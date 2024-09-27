石破茂再接再厲終成功　當年呢個打扮亮相夠搶鏡

日本執政自民黨9月27日選出新總裁，最終由第5度參選的自民黨前幹事長石破茂成功當選，很大機會成為首相。石破茂在競選的表現非常穩定，但原來他過往曾經以另類打扮現身公開場合，更成為話題人物。



時間返到2018年4月，石破茂在家鄉鳥取縣出席倉吉市手辦博物館「圓形劇場」開館儀式，他以一身人氣動漫《龍珠》角色魔人布歐的打扮到場。

石破茂坦言，其實自己並不知道扮演的角色是誰，不過看見大家的反應，就覺得這應該是個有趣的角色。根據故事內容，魔人布歐本來是極度邪惡和兇殘，最後才變成好人。

自民黨當年9月舉行總裁選舉，石破茂「當然」亦有參選，希望挑戰時任總裁安倍晉三的地位。結果石破茂需要等多6年才夙願以償，不過《朝日新聞》當時的報道形容，魔人布歐被譽為是《龍珠》中「最強的敵人」，他的打扮切合作為安倍最大對手的身份。

石破茂預計在10月1日接替岸田文雄成為新一任首相，對於執政目標，他當時強調，就任首相是手段而非目的，最重要是上任後能有政績。不過無論如何，他都應該不會再以布歐形象示人吧。

石破茂志在接替現任自民黨總裁安倍晉三之位，《朝日新聞》報道指，他的打扮切合作為安倍最大對手的身份，因為魔人布歐被譽為是《龍珠》中「最強的敵人」。

不過根據故事內容，魔人布歐本來是極度邪惡和兇殘，最後才變成好人，此前已有網民指朝鮮領袖金正恩酷似魔人布歐，並將其改圖。石破茂貿然以布歐扮相示人，用來吸引選票不知效果如何。