打不打黎巴嫩真主黨　以色列的三大利弊考量

近來，因為傳呼機與對講機連環爆炸事件，以色列與黎巴嫩真主黨的衝突再成國際焦點。

回顧過往，雙方對峙由來已久。1975年黎巴嫩爆發內戰，這場戰爭涉及不同宗派和政治派別，一直打到1990年，以色列於是在1978年首次入侵黎巴嫩，趁機打擊巴勒斯坦解放組織（PLO），隨後又在1982年發動更大規模的入侵，直接介入黎巴嫩內戰。

而也就在同年，真主黨在黎巴嫩南部成立，最初宗旨就是抵抗以色列的軍事佔領。隨著時間推移，真主黨逐漸發展為強大的政治和軍事組織，並且受到伊朗支持。在此之後，真主黨在跨足黎巴嫩政壇、與以色列的持續衝突中，逐步塑造了自己的政治身份。

2000年，以色列雖結束對黎巴嫩南部的軍事佔領，但衝突並未結束，真主黨與以色列的摩擦還是持續上演。2006年因為真主黨扣押以色列士兵，雙方爆發了大規模的衝突，這場戰爭雖只持續34天，卻造成大量平民傷亡和基礎設施破壞。

2023年加沙戰爭爆發後，以色列與真主黨的緊張局勢再度升溫：真主黨作為「抵抗軸心」（Axis of Resistance）的重要板塊，不僅公開聲援哈馬斯，更持續對以色列發動火箭襲擊；以色列也為此疏散北境10萬民眾，並且回以空襲、砲擊，目標包括真主黨的武裝設施、指揮中心、軍事高層。近來的傳呼機、對講機爆炸事件，更讓外界擔憂新一場黎巴嫩戰爭的到來。

不過從以色列的視角來看，打不打真主黨，最終還是要回歸戰略層面的利弊考量。

2024年9月19日，真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）發表電視講話。（Reuters）

利：削弱與震懾

首先站在以色列視角，觀察打擊真主黨的「利」。

在軍事層面，以色列的軍事行動可以有效打擊真主黨的武裝力量。畢竟真主黨擁有大量火箭彈、無人機及其他先進武器，對以色列構成了直接威脅。進行地面和空中打擊可以摧毀真主黨的武器庫、指揮中心和訓練設施，從而削弱其作戰能力。且以色列的軍事力量還有精確的情報能力和高科技武器加持，能在最短的時間對真主黨的關鍵目標進行打擊。

此外進攻行動還可能讓以色列佔領黎巴嫩部分領土、控制重要的戰略地帶。尤其黎巴嫩南部是真主黨根據地，如果以色列能在這一地區建立穩定的控制，將有助於提高以色列的戰略防禦能力，減少來自北方的威脅。

圖為2024年9月14日，以色列民眾在特拉維夫示威，促政府盡快達成停火協議，促成人質獲釋。（Reuters）

在內政層面，成功的軍事行動有機會提升民眾對於內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府的支持。尤其以色列民意對於人質問題的不滿持續上升，就連防長加蘭特（Yoav Gallant）都與內塔尼亞胡意見相左。在這個背景下開啟北部戰線，如果以軍真能有效降低真主黨的威脅，將有機會增強內塔尼亞胡政權在國內的支持度。

在國際政治層面，「打擊真主黨」也可以發揮對外震懾作用，讓以色列向其他敵對勢力傳遞明確訊息：任何對以色列的攻擊都將遭到嚴重回擊。基本上這種邏輯也展現在加沙戰爭的報復力度上，以色列不僅要摧毀哈馬斯，更是要展現無懼毀譽的戰爭意志，迫使周邊的其他武裝組織重新考慮行動，減少對以色列的攻擊意圖。

此外，由於真主黨被視作伊朗在黎巴嫩的代理人，打擊真主黨也有機會削弱伊朗在該地區的影響力，防止其擴張。且行動過程中，以色列還可能利用與美國的特殊關係，爭取到更多軍援與政治支持。

圖為2024年9月14日，以色列民眾在特拉維夫示威，促政府盡快達成停火協議，促成人質獲釋。（Reuters）

弊：持久戰與戰略形勢衝擊

但前述基本都是短期視角的理論假設，如果視角拉長，打擊真主黨的「弊」也是不少。

在軍事層面，儘管入侵可能在短期內造成真主黨的損失，卻也可能引發真主黨的強烈反擊。作為一個具有深厚社會基礎的非國家武裝組織，真主黨可能會利用這一機會增強其在黎巴嫩的支持，甚至可能招募更多志願者參加戰鬥。

且進入黎巴嫩後，以色列可能面臨長期的軍事駐紮和資源投入，尤其如果情勢走向實質佔領、建立緩衝區，這對以色列的國內經濟和軍隊士氣都是一大挑戰。畢竟加沙的經驗已經證明，面對這種抵抗意志頑強的對手，以色列只能打持久戰，結果就是消耗大量資源。

2024年9月18日，黎巴嫩南部與首都貝魯特再有真主黨通訊設備爆炸。圖為一間位於黎巴嫩南部城市西頓（Sidon）的手機商店升起煙霧。（Reuters）

在內政層面，進攻行動的決策需要考慮到國內政治的穩定。不同政黨和派系可能會對軍事行動立場不同，從而影響政府的內部團結。入侵後的短期戰果，當然有助提昇內塔尼亞胡的政治威望；但如果入侵時程因為持久戰被迫拉長，且未能如預期取得成功，可能導致政府失去支持，內塔尼亞胡將面臨更多輿論挑戰。

在國際政治層面，就算真主黨被視作伊朗代理人，入侵行動還是可能引發國際社會的強烈反對。因為軍事行動不可避免地會導致平民傷亡和人道主義危機，這就可能引發國際輿論譴責。而黎巴嫩平民將受巨大影響，結果可能導致大量難民流入其他國家，進一步加劇地區的不穩定性。這無疑會損害以色列的國際形象，讓本就因加沙戰爭重挫的國家聲譽，變得更加難看。

而以色列的入侵行動不僅會影響以黎雙方，還會對整個中東地區的穩定性產生深遠影響。真主黨作為伊朗的代理人，其反擊行動可能引發更廣泛的地區衝突，涉及伊朗、敘利亞、伊拉克、也門等其他板塊。因此以色列入侵黎巴嫩後，必須重新評估其長期安全戰略，與阿拉伯國家的關係也可能進一步受損。

整體來說，以色列入侵黎巴嫩打擊真主黨的行動利弊明顯。短期之內，這一行動可能有效打擊真主黨的軍事能力，增強以色列的安全感和國際地位。但長期來說，入侵可能引發國際社會的強烈反對，加劇人道主義危機，並導致真主黨的反擊和持久戰的風險。為了追求短期安全而貿然興戰，以色列恐怕要付出更大代價。