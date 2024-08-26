又一總統怒斥！ 美國「殖民」干預成性激怒墨西哥

不久之前，欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）在墨西哥大選當中獲勝，即將成為該國歷史上的第一位女總統。而墨西哥現任總統洛佩斯（López Obrador）將於10月將權力移交。但就在交棒之際，洛佩斯日前公開開始怒斥美國方面長期在美洲實行干預主義，並且命令外交部向美國發出了外交照會。



他在新聞發布會上說：「最近出現了一些不尊重我們國家主權的行為，比如這個不幸且輕率的聲明。我們不接受任何外國政府代表干涉本應由墨西哥人自己解決的議題。」

在任期的最後幾個月內，洛佩斯希望推動其一直想進行卻未能成功的墨西哥司法改革，將墨西哥法官從當前的任命制改為人民普選制。在西方政治體制當中，一般認為普選更能代表人民意願，有助於維護所謂的「民主」。不過墨西哥推動民主的行為卻惹惱了一向「支持民主」的美國。美國駐墨西哥大使薩拉扎（Ken Salazar）警告宣稱，墨西哥政府的這一舉措是在「威脅民主」，有礙於兩國貿易往來。

足可見美國的的雙標，以及其在維護其霸權過程當中採用藉口的可笑，畢竟美國本土就有許多州的法官採取普選，美國大使這番話豈不是在指責美國自己「威脅民主」？

2024年4月5日，墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）在墨西哥城國家宮（Palacio Nacional）出席記者會（Mexico Presidency/Handout via REUTERS）

事實上，洛佩斯早前在14日時抨擊美國長期資助墨西哥一個非政府組織，並指責該組織是墨西哥反對派陣營的成員。當洛佩斯就宣布，墨西哥政府將向美國發出外交照會，抗議美國政府「公開干涉墨西哥的主權事務」。洛佩斯在講話中稱，這個名叫「墨西哥反對腐敗和有罪不罰」的非政府組織實際上是墨西哥反對派的一部分，不應該接受外國資金或免稅捐款。他公布了該組織的財務訊息。根據洛佩斯發布的文件，在過去8年裏，「墨西哥反對腐敗和有罪不罰」組織收到的約68.5萬美元資金來自美國的慈善基金會。該組織近年來獲得的更大的一筆資金，累計約有500萬美元，則來自美國國務院下屬的美國國際開發署。

洛佩斯質問：「這算什麼？他們（美國政府）一邊保持良好關係和合作，一邊又給反對派送錢支持他們搞誹謗。他們為何如此雙標、如此虛偽？」洛佩斯表示：「我認為，美國政府公開干涉了墨西哥的主權事務」。

此前，洛佩斯政府已多次對美國資助墨西哥非政府組織表達不滿。2021年，墨西哥發出外交照會，抗議美國向「墨西哥反對腐敗和有罪不罰」等組織提供資金。2023年5月，洛佩斯致信拜登，要求美國國際開發署停止相關資金援助。但美聯社稱，這些舉措沒有得到任何結果。

洛佩斯並非拉丁美洲首位反對美國政府資助本國非政府組織的領導人。2013年，時任玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）下令驅逐美國國際開發署，指控該機構試圖顛覆玻利維亞政府。近年來，尼加拉瓜也頒布一系列有關非政府組織的法律，並查封過此類組織的辦事處。

事實上，說白了，這次美國駐墨西哥大使宣稱墨西哥政府「威脅民主」也好，所謂的「民主」不過是個幌子，美國是尋找藉口阻止墨西哥進行改革。之前美國資助反對派鐵證如山也罷，美國就是想「控制」住政權。在當前制度下，美國可以通過賄賂等手段干預墨西哥國內相關人員的任命，而假如墨西哥司法改革成功，普選情況下的結果就不是美國那麼好控制的了。而對於墨西哥政府內部官員的控制恰恰是美國對墨西哥「事實殖民」的重要維繫手段。

2024年8月19日，美國總統拜登（Joe Biden）出席在美國芝加哥舉行的民主黨全國代表大會 (DNC）。（Reuters）

墨西哥從來都是被美國「殖民」的地方，而如今加之貿易格局的變化，美國必然會對墨西哥倍加在意。

從2018年至2023年，中國對美國出口減少了約20.87%。為了應對這一變化，美國轉向其他國家進口，其中墨西哥成為最大的受益者，甚至超過中國成為美國的主要商品供應國。根據GTI系統（全稱是「全球貿易與產業增長實驗室」（Global Trade & Industry Growth Lab），是一個覆蓋200多個國家/地區的國際貿易統計數據庫）顯示，2023年美國自中國進口下降22.11%，自加拿大進口下降了3.53%，自墨西哥進口上升4.58%。而這個趨勢顯然還會繼續。

2023年墨西哥出口國家分佈，美國是其主要出口市場，出口額4722.13億美元。 2023年墨西哥對美國出口額增長196.08億美元，向美國出口車輛及零件產品增長151.87億美元。 從墨西哥各州出口美國的情況，可以看出，塔毛利帕斯州出口額高達1643億美元，奇瓦瓦州出口額677億美元，下加利福尼亞州出口額476億美元，這三個州均與美國接壤，對美國的出口量也較大。

同時，塔毛利帕斯州、奇瓦瓦州和下加利福尼亞州因地理位置優勢和貿易政策支持，吸引了大量外資製造商在當地建立工廠，主要從事出口貿易。這裏就有個很有趣的現象了。

眼下，墨西哥正成為中企投資「熱土」，中國資本正在成為墨西哥增長最快的外資來源。根據墨西哥聯邦經濟部的數據，從今年1月1日至3月15日，中國已迅速升至墨西哥第四大外國直接投資（FDI）來源國，而在2023年，中國還沒有躋身墨西哥十大投資國之列。隨着中美貿易的持續重組和美國政府推行的「近岸外包」戰略，墨西哥愈發成為中國企業海外投資的熱門目的地。一方面，從中國出口到美國的產品面臨着更高關稅；另一方面，根據2020年生效的「美墨加自貿協定」（USMCA），在墨西哥生產的符合某些原產地規則的產品，可以免稅出口到美國。這讓墨西哥有了很大優勢。

香港英文媒體《南華早報》8月22日刊發對墨西哥駐華大使施雅德（Jesús Seade Kuri）的專訪報道。施雅德說，「美國只希望我們和他們合作，但我們很清楚自己不想這麼幹。相反，我們正熱切致力於吸引來自中國的夥伴和投資。」施雅德表示，雖然美國是墨西哥最大貿易夥伴，但墨方反對美國對中墨貿易往來發號施令。施雅德把中國視作墨西哥政治、經濟和商業的「關鍵參與者」和「好朋友」。在他看來，中美對墨西哥都很重要，雙方關係緊張對墨西哥而言是個「壞消息」，那些認為對華關係不佳，美國就會從墨西哥進口產品的說法，屬於無稽之談。

圖為2021年6月12日，西班牙一個活動場地中的墨西哥國旗。（Getty）

一方面，中國和墨西哥之間的貿易近年來一直在飆升。根據航運數據平台Xeneta的數據，2023年中國和墨西哥之間的集裝箱運輸年增長率達到34.8%，而2022年僅增長3.5%。中國海關數據顯示，今年前7個月，兩國貿易總額達到636億美元，比2023年同期增長12.4%。

但今年4月，情況出現了變化。4月22日，墨西哥政府以「防止不公平競爭」「保護本國企業」為由，宣布對鋼、鋁、紡織品等544項商品徵收5%至50%的臨時進口關稅。多名分析人士認為，考慮到中墨貿易額巨大，墨西哥此舉針對中國商品，是迫於美國壓力下的結果，將影響該國價值約480億美元的進口。

另一方面，在所有外國投資中，中國在墨西哥的投資尤其受歡迎。施雅德認為，因為「中國是全球增長的引擎，是一個出色的製造商，也是技術的來源」，「我們希望中國公司不僅帶來製造業和技術，而且真正與墨西哥機構合作，通過研發活動創造技術。」

但，隨着中墨貿易往來日趨密切，美國政府加大了對墨西哥的施壓力度，企圖攪亂雙邊貿易特別是中企出海佈局的藍圖。去年12月，美國財長耶倫（Janet Yellen）訪問墨西哥時，雙方同意建立監督機制篩選外國投資者。此前，拜登政府還採取措施，宣稱要堵住所謂「中國商品借道墨西哥繞過美國關稅」的漏洞。

這些都足可見，美國非常擔心對墨西哥的不受控。但這就是美國，對他國的「掌控」顯得如此理所應當。連墨西哥總統完全不顧外交禮儀公開開始怒斥美國長期實行的干預主義。當然，這不是第一次，也肯定不會是最後一次。