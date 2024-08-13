馬凱碩：西方低估中國前景　中國文明至少再繁榮100年

當地時間8月11日，新加坡《聯合早報》發布了一篇對於新加坡知名學者、資深外交家馬凱碩（Kishore Mahbubani）的專訪，本月出版了回憶錄的他，繼續就國際局勢發展獨到見解。



由於馬凱碩一直以來對華友好，經常發表友華言論，他也被不少外界輿論打上了「親中」的標籤。對於這個話題，他不迴避地表示，自己「親新加坡」，為新加坡的利益服務。但他自知為何會有人覺得他「親中」，究其原因是因為他經常和一些西方人士爭論，而這些西方人士的對華認知大多是扭曲的。

在看到西方部分有心人士刻意「唱衰中國」後，馬凱碩卻將自己形容是一名「中國樂觀主義者」，對中國的長期前景保持樂觀。他進一步解釋道，這種樂觀是因為他對於中國歷史和中國文明周期循環的了解，在經歷過衰退後，中國文明一定會強勢觸底反彈。正因如此，他認為中國文明還會至少繁榮100年，其發展動力還會持續很長時間。

圖為2013年12月4日，中國北京，時任美國副總統拜登12月4日至5日訪華，中國國家主席習近平（右）在人民大會堂內與美國副總統拜登（左）握手。（Getty）

馬凱碩在採訪中表示，當出現重大地緣政治競爭時，一方自然會妖魔化另一方，雙方都會把自身利益放在首位，而這時小國的利益就會被犧牲，就像新加坡。對於新加坡而言，必須要做的是確保不捲入其中，不偏袒任何一方，同時做一些事情來減少競爭，以避免衝突。

在他看來，中國的主要挑戰是，要在地緣政治上同美國打交道，問題在於中國是否有能力應對這些挑戰，而這也正是他認為美國完全低估了中國的地方。

美國低估了中國人民和中國政府找到務實解決方案的能力。說到底，西方普遍對中國及其前景持悲觀態度，我總說我屬於『瀕危物種』，叫做『中國樂觀派』，我對中國的長期前景保持樂觀。

馬凱碩說，這種樂觀源自對中國歷史的了解，中國文明有其周期循環，當中國文明衰退時，可能會衰退得非常厲害，但在觸底之後，中國文明會像過去一樣反彈。

「所以合理預期，中國文明還會至少繁榮100年。」他提到，中國自改革開放以來，只過了大約45年，所以中國文明的發展動力還會持續很長一段時間。

馬凱碩還認為，中國共產黨是世界上最重視唯才是用的組織之一，但許多西方人卻避之不談。「我認為，如果你想比較美國政府和中國政府，以及其各自政策制定者，我會說中國政策制定者的思想水平在很多情況下優於美國，也優於歐洲政策制定者。」他也強調，人們也永遠不要低估美國，這是一個非常強大的社會，中美各有所長，這就是為什麼中美競爭如此精彩。

馬凱碩預測，無論誰當選美國總統，中美關係一定會變得更糟，因為在華盛頓有一種強烈的政治共識。圖左：民主黨總統候選人賀錦麗；圖右：共和黨總統候選人特朗普。（Reuters）

展望今年年底的美國總統大選，馬凱碩預測，無論誰當選美國總統，中美關係一定會變得更糟，因為在華盛頓有一種強烈的政治共識，認為美國有10年時間來阻止中國成為世界第一，並認為這符合美國利益。「我可以保證，無論誰贏得美國總統大選，都會對中國施加更大壓力，所以我們要做好心理準備，來迎接中美關係的艱難道路。」

「美國所犯的最大戰略錯誤，就是在缺乏戰略的情況下發起了對華競爭。」無獨有偶，今年6月10日在阿聯酋戰略研究中心（ECSSR）發表演講時，馬凱碩也曾表示，美國認為大約還有10年時間來阻止中國成為世界領導者，因此無疑將利用這段時間加大對華施壓，可是美國依然無法遏制中國。

他當時強調，中國從蘇聯解體中汲取了經驗。與美國不能接受同級別競爭對手不同，中國並沒有對抗美國等世界其他大國的野心，中國重視的是加強國內經濟社會建設，並改善與周邊國家關係。他呼籲美國放棄遏制戰略，與中國展開合作，共同創造一個足夠容納兩個大國的世界。

我們時代的一個大問題是，多邊主義是夕陽產業還是朝陽產業？表面上看似乎是夕陽產業，因為強國正在忽視它。而且悲哀的是，美國和其他西方大國此前卻創建了一系列優秀的多邊機構。

馬凱碩提醒美國，削弱這些多邊機構的做法是不明智的，應當重新加強多邊主義，人口只佔全球12%的西方也總會明白，加強多邊主義才符合自身利益。

馬凱碩表示，100年前的1924年，美歐國家幾乎在全世界殖民，少數歐洲人控制了整個世界，但這在今天不可想象，西方的力量已經減弱，而人們正見證人類歷史上最大規模地緣政治競爭的展開，即在中國和美國之間。

在所寫的書中，馬凱碩嘗試解釋「21世紀將屬於亞洲」，而他所看到的情況是，雖然經濟力量正轉向亞洲，但文化力量仍牢牢掌握着西方人手中，許多西方人並不了解即將到來的「亞洲世紀」。

中美關係：中共中央政治局委員、外交部長王毅2024年4月26日上午在北京同美國國務卿布林肯（不在圖中）舉行會談。（Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS）

中美關係：中共中央政治局委員、外交部長王毅（不在圖中）2024年4月26日上午在北京同美國國務卿布林肯（Antony Blinken）舉行會談。（Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS）

馬凱碩是新加坡著名的學者型外交官，為新加坡外交服務33年的他，曾經擔任新加坡常駐聯合國代表和聯合國安理會主席，同時也是新加坡國立大學李光耀公共政策學院創始院長。作為長期關注研究亞太及中國社會發展的學者，馬凱碩對中國在脱貧攻堅、防控疫情、應對氣候變暖等方面取得的成就印象深刻，他曾稱讚中國在應對全球性挑戰方面為世界樹立了「積極榜樣」。

在觀察者網2023「答案」年終秀上，馬凱碩表示，隨着各方面相對實力的下降，西方應向全球南方國家釋放更多的權力，各國共同參與全球治理。他呼籲西方可以學着與中國開展更多的合作，因為中國創建了許多有利於全球福祉的全球組織，比如亞洲基礎設施投資銀行卓有成效，金磚國家共同創立的新開發銀行也收穫頗豐。西方另一個明智的選擇是鼓勵國際貨幣基金組織和世界銀行與這些新興機構合作，這樣世界才會變得更加美好。

本文轉載自觀察者網