一蠢再蠢的菲律賓　真要死心塌地的跟着美國?

據路透社報道，當地時間8月27日，美軍印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）在印太司令部組織的一場軍事論壇間隙宣稱，美國軍艦可以在南海護送菲律賓船隻執行補給任務，這是一個「完全合理的選項」。

在美國「主子」做出上述表述後，菲律賓立刻有了底氣，菲武裝部隊總參謀長聲稱，當菲律賓無法獨立應對中國時，不僅會尋求與美國合作，還要與其他「志同道合的國家」合作。參與這場論壇的菲律賓國防部長德奧多羅（Gilberto Teodoro）則搬出《美菲共同防禦條約》當保護傘，稱儘管《美菲共同防禦條約》已被證明在南海具有「巨大威懾力」，但必須對該條約進行更廣泛的解釋，以應對「充滿實力和狡猾的對手」。

菲律賓國防部長德奧多羅（Gilberto Teodoro）稱要對《美菲共同防禦條約》進行更廣泛解釋。

德奧多羅還試圖拉上該地區其他國家一同譴責中國，稱中國為「最大的和平破壞者」，但「我相信他們並不是不可遏制的，因為這只是一個達成全球共識的問題。」他還聲稱，對菲律賓來說，在軍事上形成足夠的威懾至關重要，這樣才能向中國表明，菲律賓對保護其「主權」是認真的，並將為此而戰。

不清楚菲律賓如何在軍事上對中國「形成足夠的威脅」，也許德奧多羅是在美國人組織的場子裏喝多了，忘了不久前他們海軍陸戰隊士兵在試圖闖入仁愛礁偷運建築材料時遇到中國海警執法，其中一位士兵在摩擦中才剛剛丟掉拇指，另外這些菲律賓軍人持有的槍支，一共七支，也被中國海警收繳。

就這樣的軍事能力，中國一沒出動建制海軍，二沒動用槍支武器，自始至終保持高度克制，僅僅從海警船上放下幾個橡皮艇，幾個海警，一把斧頭就能取得這樣的戰績，拿什麼對中國形成「足夠威懾」？

2024年3月5日，菲律賓海岸警衛隊在南海仁愛礁執行補給任務時，中國海警船隻進行攔截。菲律賓海岸警衛隊人員正在準備橡膠護舷。（Reuters）

靠《美菲共同防禦條約》定義美國應該承擔的協防義務？靠其他「志同道合的國家」合作？請問當這場衝突發生，菲律賓海軍陸戰隊士兵手指遺失，槍支也被收繳的時候，美國人在哪裏？其他那些「志同道合的國家」又在哪裏？

那場衝突就是一場測試，它測出了菲律賓保護「主權」是否認真，也測出了《美菲共同防禦條約》的成色，就像當年炮擊金門，解放軍大炮一響，為蔣艦護航的美軍艦立刻火速跑到金門外海一樣，美國人那些脆弱的防禦承諾，根本不靠譜。它本來應該對菲律賓是個提醒，卻不料這個國家武裝部隊的高官竟然這麼愚蠢，一次蠢已經行了，難道還要再蠢？要死心塌地的做美國在南海的走狗？

菲律賓2024年6月19日發布影片，指控中方採用暴力手段，包括破壞菲方船隻（影片截圖）

德奧多羅說中國是「充滿實力和狡猾的對手」。這句話只對了三分之一，中國確實有實力，但中國不是狡猾，而是智慧；中國無意於做菲律賓的對手，菲律賓也不配被中國定義為對手。就算是菲律賓自大到認為自己有資格做中國的對手，願意做域外國家，譬如美國的走狗，中國也不會在菲律賓身上浪費太多精力。於中國而言，菲律賓是搬不走的鄰居，應該國家不分大小成為朋友，像在杜特爾特（Rodrigo Duterte）在位那樣，但如果菲律賓甘願做美國的走狗，在南海幫美國尋釁滋事，中國有一百種辦法讓菲律賓難受。

圖為2024年7月30日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）在馬尼拉馬拉卡南宮（Malacañang Palace）與美國務卿布林肯（Antony Blinken，不在圖中）舉行會議。（Basilio Sepe/Pool via REUTERS）

中國不是南海和平的破壞者，而是南海和平的捍衛者，中國在南海問題上的立場很簡單，就是域外國家滾一邊去，南海區域內的事情由區域內國家坐下來協商處理，如果協商不好，可以先放下爭議，共同開發。中國在南海問題上的立場完整地體現在《南海各方行為宣言》裏，在和南海各國溝通時，中國反覆重申願以增進本地區的和平、穩定、經濟發展與繁榮為己任。

任何一個國家，如果和中國硬碰的，或者以為拉上域外國家做靠山就能讓中國服軟，逼中國放棄原則立場，那一定是大錯特錯，會自取其辱。南海九段線內本來就是中國的領土，中國對仁愛礁、黃巖島等具有無可爭議的主權，中國在南海的行為是為了維護本國的主權和領土完整。中國不在南海找事，也不怕事，是中國的地方，中國一厘米都不會讓，不是中國的地方，一厘米也不會要。不管菲律賓還是美國，都不要低估中國維護本國主權與領土安全的決心。