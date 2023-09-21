日本直擊︱實測泥土含高輻射　福島農夫：擔心排海持續數百年

「他們打破了承諾。」——出身自日本宮城縣的清水義廣坐在位於福島市的辦公室，向記者表示。2015年，日本政府與福島市的漁業團體進行談判，承諾未經協商同意下，日本將不會排放核污水。可是，上個月排海正式開始，引來許多當地民眾抨擊。清水憂心，政府這次打破承諾，未來他們能否在30年內完成排海、實現廢爐，都令人生疑。



01記者 藺思含日本直擊報道



災後避難 為食品安全做獨立檢測

清水義廣是位於福島市一家非營利核輻射檢測團體Fukushima 30-Year Project（即福島30年計劃）的理事，2011年時，清水義廣還是一名有機農夫，面對核輻射毫無經驗。他向記者憶述，東日本大地震發生後，受災地區民眾在政府建議下撤離到輻射較低的地區，加上當地的超市全部關門，民眾只能靠自家農地、儲糧解決食物問題，為了確保自家種植的食品和儲糧未受核污染，清水和其他幾名成員開始研究如何自己進行核輻射檢測，逐漸演變成這個有20多位成員的非營利民間檢測團體。

「我們從法國的克里拉特（Crillat）借到了空間輻射計和簡易食品測定器，進行測量和活動，當時開始出現所謂的『建議避難點』......我們不想僅依賴政府的測量結果，而是自己親自測量，確定輻射量到底是高還是低，是否需要進行避難。」

清水說，最初雖然做了檢測，但連檢測結果是什麼意思都搞不懂，西弗（Sv）這樣的單位也是第一次聽（輻射量一般以mSv/h或μSv/h表示）。他只能去尋找相關資料，或者直接向檢測儀器的製造商請教。從當地孩子們的上學路，公園裏的土壤，到福島有名的桃子、梨、大米等農產品，他們都學會了如何檢測放射性、以及各种放射性物質的含量。

福島市公園土壤檢測 銫137濃度高

採訪當日，清水帶記者前往福島市內的一個桃樹公園採集土壤樣本，並帶回分析：「放射性物質具有在某一個特定的點，發射能量的特性，如果是銫137，這裏就會出現峰值。」——清水指着電腦屏幕表示，土壤中銫137的含量達到每公斤2942貝克，數值很高，

如果農民一直在這樣地方工作，健康就會受到影響。

銫137本是一種自然環境中不存在的放射性物質，也是一直以來最多人關注的一種物質，2011年福島核電站發生爆炸後，政府動用約7萬工人、29億日圓資金，清理周邊地區靠近居民區、學校和公共建築的表層土壤、植被以及其他污染物質。一般做法包括把核污染泥土封存、翻土、洗挖樹皮等，但由於福島縣土地面積廣，郊區多，很多人迹罕至的的地方、叢林根本無從處理，只能等待核素自然衰退，在縣內多處地方，政府都加裝了輻射量檢測儀，以便民眾閱讀實時數據。

清水說，該桃樹公園的土壤在災後也被清理過，現在還能檢測到放射性物質，是空氣中的銫再在土壤中沉澱下來的。

2011年311大地震後，清水義廣幾其他幾位成員共同成立了Fukushima 30-Year Project，為福島市市民進行獨立放射性檢測。圖為組織辦公室內陳列的輻射相關書籍。（藺思含攝）

福島巿位於該縣內陸，清水的團體並沒進行海水抽樣檢驗的工作，但同樣關心東電近日的排海計劃，一直關注廢爐進展的他質疑日本政府的計劃，認為取出反應堆內的放射性物質、清除核電站的放射性危害，目前在技術上不可行。

「福島方面聲稱排放處理水，有助於推進核電站的廢爐處理工作......然而廢爐計劃本身進展非常緩慢。他們聲稱在廢爐處理結束之前，污染水將持續流入海洋，不僅僅是30年，這可能需要數以百年的時間。」

2011年311大地震後，清水義廣幾其他幾位成員共同成立了Fukushima 30-Year Project，為福島市市民進行獨立放射性檢測。圖為清水在電腦前確認檢驗結果。（藺思含攝）

福島30年：盼為一代人監測輻射

記者隨清水前往位於福島市市民中心的超市，貨架上售賣的多是福島當地產的果蔬等農產，市民對食品輻射安全的憂慮已幾乎已不復再。

隨着災後福島市政府也設立檢測中心，向當地的農產品商家提供免費檢測服務，來委託他們進行檢測的人已經越來越少，組織運營也陷入了困境。但每隔幾個月，仍有熟客帶自家種的稻米、果蔬，找他們付費檢測。

2011年311大地震後，清水義廣幾其他幾位成員共同成立了Fukushima 30-Year Project，為福島市市民進行獨立放射性檢測。（藺思含攝）

如今，團體也只剩下清水和另一名成員，但清水表示：「我們不知道什麼時候會發生另一場地震，地震之後，福島核電站的建築可能會倒塌，或者海嘯可能會再次襲來」，這些不確定性令他希望讓組織持續運轉下去，尤其是把檢測儀器維持在可用的狀態，以備未來不時之需。

「（團體的名字）福島30年，來源於放射性物質中代表性的銫137，它的半衰期為30年，此外......30年也代表一個世代的概念，想對我們這一個世代承擔起責任，繼續監測放射線。」