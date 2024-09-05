中非合作論壇｜中國對非洲無償軍事援助激增

中國國家主席習近平9月5日在中非合作論壇峰會上宣佈，中方願同非方建立落實全球安全倡議夥伴關係，打造倡議合作示範區，向非方提供10億元人民幣無償軍事援助。



此次峰會是中非線下舉行的第四次領導人峰會。

在2006年的首次中非合作論壇峰會上，當時中國宣佈的涉非合作更多集中在經貿、醫療、農業等領域，時任中國國家主席胡錦濤並沒有宣佈對非軍事援助。

從2015年開始，中非在安全方面的合作開始增多。在2015年中非合作論壇約翰內斯堡峰會上，習近平宣佈「十大合作計劃」，第十項是中非和平與安全合作計劃。在這一計劃下，習近平宣佈中方將向非盟提供6,000萬美元無償援助，支持非洲常備軍和危機應對快速反應部隊建設和運作。

南非總統拉馬福薩9月5日出席2024中非合作論壇峰會。（香港01）

在2018年中非合作論壇峰會上，習近平宣佈未來3年和今後一段時間重點實施「八大行動」，其中第八項行動是「實施和平安全行動」。習近平說，中國決定設立中非和平安全合作基金，支持中非開展和平安全和維和維穩合作，繼續向非洲聯盟提供無償軍事援助。而當年9月28日習近平在參加聯合國維和峰會時提出今後5年中國將向非盟提供總額為1億美元的無償軍事援助，以支持非洲常備軍和危機應對快速反應部隊建設。

此次峰會，習近平宣佈十大夥伴行動，第十項為「安全共築夥伴行動」。10億人民幣的無償軍事援助將在這一夥伴行動下進行。

從2015年的「和平與安全合作計劃」到2018年的「實施和平安全行動」，再到今次2024年「安全共築夥伴行動」，中非在安全領域的合作層次逐步上升。從2015年的3.8億元人民幣到2018年的6.88億元人民幣再到今年的10億元人民幣，中國對非無償軍事援助的額度在激增。