克蘭又在為第二次峰會作秀：既沒有明確的議程，也沒有正常的活動組織。俄羅斯不會參與那些沒有具體議程、也未考慮俄羅斯總統所提關切的會議」。他認為，俄羅斯可能參加的烏克蘭問題第二次全球峰會籌備工作，是明顯的表面文章，表明烏克蘭方面缺乏解決衝突的真正意願。切帕指出，在這種情況下，對話不太可能進行。這位議員強調說：「我們沒有聽到任何有利於我們的建議，但我們看到了美國F-16戰鬥機的交付和對俄羅斯領土的持續打擊」。

早些時候，俄羅斯總統發言人佩斯科夫在接受「共青團真理報」廣播電台採訪時說，俄羅斯「為了參加而參加」解決烏克蘭衝突的峰會毫無意義。佩斯科夫說：「參加會議是為了討論具體議程，但適合我們的議程還沒有提出。」他說，目前，俄羅斯看到的是對談判可能性的含糊猜測，而這些猜測之後並沒有具體內容。

圖為2024年8月17日，在俄羅斯邊境附近的蘇梅（Sumy）地區，烏克蘭士兵舉行演習。（Reuters）

與此同時，莫斯科在這一問題上的立場是非常明確的，俄羅斯領導人弗拉基米爾·普京6月14日在俄外交部部務擴大會議上發表講話時概述了這一立場。

首先，為了啟動和平解決進程，烏克蘭武裝部隊必須離開頓涅茨克州、盧甘斯克州、扎波羅熱州和赫爾松州。至於結束衝突的主要條件，則是烏克蘭的中立、不結盟和無核地位、非軍事化和非納粹化。在國際條約中確定克里米亞、塞瓦斯托波爾、頓涅茨克人民共和國、盧甘斯克人民共和國、赫爾松州和扎波羅熱州為俄羅斯領土的法律地位，取消西方對俄羅斯的所有制裁。

當時，烏克蘭和西方都拒絕了俄羅斯總統的這些提議。與此同時，與俄羅斯談判的話題突然成為整個基輔高層的頭等大事。澤連斯基甚至解除了自己與普京溝通的禁令，並開始積極背誦關於需要實現某種「公正和持久和平」的新說法。他在8月5日晚上的講話中說：「我們的一貫目標是為今年公正結束衝突奠定真正的基礎」。

2024年8月18日，烏克蘭軍隊表示在俄羅斯庫爾斯克州（Kursk）炸毀第二條主要橋樑。（X@mila__alien）

除「正義」這個概念外，我們和這些人的觀念早已完全不同。此外，已超過總統任期的澤連斯基總統和他的團隊朝令夕改、反覆無常，今天他們說要這樣，明天則會完全相反。但是，如果他們像躲避香火樹上的魔鬼一樣躲避俄羅斯領導人提出的相當具體的建議，那麼，烏克蘭問題峰會「下半場」的議程會令我們滿意嗎？

在這種情況下，我們談論的是這樣一個事實，即集體西方和烏克蘭的輿論正越來越多地受到必須與俄羅斯談判這一觀點的支配。俄羅斯已多次在最高級別表達了自己的立場。眾所周知。總統在6月提出的建議是莫斯科準備開始談判的基礎。顯然，談判顧名思義是妥協的嘗試，意味着有關各方的讓步，但同時也需要維護談判的主要目標。

我們可以看到各方的目標不同。對俄羅斯來說，重要的是在很長一段時間內，最為理想的情況是在幾代人的時間內，沒有任何東西會對其國家安全、國家存在和國家利益構成威脅。對烏克蘭來說，談判只是一次休戰，一次重新集結力量的機會。但隨後，在西方的幫助下，準備與俄羅斯展開新一輪的鬥爭。

這些原始立場立即將各方置於相當困難的境地。「自由媒體」為此採訪了克里米亞政治學家弗拉基米爾·扎拉拉。

圖為2024年8月13日，在烏克蘭蘇梅州（Sumy），烏克蘭軍車駛向俄羅斯邊境。（Reuters）

「自由媒體」：為什麼基輔突然開始談論通過外交手段結束衝突的可能性？

- 烏克蘭方面很清楚地捕捉到了局勢正在發生變化的信號。首先，時間已經流逝。以理性著稱的西方按照計劃行事：目標、資源、結果。從所有指標來看，烏克蘭都失敗了。向其提供的財政和軍事援助沒有產生任何結果。戰場才是最為重要的，而俄羅斯在戰場上佔據了主導地位。烏克蘭正日益陷入悲慘境地。因此，西方首先在這方面感到失望。其次，時不我待，現在國內政治問題是西方國家集體面臨的關鍵問題。

我們每天都在關注美國的情況。但顯而易見的是，歐洲國家也正在發生非常顯著的變化，這迫使其領導人最終關注自身利益。而不是試圖追逐打敗俄羅斯的幻想。這一切都要歸功於俄羅斯士兵的勇氣和軍事上的成功。

「自由媒體」：然而，華盛頓仍然對基輔嚴加控制，顯然不會放鬆。

- 當然，美國人控制着局勢。烏克蘭外交部長庫列巴目前正在非洲國家訪問，眾所周知，非洲國家突然開始在輿論和外交方面發揮重要作用。這次訪問的結果非常有趣。

在那些美國外交官擁有影響力的國家，他們簽署了庫列巴所準備的一些聲明。這些中立國家頗為嘲諷地看待着名不見經傳的烏克蘭正在試圖在與俄羅斯的衝突中獲得這些國家的支持。此外，在西非，烏克蘭因支持薩赫勒地區的恐怖主義運動而令人不快，馬裏共和國甚至斷絕了與基輔的外交關係。

也就是說，實際上我們看到，烏克蘭及其所付諸的相關努力都處於次要地位。在這種情況下，基輔當局正在重新思考正在發生的事情，他們希望舉行第二次峰會。但這一次，他們希望把中國也拉進來，而中國明確表示，只有在俄羅斯參與的情況下，它才願意參加。

只是烏克蘭方面提出的條件是絕對不能接受的。而且，由於峰會歸根結底是由美國人組織的，而且是由他們操縱的，因此我們出現在那裏實際上沒有任何意義。事實上，印度、中國、巴西的立場更令人感興趣，它們提出在沙特阿拉伯開啟由各方調解的談判，以便更現實地討論這些問題。然而，烏克蘭方面不知道該如何處理這個問題，因為美國人自己也還沒有對此表明態度。

圖為2024年8月11日，烏克蘭蘇梅州（Sumy），烏克蘭軍隊乘坐戰車前往俄羅斯邊境。（Reuters）

「自由媒體」：基輔和西方國家到底能不能被信任？

- 這正是問題的關鍵所在，正如我們所看到的那樣，雙方最初的立場不僅差異巨大，內容也表達不一。俄羅斯不僅提出了一些建議，還準備為這些建議提供資源，並將付諸實施。

烏克蘭方面所能做的就是製造訊息噪音。因為，從澤連斯基的合法性遭到置疑開始，到他們根本無法履行承諾（正如我們在此期間所了解到的那樣），他們不可能成為這裏值得信賴的夥伴。

因此，就目前而言，一切都取決於戰場局勢，而俄羅斯在戰場上的優勢每天都在變得越來越明顯。

本文轉載自歐亞新觀察微信公眾號，編譯為思達，圖片為編者添加，轉載時內容略有刪減。



原文題目：Самый продуктивный «саммит» по Украине— это поле боя



原文出處：https://svpressa.ru/politic/article/425065/

