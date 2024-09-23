俄羅斯成立「武裝力量徵募委員會」　意味着什麼？

在經歷連續三次擴軍，將武裝部隊總編制增加到近239萬人後，俄羅斯總統普京近日又簽署命令，成立了一個由其密友、俄聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫為首的「武裝力量徵募委員會」。

據《俄羅斯商業諮詢日報》網站9月21日報道，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫被任命為俄羅斯武裝力量徵募委員會主席。普京總統簽署了關於成立該委員會的命令。

命令稱：「成立這一跨部門委員會是為了執行安全會議在組織防禦和軍事建設領域承擔的任務。」據報道，該委員會負責協調相關國家機構招募合同兵的工作，並監督志願者隊伍的組建工作。

需要注意的的是，該委員會除了由梅德韋傑夫任主席，國防部長別洛烏索夫任副主席，其成員還包括兩名總統辦公廳副主任、司法部長、聯邦監獄管理局局長、內務部副部長、聯邦安全局副局長等國家強力部門官員。

由梅德韋傑夫和國防部長別洛烏索夫任正、副主席在情理之中，因為徵兵屬於國家安全與防務工作，隸屬二人職責範圍，關鍵是該委員會其他成員的構成，都是國家強力部門。

看看這個委員會的構成，就知道這個機構成立意味着什麼。儘管官方措辭說該委員會負責協調「招募合同兵」和「監督志願者」，但實際工作性質不難從該委員會的成員構成得知一二。那些不配合招募的「合同兵」和「志願者」，很可能會面臨非常嚴重的後果。

烏克蘭局勢・俄烏戰爭：在這張影片截圖顯示，俄羅斯國防部所說烏軍入侵俄羅斯庫爾斯克州時，俄軍押送被俘的烏軍。（Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS）

這也反映出，隨着戰爭時間拉長，在連續三次增兵之後，俄羅斯也開始面臨越來越大的徵兵壓力，開始通過強力部門介入的方式，來保證兵源供應。

最近幾個月來，俄羅斯雖然在正面戰場取得主動，但隨着西方增大對烏克蘭的軍事援助，授權烏克蘭可用美歐武器對俄羅斯境內目標進行縱深打擊，特別在烏克蘭反向攻入庫爾斯克後，俄羅斯在其它戰場上也面臨極大壓力。

再者，瑞典和芬蘭加入北約，俄羅斯與北約的邊界線增加了1300多公里，這些接壤的邊境地區都需要派兵力把守，也使得俄現有兵力捉襟見肘。

自俄烏開戰以來，俄羅斯還沒有完整公布過軍事傷亡數字，但一般認為，俄烏雙方應該都有50萬左右的戰鬥傷亡。

所以，自2022年以來，普京曾兩次正式下令增加作戰部隊人數，分別增加13.7萬人和17萬人。在2022年9月和10月的一次演習中還動員了30多萬名士兵。2024年9月17日普京又下令將俄軍常規規模增加18萬，至150萬現役軍人，使俄羅斯成為僅次於中國的世界第二大軍隊。而其武裝部隊總編制則達到將近239萬。

考慮到俄羅斯的總人口規模，這是一個非常高的數字。若戰爭繼續長期下去，隨着前線兵員消耗，這幾年烏克蘭經歷的「抓丁拉夫」式徵兵方式，難保不會在俄羅斯上演。