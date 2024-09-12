普京晤王毅：讚賞中國巴西「6點共識」 對俄烏問題和談持開放態度

中國外長王毅9月12日繼續於俄羅斯的行程，在聖彼得堡會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）。據中國外交部指，雙方曾談到烏克蘭問題，普京讚賞中國巴西的「六點共識」，重申俄方始終對和談持開放態度。



中國外交部指，雙方就烏克蘭問題交換看法，普京讚賞中國巴西「六點共識」，重申俄方始終對和談持開放態度。王毅表示中方致力於推動危機政治解決，願同各方一道，匯聚國際社會中的客觀理性平衡聲音。

中國與巴西5月時曾就烏克蘭問題提出《中國、巴西關於政治解決烏克蘭危機的共識》，簡稱「六點共識」。

普京2024年9月12日在俄羅斯聖彼得堡會見王毅（中國外交部）

在其他議題上，王毅又談到在各方共同努力下，「大金磚」合作實現良好開篇，喀山峰會是金磚擴員後首次領導人會晤，中方將繼續全力支持俄方履行主席國職責，推動峰會取得圓滿成功，願同金磚夥伴團結協作，推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，為構建人類命運共同體作出金磚貢獻。

普京2024年9月12日在俄羅斯聖彼得堡會見王毅（中國外交部）

中方指，普京表示熱切期盼中方出席下月舉行的金磚國家領導人喀山峰會，俄中在平等互利基礎上不斷加深新時代俄中全面戰略協作夥伴關係，各層級往來保持良好勢頭，各領域合作順利推進。

他指俄方願以今年俄中建交75周年為契機，落實好元首達成的重要共識，加強發展戰略對接，推動俄中關係邁上新台階。俄方讚賞中國外交始終立足長遠和人類共同未來，願同中方加強協調，團結更多「全球南方」國家，攜手推進世界多極化進程，構建基於公正和國際法的國際秩序。

王毅表示中俄互信牢固、友誼深厚，在兩國元首戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係健康穩定發展，雙方加強戰略協作，反對單邊霸淩，抵制陣營對抗，符合時代進步潮流和廣大南方國家共同願望，中方願同俄方保持戰略溝通，團結更多志同道合國家，促進世界多極化進程。