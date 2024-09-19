黎巴嫩爆炸｜供應鏈成戰爭武器　分析：以色列製造恐慌震懾真主黨

分析指出，以色列把握黎巴嫩真主黨棄用手機、選擇傳呼機的情況，通過滲透供應鏈，在傳呼機中暗藏炸藥，再選定時機同時引爆，成功展開讓對手側目的間諜破壞行動。真主黨將面對做出回應的壓力，但相信它仍然希望避免和以色列爆發全面戰爭。



駐布魯塞爾的軍事和安全分析師馬格尼爾（Elijah Magnier）指出，以色列要在傳呼機中嵌入爆炸引爆器，就很可能須進入這些設備的供應鏈。他告訴法新社：「以色列情報部門滲透生產過程，在不引起懷疑的情況下給傳呼機添加了爆炸部件和遙控引爆裝置。」

馬格尼爾提到，這也可能意味着，把傳呼機賣給真主黨的第三方是偽裝成功的以色列情報組織。駐迪拜分析員卡瓦吉（Riad Kahwaji）也認為：「毫無疑問，以色列擁有的工廠製造並運出了這些爆炸裝置。」

2024年9月17日，社交媒體獲得的影片截圖顯示，黎巴嫩貝魯特一間超市內，一名男子的傳呼機突然發生爆炸，現場一片混亂。（X@yashar）

此次襲擊顯然經過精心謀劃。美國中情局前分析師迪米諾（Mike Dimino）說，這是「典型的破壞行動」，需要數月甚至數年時間策劃。

伊朗消息人士說，事發時傳呼機響了幾秒，促使真主黨武裝人員把手放在傳呼機上，或把傳呼機舉到面前查看，接着其中的炸藥就爆炸了。根據路透社審查的錄影，傳呼機爆炸範圍不大，似乎只傷到佩戴傳呼機或離傳呼機最近的人，也沒有對建築物造成重大損壞或引發火災。

真主黨向來以保密作為軍事戰略的基石。由於擔心手機通訊會被以色列攔截，真主黨領導人此前呼籲成員和他們的家人放棄使用手機，許多人轉而採用在西方已大致被淘汰的傳呼機。

法國國防專家塞旺特（Pierre Servent）指出，此次襲擊有助以色列情報部門重建因去年10月哈馬斯襲擊而受到重創的聲譽。「過去數月的一系列行動標誌着他們的強勢回歸，他們希望發揮震懾作用，並傳達『我們搞砸了，但我們還在』的資訊。」

以色列在7月的空襲中打死真主黨高級指揮官舒庫爾，哈馬斯政治局領導人哈尼亞之後也在德黑蘭被刺殺。此次傳呼機襲擊更造成多人傷亡，並表明以色列的手甚至可以伸到真主黨成員口袋裏。

圖為黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉2024年8月25日（Sayyed Hassan Nasrallah) 發表電視講話談及真主黨應對以色列襲擊的成果，身在黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）的民眾，在一間咖啡店內觀看他的講話。（REUTERS/Mohamed Azakir）

在內部製造恐慌 削弱真主黨招募能力

美國有線新聞網（CNN）首席執法和情報分析員米勒（John Miller）說，以色列給真主黨的部分資訊顯然是：「我們可以在所選的日期和時間，隨時隨地觸及你，且只需按一下按鈕就行。」

這場行動也可能是為了在真主黨內部製造恐慌，同時削弱真主黨招募人員的能力、人們對真主黨領導層的信心，以及真主黨的行動和人員安全。

還有分析員猜測，傳呼機事件是以色列對真主黨發動大規模襲擊的前奏。但許多專家仍然認為，雙方都不希望全面開戰。

卡內基中東中心的穆罕納德（Mohanad Hage Ali ）說：「真主黨希望避免全面戰爭……但考慮到襲擊的規模，以及對家庭和平民的影響，它將面臨做出更強烈回應的壓力。」

美國負責中東事務的前情報官員帕尼科夫（Jonathan Panikoff）認為，真主黨可能會淡化這起事件的影響，但若外交努力繼續失敗，不斷升級的緊張局勢最終可能演變成全面戰爭。