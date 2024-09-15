拜登本月下旬將晤澤連斯基　沙利文：料討論俄烏戰爭策略

美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）9月14日表示，總統拜登（Joe Biden）將於9月稍後舉行的聯合國大會期間，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面，討論有關俄烏戰爭的策略。他提到，美國還計劃在月內準備好向烏方提供具實質性支持的計劃。



路透社14日報道，沙利文當日於基輔一個會戲上發表視像講話，強調拜登將利用餘下約4個月的任期致力強化烏克蘭。

2024年6月15日至16日，烏克蘭和平峰會在瑞士盧塞恩（Lucerne）舉辦。圖為6月16日美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在比爾根山度假村（Burgenstock Resort）出席峰會全體會議。（Reuters）

澤連斯基8月28日公布一份4階段「勝利計劃」，當時他表示在與拜登會晤時將向後者提報。對此，沙利文稱，他確實認為烏克蘭需要一個全面的戰略以在俄烏戰爭中取勝，他與拜登皆盼與澤連斯基討論相關議題。

針對烏克蘭放寬遠程武器使用限制的要求，沙利文表示，這請求是盟友和夥伴之間「密切磋商」（Intense consultations）的議題，拜登與澤連斯基亦會就此進行討論。