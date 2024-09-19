黎巴嫩通訊設備爆炸｜疑以色列「神秘部隊」策動 不輸美國國安局
撰文：聯合新聞網
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黎巴嫩真主黨所使用的呼叫器和對講機接連兩日同步引爆，累計已造成至少32人死亡、超過3000人受傷，震驚國際社會。
以色列被指幕後黑手，使以色列國防情報部門神秘的8200部隊（Unit 8200）再次引起外界關注，有西方安全消息人士透露，這個部隊參與了這次行動的策畫。
傳呼機對講機爆炸導致數千人傷亡包括兒童 點圖了解更多（慎入）：
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傳呼機接連發生爆炸後，大量傷者被送往醫院救治，醫院內情況一片混亂（有血腥鏡頭）：
路透引述西方安全消息人士稱，8200部隊是一個不屬於情報機關「摩薩德」（Mossad）的軍事單位，但參與今次已策畫一年多針對真主黨的行動。
並指8200部隊主要參與技術方面測試，包括如何在呼叫器內裝置爆炸材料。
對此，以色列軍方及總理辦公室均拒絕對襲擊行動置評。
前軍事情報官員、現任以色列國防與安全論壇研究主任庫柏瓦塞爾（Yossi Kuperwasser）表示，目前尚無證據顯示該軍事情報單位參與這次攻擊。
但他也認同，8200部隊的成員都是以色列軍隊中最優秀、最聰明的，畢竟他們面臨的挑戰通常是非常艱鉅的，所以必須讓最優秀的人才參與其中。
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8200部隊任務之一是開發及操作情報收集工具，經常比作為美國國家安全局（NSA），但一直以來都少有它的訊息。
直到2018年，以色列國防部在一份聲明中透露，這個部隊協助挫敗伊斯蘭國對西方國家的空襲，這才開始為外界認識。當時的聲明說該部隊的行動範圍，從情報收集、網路防禦及技術攻擊等。
此外，雖然以色列從未證實，但據傳8200部隊也參與過導致伊朗核離心機癱瘓的「震網」（Stuxnet）攻擊，以及以色列境外一系列引人注目的行動。
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