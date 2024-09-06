中非合作論壇｜李強盛讚企業家貢獻　贊比亞總統籲企業不要抱怨

作為2024年中非合作論壇峰會的重要配套活動，第八屆中非企業家大會9月6日上午在北京國家會議中心舉行，中國國務院總理李強、塞內加爾總統法耶（Bassirou Diomaye Faye）、津巴布韋總統姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）、贊比亞總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema）、加蓬過渡總統恩圭馬（Brice Oligui Nguema）、科摩羅總統阿扎利（Azali Assoumani）、聖多美和普林西比總理特羅瓦達（Patrice Trovoada）出席大會並致辭。



李強在致辭中就提升中非合作提出三點：進一步加強市場對接、進一步推動產業融合、進一步強化創新驅動。李強說，中國和非洲都有14億多人口的超大市場，重申中國將擴大對最不發達國家的單邊開放，願意和非洲不斷促進貿易投資便利化，同時，中國將拓展非洲農產品輸華的「綠色通道」，也歡迎非洲更多優質產品進入中國。此外，李強還喊話和盛讚企業家的貢獻和作用。

作為2024年中非合作論壇峰會的重要配套活動，第八屆中非企業家大會9月6日上午在北京國家會議中心舉行，中國總理李強出席並致辭。（香港01）

塞內加爾總統法耶在發言中稱，非洲發展需要巨大資金支持，外國對非投資缺口巨大，每年基礎設施建設有1000億美元缺口。我們驚喜的是中國投資接近疫情前的水平。靠公共投資是遠遠不夠的，中國和非洲的私營部門將在合作中扮演重要作用。

津巴布韋總統姆南加古瓦說現在是投資當地的最好時機，期待在津巴布韋見到各位。

贊比亞總統希奇萊馬致辭稱，政府和企業是夥伴關係，政企一家親，政府要為推動經濟增長營造良好投資環境，所以我們會盡最大努力營造一個讓企業家尋找機會的平台。非洲充滿機會，每個國家都有機會，我們希望實現工業化和農業現代化，我們需要企業充分參與其中。非洲企業要抓住中國零關稅這個機會，充分利用中國市場。企業遇到政策等問題，不要抱怨，不要在社交媒體發表評論，可以直接去找政府。我們不是競爭者的關係，我們是合作關係。

贊比亞總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema）。（香港01）

加蓬過渡總統恩圭馬說，非洲特別是中部非洲有着極大機遇。我們要為年輕人提供交流機會。大家要充滿創造力的幹起來。

科摩羅總統阿扎利說，非洲有大量資源和人力。中國投資者將在非洲會享受到所有的便利。

聖多美和普林西比總理特羅瓦達說中國是一個大國，而聖多美是非洲大陸第二小的國家，他今天能夠發言體現了中國一貫尊重各國。

此次企業家大會規模達到1000人，有中方企業家代表382人、非方企業家代表408人參加，人數遠超主辦方預期。