這不是以色列的強大，而是以色列的無恥

傳呼機爆炸事件發生後，接踵而來的是對講機等通信設備爆炸。連日來黎巴嫩已經有超過30人死亡，4,000多人受傷。報道和視頻顯示，爆炸發生在超市、水果攤、街道等公共場所。數千名傷者中，近三分之二的人需要對面部、眼睛或手部進行手術，許多人不得不截肢。

儘管沒有任何組織出面承認和此事有關，但是黎巴嫩、哈馬斯、伊朗均將矛頭指向了以色列。連日來《紐約時報》等媒體都報道稱以色列是幕後黑手。該媒體形容稱，爆炸傳呼機是以色列製造的「現代特洛伊木馬」。

利用現代通信進行大規模襲擊，這種形態的襲擊此前並未出現過。傳呼機和對講機等設備都屬於民用設施。即便這些設備是黎巴嫩真主黨集中採購的，但是這些設備不能保證都在黎巴嫩真主黨員手中，流入民間的可能性非常大。看似是針對黎巴嫩真主黨成員的襲擊本質上是針對平民的無差別攻擊。

圖為2024年9月14日，以色列民眾在特拉維夫示威，促政府盡快達成停火協議，促成人質獲釋。（Reuters）

美國曾在1979年發起支持恐怖主義黑名單，美國國務院曾稱名單上的國家通過直接或間接方式向恐怖主義活動提供任何形式的援助。對比一下以色列現在的行為，顯然不是支持恐怖主義，而是以國家實體力量策動爆炸襲擊。這不是以往簡單的情報戰，而是國家恐怖主義。這樣的行為必須被譴責。

以往動亂地區頻繁見諸報端的襲擊，是將爆炸物置於汽車、手機等進行襲擊。而現在，挑動爆炸的是一個國家，爆炸不是局部個別事件而是上千的爆炸。當獨狼式爆炸襲擊、人肉炸彈襲擊等恐怖主義行為早就不被社會所接受時，一個國家利用國家力量發生如此大規模的爆炸襲擊，難道就可以被接受嗎？

答案當然是否定的。以色列製造如此大規模的爆炸襲擊，不能被接受。一切有可能傷及平民的襲擊行為都不能被接受。在公共場合，將民用設施武器化是挑戰人類道德底線的事情。不是其他國家不知道通訊設施可以用來攻擊，而是其他國家還沒有無底線到利用這樣的手段來攻擊。

圖為2024年9月8日，由以色列控制的約旦河西岸過境點發生槍擊，3名以色列保安人員死亡。（Reuters）

今年7月31日以色列在伊朗首都德黑蘭將時任哈馬斯領導人哈尼亞暗殺。在交戰雙方正在談判的關鍵節點，以色列卻利用國家力量對另一方的領導人進行暗殺。這種操作也是絕無僅有聞所未聞的。

看似以色列能夠連環策動襲擊，展現了強大的情報能力，強大的威懾力。實際上，只證明了以色列的道德底線特別低，國家底線特別低。一旦以色列這樣的行為被普遍效仿，未來中東地區的戰爭將會毫無顧忌地升級。屆時受傷害的也會是以色列自己。

是打響供應鏈戰爭還是對突破底線的行為進行制止？負責任的大國應該亮出鮮明的態度，以色列這樣突破底線的行為不能被默認為是正當行為。以色列也不應該是特立獨行的不受約束的特別存在。