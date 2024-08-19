美媒稱俄烏原就停襲基建在卡塔爾談判　俄外交部否認

針對美國《華盛頓郵報》指俄烏原定本月派遣代表團前往卡塔爾談判，但因烏克蘭對庫爾斯克地區突襲而中斷，俄羅斯8月18日否認報道內容。



《華盛頓郵報》於17日報道，談判原本由卡塔爾斡旋，重點要求停止對雙方的能源和電力基礎設施進行攻擊，報道指內容等同實現部分停火，但由於烏克蘭襲擊俄羅斯領土，談判停擺。

報道引述外交消息稱，在烏克蘭入侵庫爾斯克後，俄羅斯推遲了與卡塔爾官員的會面。雖然俄羅斯沒有取消會談，但稱需要些時間。烏克蘭則仍想派代表團前往多哈。但卡塔爾認為單方面的會議沒有好處。

圖為2024年8月13日，在烏克蘭蘇梅州（Sumy），烏克蘭軍車駛向俄羅斯邊境。（Reuters）

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）8月18日回應稱，俄羅斯和基輔政權之間，沒有就民用關鍵基建的安全進行直接或間接的談判，因此沒有中斷問題。

《華盛頓郵報》報道，在談判生變之前，基輔的高層官員對談判不太樂觀，有些人認為談判成功的可能性為20%，有些人則預期局勢會更惡劣。