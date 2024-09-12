賀錦麗、特朗普電視辯論，美國總統選舉的階段性表演

美國總統選舉的重頭戲，共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）和民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的電視辯論當地時間9月10日晚上演。辯論後出爐的「閃電」民調顯示，63%的受訪者認為賀錦麗贏得了這次辯論，37%的人認為特朗普贏得了辯論。Polymarket數據顯示，賀錦麗的獲勝概率從46.5%上升至49%。表面上看賀錦麗贏得了辯論。但是特朗普也宣佈自己贏得了辯論。

而事實上，誰贏誰輸，沒有定論。沒有明顯的贏家，也沒有明顯的輸家。

賀錦麗贏在了沒有明顯失誤。拜登（Joe Biden）退選後，賀錦麗倉促接力競選，此次辯論是賀錦麗的一次重要形象展示。在辯論前賀錦麗準備相當充分。她多數時間待在酒店接受辯論特訓，有幕僚扮演特朗普模仿辯論現場，也有替身模仿特朗普的攻擊性言論。在辯論中，賀錦麗能夠在一些話題上發起對特朗普的攻擊，也可以在特朗普發言時利用特色豐富的表情吸引注意力。

整體而言，賀錦麗在形象管理和話題管理上是得體的。她在拜登退選後成功展示了自己的能力，證明了自己配得上競選總統，是一個合格的總統候選人，僅此而已。

特朗普的表現中規中矩，沒有明顯的優勢。由於此前特朗普對陣拜登時優勢明顯，並且在槍擊事件之後聲望達到了頂點。在對陣賀錦麗時，特朗普沒有明顯特殊的 特別的表現，這在不少人看來就是「輸」。不過相比以往口無遮攔的民粹化表達，特朗普此次收斂很多，在爭取中間選民上有一定的進步。

辯論前，人們擔心身高6呎3的特朗普和身高5呎4的賀錦麗之間會有明顯的高企差距，但在電視上看起來，其實並不明顯。（Reuters）

辯論之後的民調是否能夠準確反映民意還需要審慎觀察。2016年大選，希拉里（Hillary Clinton）一邊倒地贏得民調，結果特朗普贏了選舉。2020年大選，拜登同樣一邊倒地贏得了民調，特朗普雖然輸了選舉但是卻出人意料地贏得了7000萬張選票，拜登的優勢並沒有民調顯示的那麼大。

這一次大選，拜登和特朗普對決時期，拜登表現差強人意才造成特朗普的民調優勢。但是賀錦麗接替拜登之後，整合了所有的資源之後，在一些民調上開始反超特朗普。這是主流精英對民主黨的偏愛。特朗普的支持者基本盤難以完整體現在民調結果中。

2020年的大選受疫情影響，郵寄選票有利於拜登的選情。現如今疫情已經過去，民調不利不代表特朗普就一定會輸掉選舉。整體而言此次電視辯論是美國大選的階段性任務。未來大選的結果如何，仍然要看搖擺州的情況，看選前的社會情緒以及是否會有突發事態。