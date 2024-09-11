各大國爭相召開非洲峰會　中國靠什麼脱穎而出？

在非洲各國的日程表上，除了9月參加在北京舉行的中非合作論壇，2024年要參加的峰會還有在新德里舉行的第四屆印度非洲論壇峰會以及在倫敦舉行的由美英法德荷蘭等國政府和銀行家支持的「投資非洲」論壇。

今年以來非洲國家已經馬不停蹄參加了1月的首屆意大利-非洲領導人峰會，3月美國主辦的第九屆電力非洲峰會，5月第16屆美國-非洲商業峰會，6月的首屆韓國-非洲峰會。

近年來各大國爭相舉辦非洲峰會。2021年5月，法國總統馬克龍邀請20多個非洲國家首腦在巴黎召開非洲金融峰會。2021年12月，第三屆土耳其-非洲峰會在伊斯坦堡舉行，非洲16位國家元首和102位部長參會。2022年8月，第八屆東京非洲發展國際會議在突尼斯舉行。2022年2月，歐盟與非盟及其成員國在布魯塞爾舉行第六屆歐非峰會。

2022年12月，美國總統拜登邀請45位非洲國家領導人參加第二屆美非峰會。2023年7月，第二屆俄羅斯-非洲峰會暨經濟和人道主義論壇在聖彼得堡舉行，40多個非洲國家和區域組織派出高級別代表團參會。2023年11月，沙特阿拉伯在首都利雅得舉辦首屆沙特-非洲峰會，50多個非洲國家的國家元首、政府首腦和高級別代表出席。

在百年未有之大變局下，非洲這日漸崛起的大陸在能源礦產基建等諸多領域充滿機遇。各大國自然不願錯過機會，爭相舉辦非洲峰會。

美國總統拜登2022年12月在華盛頓的美非峰會上講話。（Reuters）

在論壇規模上，動輒邀請幾十個非洲國家與會已經是通用做法。在投資規模上，歐盟2022年承諾為非洲提供1500億歐元（約合1656億美元）資金以支持歐盟在非洲的「門戶計劃」。2023年首屆沙特非洲峰會上，除了沙特阿拉伯牽頭的交易外，由該地區多家發展基金、伊斯蘭開發銀行和石油輸出國組織組成的阿拉伯協調小組承諾將為非洲的發展提供500億美元的援助。2022年拜登提出的計劃是在未來3年向非洲投入550億美元。

和歐盟中東美國的大手筆相比，中國在9月的中非合作論壇宣佈將向非洲國家提供3600億元（約合510億美元）資金支持並不獨佔鰲頭。

韓國今年6月承諾到2030年將對非發展援助增至100億美元，併為韓國企業在非洲投資提供140億美元的融資。意大利今年1月宣佈提供55億歐元資金的馬泰計劃。2022年日非峰會，日本宣示將給予非洲300億美元資金支持。印度2016年宣佈在未來5年向非洲提供100億美元優惠貸款及6億美元無償援助。日本印度韓國等國的資金支持加起來也有500多億美元左右，並不比中國的資金支持額度低。

中國雖然是非洲最大的貿易夥伴，但是歐盟整體上是非洲最大的貿易夥伴。2023年，歐盟與非洲貿易額為3400億歐元（約合3974億美元），按年增長4.5%，中非貿易額為2600億歐元（約合2870億美元），按年增長1.5%。在貿易額上美非也許不能同中非相提並論，但是歐盟作為非洲傳統的貿易夥伴，實力雄厚。

在分析人士看來，世界第二大經濟體中國，市場前景廣闊，產業鏈完備，在大額投資和援助加持下，實力不容小覷。作為最大的發展中國家，中國的表現已經不遜色於歐美。相對於傳統格局，中國在非洲的強勢出線就是最大的變化。但是中國能夠看到的非洲機會，其他國家也能看到。競爭激烈的投資非洲潮流之下，中國靠什麼脱穎而出？

圖為2023年7月28日，俄羅斯總統普京與非洲國家領導人在聖彼得堡進行工作晚餐。（Reuters）

和其他國家相比，中國的競爭力首先體現在真誠和尊重。中國能夠做到不干涉非洲國家內政，不提出合作政治附加條件。而且歐美大多數國家都做不到。

美國對非洲國家區別對待，政治上拉攏「信譽良好」國家，刻意排除不符合美國價值觀的非洲國家；在資源與援助上向具有戰略價值的非洲國家傾斜，邊緣化貧窮弱小國家，人為製造非洲國家的分裂與不和。多數非洲國家對此心知肚明。

非盟前駐美國代表阿里卡納·奇霍姆博里-奎奧表示，美非峰會將是失敗的，除非美國人平等對待非洲人。非盟委員會主席法基在出席意非峰會時說，重啟意非關係任務艱鉅，如果想與非洲達成互惠互利的合作，就不能光喊幾句口號而已。他還抱怨說，在「馬泰計劃」公布之前，意政府並未與非洲國家協商。非洲小國領導人能夠見到美國國務卿就已經是幸運，能夠在白宮接受招待很少見。

與之相反的是，中國國家主席習近平在中非合作論壇期間馬不停蹄一一會見了四十多個非洲國家領導人，沒有厚此薄彼區別對待。在9月6日的中非企業家大會上，聖多美和普林西比總理特羅瓦達說，「中國是一個大國，而聖多美和普林西比是非洲大陸第二小的國家，我今天能夠發言體現了中國一貫尊重各國和各國人民」。

在同非洲國家交往時，中國沒有居高臨下，也沒有指手畫腳，尊重和平等相待的姿態，而非救世主的姿態同非洲打交道，這是歐美等國家做不到的。

作為2024年中非合作論壇峰會的重要配套活動，第八屆中非企業家大會9月6日上午在北京國家會議中心舉行，聖多美和普林西比總理特羅瓦達出席大會併發致辭。（香港01）

最為重要的是，中國政治和政策的穩定性是其他各國不能比的。中國外長連續34年年初首訪非洲，中國和非洲的領導人峰會從2006年開始機制化舉辦，其他國家大多是最近幾年才開始蜂擁舉辦峰會。中國政策的前瞻性和中國外交的持續性投入是其他國家不具備的。

美國政策搖擺幅度非常大，缺乏明晰的戰略佈局和政策連續性，兑現承諾的可能性也較低。比如奧巴馬時期美非峰會上，奧巴馬承諾對非330億美元基建投資，但是特朗普上台後就推翻了奧巴馬政府時期的政策，特朗普執政了4年，美非貿易額跌一半。

歐盟雖然拋出了1500億歐元的龐大對非支持計劃，但是一個核心問題仍沒有答案：歐盟準備如何拿出這筆鉅額資金。德國墨卡託中國研究中心發布的報告認為，歐盟想用一種極為「歐洲式」的方法解決籌款的問題，鼓勵私人或公共投資者提供資金。但要想找到合適、可靠的投資者並不簡單。1500億歐元中的很大一部分可能不會來自公共投資，這首先就帶來了很大的不確定性。

也許風雲會變幻，其他國家會改變，但是中國兑現承諾的決心不會改變。中國連續15年保持非洲第一大貿易夥伴國地位。過去二十多年，中國對非貿易額和投資存量分別增長20多倍和100倍。這些數字的背後就是中國落實承諾的結果。激烈的競爭下，大國即便有資金支持亦不能保證有絕對優勢，還需要小心經營在方方面面下功夫。中國也許在資金規模方面不能獨佔鰲頭，但是綜合資金落地、政策穩定性等方方面面的要素，中國的整體競爭力已經脱穎而出。