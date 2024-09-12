美國大選｜賀錦麗「乘勝狙擊」提議再進行辯論　特朗普：不太願意

美國民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）與共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於9月10日的首次辯論已結束，他11日受訪時表示，已在這次辯論中大勝賀錦麗，不太願意再與她進行辯論；相反，賀錦麗團隊則表示隨時準備進行第2次辯論。



2024年9月10日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）和美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）出席由美國廣播公司（ABC） 在賓夕法尼亞州費城舉行的總統選舉辯論。（Reuters）

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）11日報道，賀錦麗競選主席狄龍（Jen O'Malley Dillon）在辯論結束後迅速發聲明表示，美國民眾在辯論中看到他們將在11月大選投票中面臨的選擇：是與賀錦麗一起向未來前進，還是與特朗普一起倒退。

她在聲明中隔空向特朗普「下戰書」稱：「副總統賀錦麗已經準備好進行第二次辯論，特朗普你是否已準備？」

特朗普在接受霍士新聞頻道（Fox News）訪問時稱：「我們已度過美好的一晚，我們贏得這次的辯論」，並指出他「不太傾向」（less inclined）再與賀錦麗辯論。他聲稱，賀錦麗在這次辯論表現不佳，其團隊才會要求第二次辯論。

2024年9月10日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）和美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）出席由美國廣播公司（ABC） 在賓夕法尼亞州費城舉行的總統選舉辯論。（Reuters）

特朗普8月曾同意出席由霍士新聞主辦、由記者貝爾（Bret Baier）與麥卡勒姆（Martha MacCallum）主持的辯論，但他於11日的訪問中卻改稱表示希望能由其他人選主持。