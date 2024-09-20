中日福島核污排放達成共識　中國有讓步嗎？

中日雙方就福島第一核電站核污染水排海問題達成共識。就公布共識內容看，中方堅決反對核污染水排海的立場沒有改變，共識主要內容是日方同意設立覆蓋排海關鍵環節的長期國際監測安排、確保包括中國在內的利益攸關國實施獨立取樣監測。這將有助於中方及時獲得全面、真實、有效的數據，更有效、更及時地阻止不符合標準的排放。「基於科學證據着手調整有關措施，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。」



自2021年日本單方面做出將福島核污染水排海決定以來，中國有關部門進一步有針對性強化海洋輻射環境監測措施，擴大監測範圍、增加監測核素和點位、加密監測頻次，確保能夠在出現異常後第一時間發出預警。

中國海關總署在日方排海後第一時間宣佈全面暫停進口原產地為日本的水產品(含食用水生動物)，這是根據世貿組織規則採取的一項緊急預防性臨時措施。也就是說，在尚未獲得完整、可信數據情況下，為防範可能的風險，從源頭上採取封控手段，中國也是世貿組織中極少數的、採取如此嚴格措施的成員。

在經過多輪溝通後中日就此達成共識意義是巨大的。在全球經濟一體化的大潮中，國家間的經貿聯繫日益緊密，形成了一個錯綜複雜的網絡，其中每一個節點的變動都可能引發全局性的漣漪效應。中日之間圍繞福島核污水排放問題的爭議，不僅再次凸顯了環境保護與經濟發展之間的微妙平衡，也深刻揭示了國家間在應對全球性挑戰時面臨的複雜心態與策略抉擇。這一事件如同一面鏡子，映照出全球經濟一體化背景下，國家間合作與衝突並存的雙面性。

代表日本福島縣第一區的眾議院議員龜岡偉民在個人社交媒體X賬號發布首相岸田文雄2024年8月24日在福島縣磐城市訪問的照片。他指岸田和他們一行人視察該市的小名濱魚市場，試食近海捕撈的魚和龍蝦刺身等水產，以行動強調當地水產品安全。（龜岡偉民社交媒體X賬號）

作為日本海產品的重要貿易伙伴，中國當年出於對海洋生態保護及民眾健康安全的考慮，迅速採取了一系列嚴格的監管措施。這些措施直接導致近年來，特別是2024年上半年日本對華海鮮出口量顯著下降，給日本海洋產業造成了不小的衝擊。這一連鎖反應，正是全球經濟一體化下「牽一髮而動全身」的生動體現。

日本方面堅持認為排放處理後的核污水是科學且安全的，而中國則擔憂其對環境和人類健康的長期影響，這種分歧本質上是對風險認知與接受度的不同。在全球化的今天，如何平衡局部利益與全球責任，成為擺在各國政府面前的嚴峻課題。

中日兩國作為亞洲乃至全球的重要經濟體，其關係的穩定與否直接影響到地區的繁榮與發展。面對當前的貿易僵局，中國還是秉持了開放、包容、合作的態度，通過對話與協商，尋找既能保障環境安全又能促進經濟發展的解決方案。

日本福島核污水：圖為2023年8月24日，日本共同社拍攝的這張照片顯示位於日本福島縣大隈町的福島第一核電站的鳥瞰圖。核電站8月24日開始向太平洋排放核污水。（Reuters）

所以兩國決定，日本需要更加透明地公開核污水處理訊息，積極回應國際社會的關切，以重建信任；而中國則需繼續堅持可持續發展的原則，同時探索更多元化的國際合作路徑，以促進經濟的穩健增長。

儘管海產品貿易遭遇波折，但中日兩國在其他領域的合作潛力巨大。特別是在汽車電動化領域，日本的技術優勢與中國的市場規模、產業鏈完善度形成了天然的互補。雙方若能在這一領域深化合作，不僅能夠為兩國經濟注入新的活力，也有助於緩解因核污水排放問題帶來的貿易緊張氛圍，實現雙贏乃至多贏的局面。

福島核污水排放事件不僅是中日兩國間的一次具體爭議，更是全球經濟一體化背景下，國家間如何協調環境保護與經濟發展、處理合作與衝突關係的一次深刻考驗。中日作為一衣帶水的鄰國，應把握合作的大局，以建設性的態度解決分歧，共同推動構建人類命運共同體的進程。這不僅是對兩國智慧的考驗，也是對全球治理能力的檢驗。

【深度剖析】香港01福島核污水排放專題報道：