以色列打開民用設備武器化潘多拉魔盒　嚴重惡化國際產業鏈合作

加沙的大規模流血還未結束，以色列又在黎巴嫩開啟新戰爭行動。不同於在加沙用飛機大炮殺人，在黎巴嫩，以色列發明了一種更令人乍舌的新殺人模式。

9月17日，上千名黎巴嫩真主黨成員攜帶的呼叫器於下午幾乎同一時間升温爆炸，造成9人死亡，2800人受傷，其中200人傷勢嚴重。該產品經媒體曝光為台灣金阿波羅公司品牌產品，金阿波羅稱這些產品為授權貼牌由匈牙利代理公司生產，但媒體進一步調查發現這家匈牙利公司只是一家空殼公司。

另外，黎巴嫩公共衛生部公共衛生緊急行動中心最新的通報還顯示，9月18日在黎巴嫩又爆發了新一輪無線通信設備爆炸，又造成至少20人死亡，450多人受傷。消息顯示，發生爆炸的通信設備經確認為ICOM V82型對講機，據稱為日本製造。

配合這兩起爆炸案發生，以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）18日表示，戰爭步入新階段，衝突重心正在向北方的黎巴嫩移動。以色列摩薩德則被認為是這兩起尋呼機爆炸案的罪魁禍首，加蘭特雖然沒有直接承認，卻不打自招地公開表示，以情報特工部門取得的成績「令人印象深刻」。

單獨的尋呼機被用來做定時遙控炸彈，在二十多年前並不罕見，如今這種血腥的恐怖主義殺人遊戲，被以色列又玩出了新花樣。

此前，工業通信界和普通民眾想象力再豐富，也想不出這種老掉牙的民用通訊設備，居然能被以色列軍事情報機構用作大規模遠程殺傷武器。黎巴嫩真主黨本來是為了規避被美以情報機構監控，才放棄手機改用尋呼機通訊，想不到居然被以色列從產業鏈下手，通過在尋呼機置入高爆炸藥，實現了大規摸殺傷。

2024年9月18日，黎巴嫩南部與首都貝魯特再有真主黨通訊設備爆炸。圖為一間位於黎巴嫩南部城市西頓（Sidon）的手機商店升起煙霧。（Reuters）

更令人恐怖的是，一個小小的尋呼機被內置炸藥，都會造成如此巨大的殺傷效果。如果是體積更大的手機、汽車，也被置入後門和遠程控制炸藥，通過引爆電池或短路升温引爆炸藥，會產生多麼可怕的後果？另外還有其它家用電器，工業設備，個人電子設備等等，消費者要不要都拆開看看？

所以，以色列摩薩德此舉，開創了一個非常惡劣的先例，打開了個體民用設備武器化的潘多拉魔盒，刺破了現代社會關於戰爭規則的基本倫理，很難說不具有恐怖主義性質。

另外，這事還提醒人們，第一，現代戰爭與安全問題，絕對不能再以傳統概念來定義，與現代訊息技術相關的非傳統安全和其它以殺傷對方為目的的非傳統戰爭，將會越來越氾濫，哪個國家如果在科技上落後，可能死都不知道自己是怎麼死的。

第二，人類全球化以來形成的國際產業鏈合作將面臨新的根本性安全挑戰。傳呼機殺人以一個非常直觀的案例向人們展示了全球化以來形成的國際產業鏈分工是多麼脆弱，就算在沒有利益衝突的國家，也要防止被敵人滲透、利用。

就像這次，以色列在摸清真主黨所用尋呼機後，從匈牙利和日本廠家下手，在產品中置入後門和高爆炸藥，誰能想得到呢？這樣下去，全球體系下的工業合作成本，不知道又要上升多少。各國出於安全需要，必然會以鄰為壑，首先戴上懷疑論的眼鏡審視國際商業合作伙伴， 惡化國際產業合作信任環境，加劇本已高度脆弱的國際產業鏈合作。

人類進行科技發明和推進全球化進程本來是為了服務人類，但是這些現代文明成果到了魔鬼手裏，卻成了殺人工具。盜亦有道，即便是戰爭，也應該遵循一些基本的倫理底線，這是人類進入現代文明的標誌，也達成了一些普遍的基本規則，這些刺破人類道德底線的始作俑者，早晚有一日，會遭到歷史的清算。