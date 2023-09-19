日本直擊︱中國禁令衝擊亞洲銷情　水產商：「政府補助一週秒殺」

日本福島第一核電站8月24日正式開始排放核污水，01到訪宮城縣石卷巿，當地水產商指中國內地及港澳地區的水產進口禁令影響大，台灣、新加坡等地銷情變差，而在日本的重要水產產地、在2011年東日本地震中受到重創的宮城縣受打擊尤為嚴重。日本政府雖承諾補償業界，但水產商指金額甚至「不足以補償業者一周的損失」。



01記者 藺思含日本直擊報道



100噸帆立貝積存倉庫

來自宮城縣石卷市的水產公司Yamanaka在排海開始後，不僅無法繼續每周向香港出口帆立貝，日本國內的銷售量也下降一半到三分之二，以至於年初公司購入的100噸帆立貝仍然儲存在倉庫中。此外，該縣出產的帆立貝價格也下跌30%至50%。

對於政府排放核污水的決定，公司社長千葉賢也表示很無奈：「我認為如果不排放核廢水，影響會小一些，但最後還是得必須排放，所以也沒有辦法。」

他稱，排海不僅對日本、對其他國家的影響也非常大，政府雖然一直就排海潛在後果採取對策，但還是出現了「超出我們想像的情況」，包括中國全面禁運日本水產。

由於中國內地在排放前是日本北海道地區海產的主要輸出地，全面禁運迫使北海道地區的商家與宮城縣等地的水產商爭奪市場，包括日本國內及中國以外的其他地區。千葉表示，北海道地區的帆立貝產量大，價格也比宮城產帆立貝便宜的多，使得宮城縣產品在價格競爭中敗下陣來。

水產商：又貴又差的東西發去香港

本港禁止日本水產進口，僅限福島、宮城、東京、千葉、櫪木、茨城、群馬、新潟、長野和埼玉十縣，北海道不在其中。東京水產中介千里的社長高岩豐表示，福島排海開始後公司只能發北海道的水產去香港：

（帆立貝、海膽等水產）品質比較好的，其實是宮城跟岩手的比較多。那現在宮城製造和宮城原產地都不可以發，所以就只能選擇北海道的。 東京水產中介千里的社長高岩豐

他又指，由於採訪前的兩周剛好北海道天氣不好，沒有貨，價格也變貴，「變成又差又貴的東西要發出去」。

受到中國對排海的負面報道的影響，台灣和新加坡等華語地區的商家也擔憂日本水產的安全性。該公司購入放射性檢測儀器進行自主檢測，亦將水產送往第三方檢測機構，結果「從來沒有出現問題」。

高岩認為：「科學上的東西可能講不太清楚。（福島）可能會跟其他國家、中國和法國在排放的東西不太一樣，但是最終是看數值來決定它是否有問題。我們現在來看的話，我判斷不出來他有多大的危害。」

災後艱難重建 宮城漁業再受創

宮城縣石卷市土生土長的千葉社長說，北海道和宮城縣的水產一直存在競爭，而宮城縣水產業則並不順利：「宮城縣的鯖魚很有名，有很多人說，因為帆立貝越來越便宜，所以鯖魚也應該越來越便宜。」千葉無奈表示，國內外都有這種聲音，令當地業者十分困擾。

石卷市位於宮城縣的東北部沿岸，附近的三陸沖海域是寒暖流交會處，為世界三大漁場之一。該市還是十二年前311地震的重災區之一，30%的平原地區被海水淹沒，逾兩萬座建築被摧毀，包括不少水產加工廠，不少居民也也在災後搬走，支撐當地經濟的漁業受到重創。

多年來與日本各地水產商合作的高岩社長感慨，災後宮城許多水產加工廠被廢棄，在政府資金支持下經歷一番重建，「沒做幾年生意，又排了核廢水，又不能做了」。

他介紹稱，很多人提到帆立貝雖然首先會想到北海道，那邊大多為天然產、量大，但其實在水產商之間，宮城產的養殖品口碑更好，味道穩定，價格也更貴。公司此前都出口宮城產品，但現在則沒辦法再出口給香港，「是機會的損失」。

宮城縣石卷水產商Yamanaka社長千葉稱，排海開始後，公司出產的帆立貝國內銷售量下跌一半到三分之二。（藺思含攝）

千億補助金「秒殺」

日本政府上周通過一項207億日圓的追加補助金，應對中國禁令對水產業界的衝擊，目前總援助金達1,007億日圓（約合53.5億港元）。但高岩表示，一千億用來補償業者的損失，幾乎是「秒殺」，「一周都用不了」。

高岩來到日本從事水產業已有十餘年，他說，自己作為中國人來看，日本政治家「不會百分之百說實話」，只能信七成。「包括現在總理大臣他講，他要保護你，可能一年以後預算用完了，沒有錢，可能根本用不了一年。」

在東北地區的宮城、岩手、北海道等地，許多商家依靠近年來迅速擴大的中國市場需求，從事單一商品出口，現在都處於「半休眠狀態」，還在尋找出路：「平時一個月可能有幾億的日幣的營業額，可能現在就是變成了幾百萬一個月。」

但他表示，東南亞其他國家、美國等作為其他潛在出口地的市場規模小，「美國加起來可能還不夠中國一個省的消費量」，如果中國禁令持續，必然會有部分商家倒閉。